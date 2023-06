A Toshiba Air Conditioning bővíti az energiahatékony ESTIA R32 levegő-víz hőszivattyúk kínálatát

Címkék: energiafogyasztás energiagazdálkodás energiahatékonyság hőszivattyú HVAC klíma légkondicionálás légtechnika Toshiba

A Toshiba Air Conditioning bővíti az innovatív ESTIA R32 hőszivattyú-kínálatát, hogy segítsen kielégíteni a növekvő vásárlói igényeket, kezelni a kormányzati dekarbonizációs programokat és csökkenteni a hagyományos fosszilis tüzelőanyag, illetve gázalapú fűtési megoldásoktól való függőséget.

A Toshiba Air Conditioning a Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) része, ami az egészséges, biztonságos, fenntartható és intelligens épület- és hűtőlánc-megoldások vezető globális szállítója.

Az ESTIA R32 levegő-víz hőszivattyú-sorozatot már A+++ energiahatékonyság – akár 4,65 (1ph 14kW) szezonális energiahatékonyság (SCOP) és akár 5,20 (1ph 14kW) fűtési teljesítménytényező – jellemzi az energiafogyasztás optimalizálása érdekében. A legkorszerűbb folyadékbefecskendezési technológiával az új iker-forgókompresszor lehetővé teszi az ESTIA R32 számára, hogy olyan hőmérsékleten szolgálja ki a fűtési hálózatokat, amelyek egész évben biztosítják a komfortot.

Toshiba ESTIA R32, új Toshiba levegő-víz hőszivattyús megoldások lakossági alkalmazásokhoz

Az ESTIA R32 használati melegvizet (DHW) is előállít kivételesen magas (+43 C) külső hőmérsékleten. Ezen kívül minden modell 3 kW, 6 kW vagy 9 kW teljesítményű integrált kiegészítő fűtéssel is rendelkezik, amely szükség esetén további fűtést és melegvízellátást képes biztosítani.

A Toshiba ESTIA R32 időtlen dizájnt biztosít a rugalmas megoldásokhoz

A meglévő egyfázisú ESTIA R32 kültéri egységek (4, 6, 8, 11 és 14 kW) kiegészítéseként a Toshiba Air Conditioning három nagy teljesítményű, háromfázisú modellt mutatott be 8, 11 és 14 kW teljesítménnyel.

A Toshiba ESTIA R32 különféle belső terekhez képes megfelelően illeszkedni

A térfűtéshez és a melegvíz-előállításhoz egy továbbfejlesztett „minden egyben” (AIO) hidroegység is elérhető. Az új AIO egység 26%-kal könnyebb, mint a régi modell, és kompaktabb (595 x 670 mm) alapterület jellemzi. Az új rozsdamentes acél tartály akár 10 bar melegvíz nyomást tesz lehetővé.

A Toshiba ESTIA R32 egész évben biztosítja a komfortot

Az ESTIA R32 kültéri egységek alacsony zajszintje hozzájárul a csendes működéshez. Az egy vagy két zónát lefedő ESTIA R32 távirányító olyan funkciók intuitív kezelését teszi lehetővé, mint a csendes üzemmód, az energiafogyasztás kijelzése és az ütemezés. Az automatikus adaptív funkció optimális komfortot biztosít a külső hőmérséklethez képest, minimalizálja az energiafogyasztást és csökkenti az energiaszámlákat. Az ESTIA R32 vezeték nélküli interfész és a Toshiba Home AC Control APP segítségével a felhasználók az intelligens hőszivattyú előnyeit használhatják ki, amelyek mind otthon, mind házon kívül fokozzák a komfortérzetet.

www.toshiba-aircondition.com/hu/kezdooldal