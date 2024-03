33,8 milliárd forint többletbevételt eredményező innovációkat díjaztak

Címkék: innováció kutatás kutatás-fejlesztés Magyar Innovációs Nagydíj Magyar Innovációs Szövetség

Újra Életre kelt Magyarország innovációs színtere, amikor 2024. március 26-án az Országház Felsőházi Termében átadták a 2023. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint 7 további innovációs díjat. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság, élén a kulturális és innovációs miniszterrel, elsősorban a gazdasági eredmények és a társadalmi hasznosság alapján választotta ki a kiemelkedő innovációs teljesítményeiket.

Az Országház Felsőházi termében megrendezett díjátadó ünnepséget Dr. Birkner Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke vezette. Megnyitó beszédét követően Dr. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot 32 éve kiíró Magyar Innovációs Alapítvány elnökének ünnepi köszöntője követte, majd Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnökének üdvözlő beszéde követte.

Az ünnepségen Dr. Vitályos Eszter, Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese tartott előadást az innováció jelentőségéről, a magyar gazdaságban betöltött szerepéről, majd Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár, a zsűri társelnöke ismertette a pályázatot, a bírálat menetét és egyben gratulált a nagydíj pályázaton részt vett minden vállalkozásnak.

2023. évi Magyar Innovációs Nagydíjban az Egis Gyógyszergyár Zrt. részesült a DELIPID® Plus és TORVAZIN® Plus kombinációs gyógyszerkapszulák kifejlesztéséért.

Az Egis rosuvastatin-ezetimibe (Delipid® Plus), illetve atorvastatin‒ezetimibe (Torvazin® Plus) hatóanyagokat együttesen tartalmazó, úgynevezett fix kombinációs készítményei az érelmeszesedés kockázatának csökkentésére szolgálnak. Kifejlesztésük számos innovatív elemet hordozott magában, aminek jelentőségét érzékelteti a tény, hogy az Egis e két termékére vonatkozóan összesen három hatóanyag‑, illetve két készítményfejlesztési témájú, a nagyüzemi gyártástechnológiák szempontjából releváns szabadalmakat szerzett.. Az innovatív fejlesztőmunka e két készítmény esetében igen jelentős piaci sikerrel is társul. A piaci bevezetések óta az évről évre növekvő forgalom eredményeként a 2023 szeptemberben lezárt üzleti évben az Egis Torvazin® Plus árbevétele már meghaladta a 4 milliárd forintot, míg a Delipid® Plus árbevétele – mely gyógyszer Magyarországon több mint 15 000 ember kezelésében játszik szerepet – megközelítette a 20 milliárd forintot. Két egykomponensű gyógyszer párhuzamos szedéséhez képest azok egy, úgynevezett fix dózisú kombinációs készítményben történő együttes bevitele jobb tolerálhatóságot és nagyobb terápiás együttműködést biztosít a betegek részéről, valamint növeli a betegek terápiahűségét és végső soron eredményesebb terápiát jelenthet.

A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával kiírt 2023. évi Ipari Innovációs Díjban az Electrostatics Kft. részesült az “InteGREATed protection – vezetőképes öltözetek új generációja” c. innovációért.

Az elmúlt évek kutatás-fejlesztési eredményei alapján az Electrostatics Kft. olyan vezetőképes védő öltözetet alkotott meg, amely más nemzetközi gyártók megoldásainál biztonságosabb és ergonomikusabb feszültség alatti munkavégzést tesz lehetővé. Előbbit az archáló mint kötelező kellék használata, valamint a teljes öltözet villamos ívvel szembeni ellenállósága biztosítja. Utóbbi pedig az öltözet dublé szerkezete révén valósul meg. Az innováció gazdasági hatásait: az öltözet megnövelt élettartama, a csökkentett baleseti költségek és a villamosenergia-ellátás folytonossága. Míg a társadalmi hatások közül kiemelhető a villamosenergia rendszer kisebb ökológiai lábnyoma, a foglalkoztatás növelése, a hazai beszállítók támogatása, sokszínűség és egyedi igények támogatása.

