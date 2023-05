Bemutatták a hazai fejlesztésű UV-C robotot

Címkék: egészség egészségipar egészségügy ipari robot robotika UV UV-technológia

Elkészült a hazai fejlesztésű, mesterséges intelligenciát is alkalmazó UV-C fertőtlenítő robot prototípusa, a szükséges tesztek után még idén elindulhat a gyártás. A Budapesten megvalósuló fejlesztés iránt már külföldről is érdeklődnek.

A fejlett tájékozódási képességekkel rendelkező, UV-C sugárzást alkalmazó robotok iránti igényt az olyan, főleg nagy tömegek által látogatott helyszínek, létesítmények gyors és hatékony fertőtlenítése teremtette meg, mint például a kórházak, tömegközlekedési eszközök, ahol viszonylag rövid idő alatt kell sok és változó geometriájú felületet fertőtleníteni.

A B+N Referencia Zrt. a szintén saját fejlesztésű, autonóm takarítórobotok tapasztalatait felhasználva vágott bele a projekt kivitelezésébe K+F csapatával, a hároméves munka eredményeként elkészült autonóm UV-C sugárzással fertőtlenítő robot működésében fontos szerepe van a mesterséges intelligenciának és a fejlett akadályfelismerési rendszereknek is.

A hagyományos fertőtlenítési módszerek magukban hordozzák a folyamat során használt vegyianyagokra rezisztens kórokozók kialakulásának veszélyét. Ezek a kórokozók a szokásos, vegyi alapú fertőtlenítési eljárásoknak nagymértékben ellenállnak, ezáltal növelhetik például a kórházi fertőzések kockázatát még a legkörültekintőbb takarítási, fertőtlenítési eljárások alkalmazása esetén is. Az UV-C sugárzás hatásmechanizmusa kritikus károsodást okoz a mikroorganizmusok, pl. baktériumok örökítőanyagában, amely megakadályozza szaporodásukat és túlélésüket. AZ UV-C sugárzással szemben jelenlegi ismereteink szerint nem alakul ki rezisztencia, ami az eljárás jelentős előnye a hagyományos vegyszerekhez képest.

A kihívás az UV-C sugárzással való fertőtlenítés adottságaiból fakadt, mint például a takarásban lévő felületek megfelelő elérése, amely az eddig leginkább alkalmazott, egy helyiség egy adott pontjára beállított berendezések hatékonyságát csökkentette.

Az új robot a rajta található UV-C sugárzó autonóm mozgatásával nem egy, hanem több pontról sugározza be a területet, ezzel csökkentve a takart felületek számát. A berendezés az önálló mozgáshoz a helyiség előzetesen felvett térképén meghatározott útvonalat járja be. A bejárás során a kiindulási térképen nem szereplő akadályokat részben vizuális információra alapozott, mesterséges intelligencia alapú algoritmussal kerüli ki. A fertőtlenítés során felvett 3D modellen kiszámolja a megvalósult dózist, azaz a sugárzás mértékét, erről vizuális visszajelzést ad a kezelőnek, illetve az érintett szakembereknek. Így a fertőtlenítés minősége ellenőrizhető, az esetleg szükséges kiegészítő kézi fertőtlenítés meghatározható.

A prototípusra most további tesztelések várnak, de még az idén elindulhat a gyártás. A projekt megvalósításához a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatását is felhasználták. A létesítmények, közlekedési eszközök fertőtlenítésében UV-C sugárzást alkalmazó gyártók, szolgáltatók egy közös platformot is létrehoztak tavaly, Magyar UV-C Egyesület néven, amely keretet biztosít a kölcsönös tájékoztatás, a szakmai továbbképzés, a nemzetközi tapasztalatok honosítása és az UV-C fertőtlenítési technológia elterjedését segítő környezet kialakításához, ennek alapításában a B+N Referencia Zrt. is részt vett.

Mindemellett, a növekvő igényekre reagálva a Nemzeti Népegészségügyi Központban a szakmai képviseletekkel együttműködésben elkezdődött egy UV-C fertőtlenítő berendezések minősítésére vonatkozó eljárás kidolgozása, amely munkacsoportba a B+N Referencia Zrt. is delegált szakmai tagokat.