Átadták a 31. Magyar Innovációs Nagydíjat és az Innovációs díjakat!

Összesen több mint 12, 5 milliárd forint többlet bevételt eredményező, kiemelkedő társadalmi hasznot hozó, világszínvonalú teljesítményeket ismertek el a Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségén

A 2022. évi Magyar Innovációs Nagydíj, valamint további 6 innovációs díj került átadásra az Országházban. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság, élén a kulturális és innovációs miniszterrel, elsősorban a gazdasági mutatók  az elért többleteredmény, többlet-árbevétel  és a társadalmi hasznosság alapján választotta ki a kiemelkedő innovációs teljesítményeit.

Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke, aki a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot 31 éve kiírja, ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a társadalmat az innovatív gondolat és szellem viszi előrébb, ezért elengedhetetlen a társadalmat átszövő kultúra és innováció. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke Széchenyi István szavaival köszöntötte a résztvevőket.

Az ünnepségen Csák János, kulturális és innovációs miniszter elmondta: a magyar siker kulcsa, a magyar szabadság záloga, hogy le tudjuk-e bontani az egymás közötti falakat és tornyokat az együttműködés erősítése érdekében. A hatékony innovációs ökoszisztémának az egyetemek, a kutatóintézetek, a vállalatok a kulcsai. Az innováció ideáit kereskedelmileg hasznosítani kell, az ideákat közelebb kell vinni a piachoz, a piacot pedig az ideákhoz. Ezt forrásokkal és infrastruktúrával segítenie kell az államnak és a magánforrásoknak is. A miniszter hangsúlyozta a társadalom és a gazdaság digitális átalakításának és a hazai hozzáadott érték növekedésének fontosságát, hogy Magyarország innovatívabb ország lehessen.

Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár, a zsűri társelnöke a díjátadón ismertette a pályázatot és a bírálat menetét.

2022. évi Magyar Innovációs Nagydíjban a Mediso Kft. részesült az ultramagas térerejű PET/MRI termékcsalád kifejlesztéséért. A nanoScan® 3T és 7T ultramagas térerősségű PET/MRI termékcsalád kifejlesztése a Mediso által 2015-ben indított kutatás-fejlesztés-innovációs (KFI) programjával valósult meg, amelynek célkitűzése az volt, hogy egy világon teljesen egyedülálló MRI alapú képalkotó berendezés családot fejlesszen ki. A termékcsalád képes az ultramagas térerőnek köszönhetően kivételes részletességű képminőséget elérni, folyékony hélium felhasználása nélkül tartósan szupravezető hőmérsékleten (-269°C) működni, ultraalacsony zajú rádiófrekvenciás elektronika segítségével más módszerrel nem kimutatható agyi aktivitást detektálni, félvezető alapú PET detektorral az MRI-vel térben és időben egyidejű „szimultán” képalkotást megvalósítani, ezzel az agyi funkcionális és molekuláris folyamatokat egyszerre detektálni, valamint nagy mennyiségű radioaktív sugárzás kezelésére képes PET detektorral is működni ezzel rövid felezési idejű radiofarmakonokról és több állatról egyszerre képet alkotni.

Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával kiírt 2022. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban a Karsai Holding Zrt. részesült a Karsai gyeprács kifejlesztéséért. A KARSAI gyeprács egy olyan innovatív műanyag építőipari termék, amely útburkolati alternatívaként használható. Felhasználása során olyan felület hozható létre, amely növeli a talaj teherbíró képességét, így alkalmassá válik tehergépjárművek, kamionok, mezőgazdasági gépek és még kisrepülőgépek útjainak, leszállópályáinak kialakítására is.Hatékonyan stabilizálja a talajt, elosztja a terhet, megakadályozza a talajeróziót. Úgy rögzíti a talaj felszínét, hogy a talaj levegőhöz jutását nem gátolja, el tud szivárogni az eső, vagy az olvadó hó, a lyukakban ki tud nőni a fű. Teljes egészében visszahasznosított műanyagból készült, így környezetbarát is. Lehetővé teszi a csapadékvíz elvezetését a talajba; a globális felmelegedés okán a forró nyári napsütésben nem forrósodik fel, így nem égeti el a fű gyökérzetét; nem színeződik el, míg a beton hamar elszíneződhet (pl. közlekedési utak, kifolyt olaj, vagy festékfoltok); a beton a hőtágulás, a gyökerek növekedése és a terepmozgás miatt idővel hajlamos berepedezni, míg a műanyagnál ez nem fordul elő; lényegesen könnyebb és olcsóbb a telepítése, nem szükséges különösebb előmunka, vagy szegélykövezés; különböző színekben is gyártható, vevői igény szerint.

