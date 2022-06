Új tanulmányt adott ki a Farnell a beszerzési szakemberek számára

Az ingyenesen letölthető tanulmány az ellátási lánc nyomásával és a rejtett költségekkel való megbirkózás stratégiáit elemzi

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell exkluzív és ingyenesen letölthető tanulmányt tett közzé a Supply Management Insiderrel és a Chartered Institute of Procurement & Supply-val (CIPS) együttműködve.

A „Szembenézés az elektronikai ellátási lánc rejtett költségeivel és kihívásaival” című tanulmány számos lehetőséget ismertet a vásárlók és a beszerzési szakemberek számára, hogy megbirkózzanak az ellátási láncukban jelentkező nyomással.

Azok a beszerzők és más elektronikai iparági szakemberek, akik érdekeltek vásárlási folyamataik hatékonyabbá tételében, ingyenesen letölthetik a tanulmányt, és elolvashatják az öt stratégiát az ellátási lánc nyomásának és a rejtett költségek leküzdéséhez, beleértve:

Globális félvezetőhiány;

Megnövekedett logisztikai költségek;

Nyersanyagárak emelkedése;

Zavar a tengeri szállítmányozásban;

Inflációs nyomás.

„Ismerjük a vásárlói közösség igényeit és szükségleteit, az előttük álló kihívásokat és a szükséges megoldásokat – jelentette ki Mathew Thorpe, a Farnell Észak-Európáért, a Benelux-államokért és a Baltikumért felelős regionális értékesítési igazgatója. – Arra törekszünk, hogy megoldást adjunk a mindennapi problémákra, de egy lépéssel tovább is menjünk és minden szakaszban hozzáadott értéket teremtsünk. A Farnell olyan vevőbarát megoldásokat kínál, mint az iBuy, az ePass API, a 2D vonalkódolás és az e-számlázás – hogy csak néhányat említsünk –, amelyek már most is lehetővé teszik a vásárlóközösség számára, hogy gyorsabban és könnyebben végezzék el, amire szükségük van. Reméljük, hogy ez a tanulmány további értéket jelent a beszerzők számára, hogy 2022-ben leküzdjék az iparág és a világgazdaság kihívásait.”

Az elektronikai iparban vásárlók számára kulcsfontosságú a hatékonyság. A vásárlási folyamatoknak és eszközöknek a lehető leggyorsabbnak és intuitívabbnak kell lenniük, hogy időt és pénzt takarítsanak meg. A Farnell ezeket a hatékonysági előnyöket integrálja online csatornáiba, hogy a beszerzés a lehető legzökkenőmentesebb és leghatékonyabb legyen.

Az ügyfelek emellett a több mint 2 000 beszállító közel egymillió termékéből álló, gyors kiszállítással elérhető globális portfólióhoz is hozzáférhetnek, a helyi ügyfélszolgálati csapatok és műszaki szakértők pedig a tervezési folyamat minden szakaszában segítséget nyújtanak.

A„Szembenézés az elektronikai ellátási lánc rejtett költségeivel és kihívásaival” című tanulmány ingyenesen letölthető innen.