Az Agrárminisztérium támogatásával kiírt 2023. évi Agrár Innovációs Díjban a ZILDA tejüzem – Makrom Kft. az első A2 és laktózmentes A2 tejtermékek előállításáért és az elért tejipari és élelmiszeripari innovációért.

A ZILDA tejfeldolgozó üzemben, – ahol az A2 tejből készítik prémium minőségű termékeiket – található antibakteriális falfelületek és légtechnika biztosítja mikrobiológiai tisztaságot így joghurtjaik két hónapos szavatossági idővel rendelkeznek, mindezt úgy, hogy kizárólag tejet és baktérium-színtenyészetet tartalmaznak. Bevallásuk szerint ettől lesznek ők igazán mások, mint a piaci versenytársaik. Tisztán A2-es tejből termékeket előállító gyártóként, először 2021-ben jelentek meg a piacon. A2 „hagyományos” technológia mellett tehát mára már laktózmentes változatban is kínálják termékeiket. A tudatos vásárlók számára készítik termékeiket, akik a GMOmentes, A2-es minőségűek igénylik.

Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával kiírt 2023. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban a Respray Solutions Kft. részesült a világ első fújós dezodor újratöltő megoldásáért.

A Respray Solutions Kft. a világon elsőként fejlesztettek készre és vitték piacra fújós dezodor újratöltő megoldást. vállalkozásuk a környezet védelmének érdekében jött létre, amely azóta is kiemelt szempont a tevékenységükben. Termékeik kibocsátása ötödannyi, mint a hagyományos fújós dezodoré, így magabiztosan kijelenthetik, hogy jelenleg ők kínálják a világ legfenntarthatóbb fújós dezodorát. 2023 januárja óta vannak a piacon Ezalatt a három automantájukkal elérték az 5,5 millió forintos árbevételt, és bekerültek a 10 legtöbbet eladott dezodortermék közé.

Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával kiírt 2023. évi Energiaügyi Innovációs Díjban a FUX Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részesült a környezetbarát karbonszál erősítésű kompozit magú nagyfeszültségű távvezeték gyártásáért.

A villamos kábelgyártásban európai hírű FUX Zrt. szakemberei folyamatosan figyelik a nemzetközi trendeket, és gyártói oldalon keresik az új, versenyképes megoldásokat. Egy ilyen innováció eredményeként született meg az ACCC© vezetéksodrony a nagyfeszültségű villamosenergia szállítás számára. Az innováció megvalósításához elengedhetetlen volt az úgynevezett trapéz keresztmetszetű huzalok gyártástechnológiájának fejlesztése, majd azok sodrási folyamatának kidolgozása és megvalósítása kész vezetéksodrony előálljon. Az innováció megvalósulása eredményeképpen sikeresen elnyerték Európa legnagyobb ACCC© vezetéksodrony-csere projektjét a maga 1775 kilométerével. A vezeték összértéke több mint 10 milliárd Ft,

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2023. évi Innovációs Díjában a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. részesült a Femtonics FocusPinner - 3D valós idejű képstabilizáció kifejlesztéséért.

A 3D akuszto-optikai mikroszkóp technológiával végezhető vizsgálatok gyökeresen új perspektívát nyitottak az agykutatásban. Az általánosan elterjedt diagnosztikai módszerek, mint a komputertomográfia (CT) és a mágneses rezonancia-képalkotás (MRI) nem teszik lehetővé a sejtszintű képalkotást. Az agyműködés funkcionális, sejtszintű (sejten belüli) vizsgálatához a FEMTO3D Atlas nyújtja jelenleg a legjobb megoldást. A Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. a világon elsőként hozta kereskedelmi forgalomba a neurobiológiai alapkutatási kísérletekhez elengedhetetlen képstabilizáló technológiát. A csúcskategóriás FEMTO3D Atlas mikroszkóphoz kapcsolódó szoftverfejlesztés, a Femtonics FocusPinner cég egyik legújabb innovatív terméke.. 2022-ben olyan jelentős intézmények, mint a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), a Boston Children’s Hospital, Amerika leginnovatívabb gyermekkórháza, az MIT és a kanadai McGill University választották a FEMTO3D Atlast. 2023-ban a Columbia University híres kutatócsoportja, a prof. dr. Losonczy Attila által vezetett labor, vásárolta meg a harmadik képstabilizációs fejlesztéssel ellátott Atlas-t.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Alapkutatástól a piacig” 2023. évi Innovációs Díjában a Technoorg Linda Tudományos Műszaki Fejlesztő Kft. részesült a „CleanMill - ionsugaras mintapreparáló rendszer védőgázas munkakörnyezethez való illeszkedéssel” c. innovációért.