Az Agrárminisztérium támogatásával kiírt 2022. évi Agrár Innovációs Díjban az AgroVIR Kft. részesült az AgroVIR 4 Connect digitális szolgáltatáscsomagért. Az AgroVIR 4 Connectet a VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása című mezőgazdasági termelőket támogató projekt hívta életre. Az alapgondolat, hogy az AgroVIR Global rendszerbe a szántóföldön történt eseményeket, munkaműveleteket, kijuttatásokat, felhasznált gépi és emberi erőforrások adatait ne manuálisan rögzítsék a rendszerbe, hanem az esemény megtörténtekor azok automatikusan érkezzenek. A beérkező adatokat az AgroVIR 4 Connect speciális felületein csak validálni kelljen, ezzel energiát és erőforrást spórolva, valamint ezzel kiküszöbölve az emberi, adminisztrációs hibákat. Az adatérkeztetés az AgroVIR Connect szolgáltatásával tud megvalósulni, ami a gépek saját adatkapcsolatát jelenti, vagyis azt, hogy mindenféle eszköz beépítése nélkül, a gépet nem változtatva a gép adatot szolgáltat. Ezt a kapcsolatot jelenti a Connect szolgáltatása. Az elmúlt években több flottakezelő rendszer üzemeltetőjével és a főbb gyártókkal azon dolgoztak, hogy olyan rendszert hozzanak létre, amely kiküszöböli az emberi hibákat, miközben növeli a hatékonyságot és kényelmet biztosít. Cél, hogy a jövőben minden fontos szereplőt bevonjanak.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt 2022. évi Ipari Innovációs Díjban és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2022. évi Innovációs Díjában az AGM Beton Zrt. részesült az előregyártott elemekből készített 1000-1500 m3-es vasbeton víztoronyért. Az AGM Beton Zrt. kifejlesztett egy olyan eljárást, amivel az 1000 m³-nél kisebb térfogatú víztornyok előre gyártott vasbeton elemekből gyorsan és költséghatékonyan építhetők meg. A vasbeton szerkezetek tervezésénél a ma már nyilvánvalóan alapvető fontosságú állékonyság és vízzáróság követelménye mellett, kiemelt jelentőségű lett a használati élettartam kérdése. Ennek érdekében, a vasbeton szerkezetek esetében előtérbe került a nagyteljesítményű betonok gyártásának igénye, ezáltal költséghatékony szerkezetek létrehozása. A cég gyakorlatilag megalakulása (1997) óta rendkívül tudatosan használja az iparjogvédelmi oltalmak adta lehetőségeket a fejlesztések eredményeként születő megoldások védelmére. Az AGM Beton Zrt. az elmúlt 25 évben összesen 17 db magyar szabadalmi bejelentést tett, melyek közül 12 végleges szabadalmi oltalomban részesült. A szabadalmi oltalom mellett használatiminta-oltalmat, valamint védjegy oltalmat is szereztek Magyarországon. Jelenleg is folyamatban van egy szabadalmi bejelentésük érdemi vizsgálata a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt, ami éppen a pályázat tárgyát képező vasbeton víztoronyra és az alkalmazott technológiára vonatkozik.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt 2022. évi Informatikai Innovációs Díjban a MÁV-START Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részesült a START Europa - nemzetközi jegyértékesítési rendszer digitális átalakulásáért. A MÁV-START Zrt. nemzetközi értékesítési és díjszabási rendszerének megújítása 2020-ban a START Ausztria kedvezmény bevezetésével kezdődött, és 2022-re a 15 országra kiterjesztett START Europa ajánlattal, valamint az online jegyétékesítési funkcionalitással teljesedett ki. Az innovatív ajánlat alapjaiban változtatta meg a nemzetközi vasúti ajánlatok szerkezetét, összetételét és piacszemléletét, teret engedve az adatvezérelt, a piaci igények változására dinamikusan reagálni képes digitális megoldásoknak. A nemzetközi piaci és technológiai kihívásokra a válasz egy új nemzetközi ajánlat, amely bárhol megvásárolható, egy menetjegyként bárhonnan – bárhova kiadható, több árszintű, az utasokat ösztönzi az elővételi jegyvásárlásra, és a kevésbé kihasznált vonatok használatára. A START Europa tehát egy vonathoz kötött, több árszintű nemzetközi ajánlat, amely lehetővé teszi az ajánlatban részes országok minden állomására a legkedvezőbb árú menetjegyek eladását a hagyományos papír alapú jegyek mellett online formában is. A START Europa ajánlatrendszer kialakítása a MÁV Csoporton belül, saját források felhasználásával a MÁV-START Zrt. és az értékesítési rendszert fejlesztő MÁV Szolgáltató Központ Zrt. együttműködésével történt.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Alapkutatástól a piacig" 2022. évi Innovációs Díjában a TargetEx Kft. részesült a fehérjeexpressziós és fehérjetisztítási platform fejlesztéséért.

