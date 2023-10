Elindult a hazai fejlesztésű napelemes gépkocsibeálló és -töltő sorozatgyártása

Címkék: megújuló energia megújuló energiaforrás napeenergia napelem napenergia

Megújuló energiaforrásból, közvetlenül is lehetne tölteni az idehaza is gyorsuló ütemben terjedő elektromos autókat egy magyar cég innovációjának segítségével. A DAV Mérnöki Kft. csütörtöki szakmai eseményén mutatta be hivatalosan a szigetszerűen üzemelő napelemes rendszerként használható, CarSol nevű szerkezetet. A rendezvényen Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke is részt vett, aki az ágazat szereplőit és a lakosságot is érintő részleteket osztott meg az Energiaügyi Minisztériummal való egyeztetések legutóbbi fordulójáról.

A legfrissebb statisztikák szerint 80 ezernél jár a zöld rendszámos járművek száma Magyarországon, az újonnan eladott személygépkocsiknak pedig már 11%-a (vagyis minden kilencedik) tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modell. A szigorodó uniós károsanyag-kibocsátási szabályokat látva a fenti számok várhatóan ugrásszerűen nőnek majd a következő években, így egyre több helyen vetődhet fel igényként a töltési lehetőségek biztosítása.

Ezekre a trendekre reagált az acéllemez-technológiában több évtizedes tapasztalattal rendelkező DAV Mérnöki Kft., amely 2020 óta saját fejlesztésű napelem-tartószerkezetek gyártásával is foglalkozik. A 100%-ban hazai tulajdonú vállalat az újonnan átadott, dunaújvárosi logisztikai központjának avatóján leplezte le az elsődlegesen fedett gépkocsibeállóként és -töltőként funkcionáló, a hálózattól függetlenül üzemeltethető CarSolt, amelynek a mai napon a sorozatgyártása is elkezdődött.

„Az utóbbi időszakban rengeteg bizonytalanság jellemezte a napelemes szektort, ezért szerettünk volna megalkotni egy olyan rendszert, amely az aktuális szabályozástól függetlenül, önállóan is gazdaságosan üzemeltethető, és sokaknak segít megfelelni az egyre magasabb fenntarthatósági elvárásoknak. Az eddigi visszajelzések alapján a megoldás iránt nemcsak a szolárszegmens vállalatai, hanem többek közt ingatlanfejlesztők is érdeklődnek, de ígéretes felhasználási terület lehet a mezőgazdaság is, hiszen a szerkezet tetejére telepített panelek segítségével bármilyen elektromos gép, eszköz töltése megvalósítható” – fogalmazott az újdonság kapcsán Ajkay Tibor, a DAV Mérnöki Kft. ügyvezetője.

Az eseményen a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke, Kiss Ernő többek közt arról beszélt, az Energiaügyi Minisztérium az egyeztetéseik alapján lehetővé teheti, hogy a január 1-től induló bruttó elszámolási rendszerben a megtermelt áram piaci áron is értékesíthető legyen. Ez minden szegmensben jelentősen javíthatja a napelemes beruházások mérlegét: a szakember várakozásai szerint például egy kis/közepes vállalkozás így akár 2-3 éves megtérüléssel is számolhatna egy legfeljebb 50 kW-os rendszer telepítésekor.