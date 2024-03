A Quectel LC76G GNSS modul új szintre emelte a helymeghatározás pontosságát

Címkék: Conrad Electronic elektronika elektronikai ipar helymeghatározás ipari elektronika SOS electronic

A Quectel erőteljes LC76G GNSS modulja támogatja a GPS, GLONASS, BDS, Galileo és QZSS egyidejű vételét. Kompatibilis a Quectel L76 és L76-LB modulokkal, így zökkenőmentesen integrálhatók az IoT-projektjeibe. Fedezze fel az SOS electronic raktárkészletét, ahol mindig elérhető az Ön IoT-igényeihez!

Az SOS electronic különböző ipari alkalmazásra szánt elektronikai alkatrészek nemzetközi forgalmazója. SOS electronic = Supplier of Solution. „Design-in”-re szakosodott és ellenőrzött világmárkákra fekteti a hangsúlyt. Ebből adódóan már a tervezés és fejlesztés során is támogatást nyújt. Az SOS electronic a Conrad Electronic németországi holdingtársaság tagja.

Quectel LC76G Multi GNSS modul

Ez a modul még az Electronic Products 2022-es év terméke díjat is megkapta, amelyet a jelentős technológiai előrelépésért, a kivételesen innovatív tervezésért, a kiegyensúlyozott ár-teljesítmény arányért, a jobb szerkezeti jellemzőkért, valamint az új termékek tervezéséhez nyújtott potenciális hozzájárulásért ítélnek oda. A nagy teljesítményű GNSS modult a Quectel GPS modulok széles választékában megtalálja az SOS electronic raktárában.

Quectel LC76G – erős és precíz GNSS modul alacsony energiafogyasztással

Az egykonstellációs vevőkkel összehasonlítva a több GNSS-konstelláció engedélyezésével az LC76G modul növeli a látható műholdak számát, csökkenti a telepítéshez szükséges időt és javítja a helymeghatározási pontosságot, különösen sűrűn lakott városi területeken való áthaladáskor. Beépített LNA-erősítője nagy érzékenységet és pontos helyzetérzékelést tesz lehetővé, továbbá gyors jelkövetést és jelfelvételt, valamint jobb teljesítményt még kihívásokkal teli környezetben is. Az EASY™ (Embedded Assist System), a fejlett AGNSS funkció és a GLP* (GNSS Low Power) alacsony fogyasztású üzemmód kombinálásával az LC76G nagy teljesítményt ér el alacsony fogyasztás mellett, és teljes mértékben megfelel az iparági szabványoknak.

Az EASY™ technológia lehetővé teszi, hogy a modul automatikusan kiszámítsa és előre jelezze a műholdak pályáit a belső RAM-ban tárolt efemerisz adatok (maximum 3 napos időtartam) segítségével. Ennek eredményeként a Quectel modul még alacsonyabb jelszinteken is gyorsan meghatározza a pozíciót, alacsony energiafogyasztás mellett. Ezenkívül a GLP technológiával adaptívan, a környezeti feltételek és a mozgás alapján állíthatja be a be- és kikapcsolási időt, hogy egyensúlyt érjen el a pozicionálási pontosság és az energiafogyasztás között. Megnövelt teljesítményének köszönhetően a Quectel LC76G modul ideális fogyasztói és ipari alkalmazásokhoz egyaránt. Rendkívül alacsony fogyasztása miatt tökéletes megoldás az energiatakarékos alkalmazásokhoz, például hordozható eszközökhöz.

A Quectel LC76G modul főbb jellemzői:

multi-GNSS motor GPS-hez, GLONASS-hoz, Galileóhoz, BDS-hez és QZSS-hez, gyors és pontos pozíciómeghatározást biztosít bármilyen környezetben;

lábnyom-kompatibilis az L76 modullal;

iparágban élenjáró érzékelés: –166 dBm követés közben és –147 dBm jelbefogás során;

az integrált LNA javítja az érzékelést;

beágyazott többtónusú aktív interferencia-eltávolító a zavarás elleni védelemhez;

támogatott interfészek: UART és I2C;

kompakt kialakítás: 10,1 mm × 9,7 mm × 2,4 mm;

súlya: 0,3 g;

üzemi hőmérséklet –40 és +85 °C között.

Az LC76GABMD és LC76GPAMD GNSS modulokat az SOS electronic készletről kínálja, így azok azonnal elérhetők az Ön projektjeihez.

SOS electronic