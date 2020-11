Vigyázz! Grillzombik a kert alatt!

Címkék: célgépek Chemplex csigahajtómű gépgyártás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika kiss lászló kúpkerekes hajtómű motor

Népszerű rovatunkban az ország legismertebb hajtástechnikai szakértője, Kiss László jelentkezik hónapról hónapra izgalmas kérdésekkel és válaszokkal a szakterületéről, trendekről, újdonságokról vagy éppen nem hétköznapi hajtástechnikai megoldásokról.

A nyár mi másról szólna, mint a szabadtéri sütögetésekről, baráti összejövetelekről, szabadságról és jókedvről. Pontosan tudja ezt az az ügyfelem is, aki papírtányérokat gyárt, hogy ez az ő szezonja: ilyenkor még az is rendel, aki máskor megszállott újratányér-mosogató, mert nyáron neki is jár egy kis lazítás.

Váratlan fordulat lehet az önfeledt grillezésnél, ha nincs miről megenned a mannát, pedig majdnem ez lett a vége. Mert persze hogy a legvadabb papírtányérszezonban megy tönkre a célgép, amelyiknek a szerszámaival alakul ki az edény végleges formája – és az ügyfelem ott áll tehetetlenül a vérző orrú vas mellett. A lánchajtással hajtott gép egyébként 15 éve gond nélkül üzemel, de aznap valahogy „furcsán kezdett lógni a tengely, a munkafázisok is összevissza mentek”. A gondos gazda – elővigyázatosságból, hogy a nagyobb bajt elkerülje – leállította, odarendelte a karbantartást végző szakembereket, akik feltárták a hibát. Kattintott párat és felhívott.

A képekről ordít, hogy a csőtengelybe illesztett tengely kiverődött, a csigahajtómű megadta magát. Mielőbb pótolni kell. (5,5 kW-os hajtómű volt, 60-as tengelyátmérővel – nem egyszerű feladat.) Nem volt tartalék hajtómű az üzemben, a látóhatáron pedig már a grillzombik népes serege gyülekezett. Megnyugtattam, hogy van megoldás, instant is, megtérülő is, sőt, jóval jobb, de a tengelyt át kell hozzá alakítani. A többi már csak a gyors szervezésen múlt: a lakatosműhelyben másnapra átalakították a tengelyt, addigra a csapatunk összeszerelte a feladatra kiválasztott kúpkerekes hajtóművet, és délelőtt felpörgött a gép.

Most hagyjuk is azt, hogy ha lett volna tartalék hajtómű, akkor mennyivel gyorsabb lett volna a javítás, sőt azt is hagyjuk, hogy milyen jó, hogy van egy hajtástechnikai szakértő a névjegyzékében – fókuszáljunk a lényegesebb dolgokra: ha figyelmesen olvastál, biztosan felmerül benned a kérdés, hogy miért javasoltam neki csigahajtómű helyett kúpkerekest.

Mit nézz meg azonnal, ha hajtóműveid vannak, hogy kizárd, van-e kiverődés a tengelyeknél? Hallasz-e rendellenes hangot? Van-e olyan mozgás, ami eltér a normáltól, pl. a fogak egyike átugrik a másikon? Nézz be a lánchajtás burkolata alá, mert ez akár szabad szemmel is látható. Keress olajszivárgásra utaló jeleket a géped alatt. Ezzel a néhány szemrevételezéssel megelőzhetsz egy szappanoperába illő tragédiasorozatot: láncszakadást, lánckeréktörést, a meghajtott gépegység összetörését (mert ha átugrik a lánc a fogakon, akkor elmegy a hajtott oldallal meglévő szinkron, összetörheti a gépet, ami így tulajdonképpen saját magát teszi tönkre), sőt lehet, hogy a préselőszerszámot, tehát a présfejet is cserélni kellene… tehát menj és nézd meg a hajtásaidat! És ha ezzel megvagy, ellenőrizd a tartalék eszközöket: azaz legyen a polcon az is.

Nézzük meg ezt a csigakerekes-kúpkerekes cserét!

Az energiahatékonyság ma már kulcsmutató. Ha a két hajtást összevetjük, egy modern szemléletű vezető pusztán a hatásfokkülönbségből adódó érvek miatt is dönthet a kúpkerekes mellett, különösen akkor, ha több csigahajtóművet üzemeltet. A kúpkerekes hajtás hatásfoka 25-30%-kal jobb lehet, mint a csigáé.

Van, amikor az olcsóbb a drágább

1-1,5 kW alatt a csigahajtómű beszerzési költsége kedvezőbb, és itt még kevésbé szembetűnő az üzemeltetési költség közötti különbség. 1,5 kW-tól felfelé (de ez is alkalmazástól függ) a kúpkerekes hajtómű beszerzési ára ugyan magasabb, azonban az üzemeltetési költsége 25-30%-kal kedvezőbb. Öt-nyolc év üzemeltetés alatt lényeges megtakarítással számolhatsz, és a végén te nevetsz, hiszen a magasabb árú eszköz beszerzésével gazdaságosabbra jön ki az alkalmazás.

Még van ezer érvem a kúpkerekes mellett, de most csak egyet emelek ki: javítható. Míg a csigahajtóművek alapvetően két kritikus egységből tevődnek össze (csigatengely és a bronzkerék), és ha ezek egyike tönkremegy – jellemzően a bronzkerék –, akkor a hajtóművet cserélni kell. Szinte lehetetlen gyári minőségben utángyártani a bronzkereket, ezért, ha ezt tennéd, akkor sem futhat sokáig. A kúpkerekes ennél praktikusabb, mert könnyebb a karbantartása, pl. ha berágódik a fogaskerék, ha egy alkatrész tönkremegy, akkor egy részegység vagy alkatrész cseréjével a hajtómű felújítható. Ehhez általában szakszervizhez kell fordulnod, de itt még nincs veszve minden, jó eséllyel majdnem olyan lesz a javítás után, mint új korában.

Ha így jártál, ebben az esetben is írj a lenti címen a szerkesztőségbe, és segítek! Összességében azt javaslom, hogy merj többet költeni azért, hogy hosszabb ideig légy nyugodt és gyártsd a papírtányért boldogan – nehogy elkapjanak a grillzombik!

Kiss László