A Technoorg Linda Kft. fennállása óta az ionsugaras mintapreparáló berendezések fejlesztésével foglalkozik, melyek számos esetben elengedhetetlen kiegészítői az elektronmikroszkópos vizsgálatoknak. Ezen tapasztalatokat alapul véve fejlesztették ki a CleanMill készüléket. A fejlesztés innovációja, hogy a CleanMill használatával újszerű anyagok vizsgálatára is lehetőség nyílik, a CleanMill mind precizitását, mind megbízhatóságát tekintve kiemelkedik a piacon elérhető eszközök közül.. A CleanMill szintén egyedülálló tulajdonsága, hogy kompatibilis a jelenleg piacvezető transzmissziós elektronmikroszkópok architektúrájával.

A CleanMill ionsugaras mintapreparáló eszköz 2023 nyarán történt piacravitelének köszönhetően 114%-os növekedést értek el az előző év – szintén kiugró – forgalmához képest. Az új fejlesztés önmagában 2.000.000 euró, azaz közel 800.000.000 forint export bevételt hozott annak ellenére, hogy csupán júniusban kezdődhetett meg az értékesítés. Ez a vállalat 2023. évi forgalmának 60%-a. Fél év alatt 3 kontinens 7 országának 17 felhasználójához jutott el a berendezés és az általa kínált unikális mintapreparálási képesség. A terméknek, és ezzel cégnek is minden esélye megvan, hogy 2026-ra világviszonylatban piacvezetővé váljon az akkumulátorminták preparálásának területén..

A Magyar Innovációs Szövetség 2023. évi Startup Innovációs Díjában a Voovo Hungary Kft. részesült a Voovo – digitális tanulókártyák intelligencia alapú, szupergyors fejlesztéséért.

A Voovo egy olyan applikáció, mellyel pillanatok alatt lehet készíteni digitális tanulókártyákat anatómia ábrákból, definíciókból, paragrafusokból vagy bármilyen más tananyagból. Diákok a világ több tucat országában már 1.5 millió tanulókártyát hozott létre. Idén februárban a csapat bekerült a Techstars Transformative World accelerator programba, ami a világ 3 legsikeresebb startup accelerator programjai között szerepel. A csapat éppen egy negyedmillió dolláros kap hogy elérhessék az 5 millió elkészített tanulókártyát és a platform egyetemekkel való együttműködések megkezdését.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében további 3 innovációs teljesítmény kiemelt elismerésben részesült. A PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és a PTE Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium közös pályázata a „Fénytől védett lombik védelem” módszerért, a Ganz Motor Kft. „A Ganz 180.1-30 típusú forgóváz kifejlesztéséért, valamint a Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. a „Hidrofilt energiahatékony ZLD és NZLD vízkezelő rendszerek" kifejlesztéséért.

A 32. Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívásra összesen 57 pályamű érkezett be, amelyek közül a bírálóbizottság 55 innovációt ismert el sikeres, 2023-ban megvalósult teljesítményként. Ezek révén a megvalósító vállalkozások jelentős többletbevételt értek el (melynek több mint harmada exportból származik). A megtakarítások, az árcsökkentő hatás, a környezeti terhelés csökkentése, révén további 11 milliárd Ft társadalmi haszon keletkezett.

A díjazottakról és további 44, innovációnak elismert pályázatról szóló kiadvány a következő linken nyitható meg.

A 32. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósult meg.