A világ első eTrailerje szabadalmaztatott szenzortechnológiával – és szabványos norelem gépelemekkel

Címkék: környezetbarát környezetvédelem norelem normália szabványosítás szállítás

A hamburgi székhelyű NÜWIEL GmbH megalkotta a világ első akkumulátoros, villanymotoros kerékpár-utánfutóját, ami fenntartható és megbízható megoldást jelent az akár 130 kg tömegű áruk szállítására. Az eTrailer létrehozásához NÜWIEL mérnökei norelem szabványos gépelemeit használták fel.

A gyors, megbízható, költséghatékony és környezetbarát szállítási megoldások iránti növekvő igények kielégítéséhez innovatív logisztikai megoldásokra van szükség, különösen a városi zónákban. Különös figyelmet fordítva a “last mile” szállítás problémájára, ami kiemelten hozzájárul a városi területek zsúfoltságához, a vállalat egy könnyű, de robusztus járműben találta meg a megoldást, ami kis helyet foglal el és biztonságosan szállítja a nehéz terheket.

NÜWIEL GmbH a megalakulása óta partnereivel együtt olyan megoldáson dolgozik, amely megfelel a városi logisztika aktuális kihívásainak, és egyben hozzáadott értéket is teremt. A vállalat 2016-ban azzal a vízióval jött létre, hogy alternatív közlekedési megoldást dolgozzon ki a városok zajának, dugóinak és légszennyezésének enyhítésére.

A díjnyertes technológia az utcákon is bizonyít

A városi közlekedés kihívásaira válaszul NÜWIEL egy innovatív, villanymotoros hajtású utánfutót fejlesztett ki, ami képes akár 130 kg-os nehéz terhek szállítására is. Az eTrailer egyaránt használható kézikocsiként gyalogos övezetekben és gyalogutakon, illetve kerékpárutánfutóként kerékpárutakon vagy közúton.

Mindezt a szabadalmaztatott szenzortechnológia teszi lehetővé, ami a legkisebb rezgéseket is regisztrálja és továbbítja a vezérlőnek, miközben a motor – egy motorkerékpár-ipari modell – a megfelelő fékezési vagy gyorsítási utasítást kapja meg. A pótkocsi ezredmásodperceken belül alkalmazkodik az aktuálisan megválasztott sebességhez. Az eTrailer kellően stabil ahhoz is, hogy macskakövön és magas járdaszegélyeken is biztonságosan tudjon haladni. Akár 25 km/órás sebességet is képes elérni, és a fékenergia-visszanyerő rendszer révén a mozgási energiát elektromos energiává alakítja és az akkumulátorba visszatölti. Az egyszerű vonófejnek köszönhetően az eTrailer bármilyen (teher)kerékpárral kompatibilis.

2022-ben az eTrailer első helyezést ért el az IAA „Az év legjobb elektromos utánfutója” kategóriában.

Az eTrailer immár hat európai országban van forgalomban. A NÜWIEL ügyfelei közé tartoznak a postai, csomaglogisztikai, kiskereskedelmi és intralogisztikai ágazatok vezető szereplői, például a UPS és az IKEA. Városok, önkormányzatok és városüzemeltetők is használják már az eTrailert. A cég a közelmúltban jelentős, több száz eTrailerre szóló megrendelést kapott a belga postától.

A döntés: együttműködés norelemmel

A szabványos gépelemek szakértőjeként norelem a legmagasabb minőséget kínálja. 70 000, gyorsan elérhető tétellel norelem számos olyan gépelemet tud biztosítani, amikre NÜWIEL-nek szüksége van az eTrailer gyártásához, értve itt pl. ötágú csillagfogantyúkat, csuklós szemeket, műanyag zsanérokat, gumi csillapítókat és műanyag siklócsapágyakat.

NÜWIEL beszámolója szerint a gépelemek megrendelése egyszerű folyamat volt , ami norelem weboldalának felhasználóbarát jellegét is kiemeli. Az oldal műszaki paramétereket és 3D CAD-modelleket is tartalmaz minden egyes gépelemhez. „Mivel norelem webáruháza és online katalógusa felhasználóbarát, mérnökeink és tervezőink erre az alapra építhetik a projektet” – jelentette ki Muhammad Ali Qammar, NÜWIEL termékfejlesztője.

Minden lényeges tervezési adat és rajz integrálható a használatos CAD rendszerekbe. A gyors, raktárról történő kiszállítás, amire norelem a gépelemek 98%-a esetében garanciát vállal, NÜWIEL számára is lehetővé tette, hogy a prototípuskészítési fázisban zökkenőmentesen kipróbálhassa a különböző gépelemeket.

NÜWIEL a termékek minősége mellett az elkötelezett ügyfélszolgálatot, a nagyon jó műszaki ügyféltámogatást és norelemmel való együttműködéssel kapcsolatos információk átláthatóságát emelte ki. Ha pedig valami elromlik, norelem gyorsan megfelelő pótlást biztosít. NÜWIEL csapata folyamatosan dolgozik az eTrailer fejlesztésén, ezért a norelem webáruházon keresztül vásárolt termékek mennyiségének növelését tervezi.

norelem termékek használat közben

Az eTrailer projektben a karbantartó és a termelési részlegek különféle gyártási segédeszközöket és készülékeket, a prototípuskészítők pedig szabványos kezelőelemeket, valamint néhány speciális, ügyfélspecifikus megoldást használtak. Mivel norelem kezelőelemei szabványosak, ezért nem szorultak módosításra, hanem kiszállítási állapotukban lettek beépítve. NÜWIEL tervezői saját terveiket és az eTrailer felépítését a CAD-modellek segítségével norelem gépelemeihez adaptálták, így azok gyorsan és egyszerűen tervezhetők és később szakszerűen beépíthetők. A szabványos gépelemek másik előnye, hogy az elhasználódott gépelemeket problémamentesen lehet cserélni – szabványos gépelemek használata esetén ugyanis könnyebben és gyorsabban szerezhetők be a csereelemek.

Az útközben fellépő rezgések csillapítása és az eTrailer élettartamának meghosszabbítása érdekében belső és külső menetes fém-gumi ütközőket használnak, amelyek hőállóak és minden időjárási helyzetben működnek. Mindemellett a zavartalan működés érdekében a vezérlőegység rezgéseinek csillapítására is szolgálnak. norelem egyéb gépelemei az innovatív szállítójármű stabilitását biztosítják.

Az eTrailer-ben felhasznált, a támasztókerekeknek egyenletes mozgást biztosító műanyag siklócsapágyak nem igényelnek karbantartást. norelem csuklós szemei erős mozgás közben is a helyén tartják a vonórudat. NÜWIEL ezenkívül norelem műanyagból készült, hornyolt furatú zsanérjait is kiválasztotta, amelyek üvegszálerősített, hőre lágyuló műanyagból készülnek rozsdamentes acél tengellyel, így könnyűek és egyszerűen felszerelhetők.

Egy okos lopásgátló eszközt is beépítettek a konstrukcióba; norelem zárható ötágú fogantyújával az eTrailer akkumulátora lezárható. A fogantyúk hengerzárral zárhatóak, a kulcsok pedig a csomag részét képezik, így nagyon könnyen használhatók. NÜWIEL és az eTrailer immár számos felhasználója rendkívül pozitívan értékeli, hogy a kulcs mindkét állásban (nyitva és zárva) kivehető, ami biztosítja az akkumulátorrekesz megbízható zárását.

www.norelem.hu

www.nuwiel.com