A TargetEx Kft. az elmúlt évek során kialakított egy rekombináns fehérjék előállítására alkalmas termelő és tisztító kapacitást/képességet. A kifejlesztett technológia alkalmas arra, hogy a fehérje szekvencia információból kiindulva, bármely fehérjét rekombináns formában, különböző gazdasejtekben (baktérium-, élesztő-, rovar-, vagy emlős sejt) - elő lehessen állítani, és tisztítani. Ezek a nagy tisztaságú fehérjék alkalmazhatók diagnosztikában, vakcinálásban és gyógyszerkutatásban, lehetnek enzimek, vakcina alegységek, ill. gyógyszercélpont fehérjék. A társaság 2018 óta ISO9001 minőségbiztosítási szabvány szerint gyárt fehérjéket, amelyek in vitro diagnosztikai célra felhasználható termékek alkotórészei lesznek. A reverz transzkriptáz esetében készített nagyobb hőstabilitású mutáns azt eredményezte, hogy az enzim magasabb hőmérsékleten is működőképes. Egy másik mutáns megengedi olyan enzimkeverék gyártását, amely liofilizálható vagy beszárítható. Az RNS védelmét szolgáló RNáz inhibitorunk kivételes abban, hogy nem tartalmaz endotoxint és állati eredetű anyagok felhasználása nélkül is gyártható. A PfuS és dUTPáz enzimeink felhasználásával készített enzimkeverék nagyobb másolási pontosságot eredményez és hosszabb DNS szakaszok amplifikációját teszi lehetővé. Az állandó hőmérsékleten történő génamplifikációhoz használható Bst polimeráz enzimet fehérjemérnöki tervezéssel módosították, hogy alkalmassá tegyék gyors, helyben elvégezhető (Point of Care (PoC)) diagnózisra.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében kiemelt elismerésben 3 innovációs teljesítményt részesített. A debreceni Sensirion Hungary Kft. a Sensirion megoldása az olajipar metánkibocsátásának csökkentéséért, a Pécsi Tudományegyetem és a Piatnik Budapest Kft. Dienes MathLab matematikatanítási eszközkészlet kifejlesztéséért, valamint a Bábolna Tetrapak Kft. „Tojóhibridtenyésztéssel a világ élvonalában” c. pályázatáért.

A 31. Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívásra összesen 37 pályamű érkezett be, amelyek közül a bírálóbizottság 35 innovációt ismert el sikeres, 2022-ben megvalósult teljesítményként. Ezek révén a megvalósító vállalkozások jelentős többletbevételt értek el (melynek több, mint harmada exportból származik). A megtakarítások, az árcsökkentő hatás, a környezeti terhelés csökkentése, révén további több 20 milliárd Ft társadalmi haszon keletkezett.

A díjazottakról és további 29, innovációnak elismert pályázatról szóló kiadvány a következő linken nyitható meg.

A 31. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósult meg.