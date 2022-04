Új exkluzív Farnell tanulmány: Intelligens érzékelők – az intelligens IoT létrehozása

Az ingyenesen letölthető tanulmány az érzékelők fejlesztésének legújabb trendjeit kutatja az IoT megteremtésének tükrében.

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell egy vadonatúj, exkluzív és ingyenesen letölthető tanulmányt tett közzé, ami az elektronikai tervezőmérnököket támogatja a Tárgyak Internete (IoT) világában. A „Smart Sensors – Enabling the Intelligent IoT” című tanulmány a szenzortechnika világába kalauzol el minket és bemutatja, miként emelik az élvonalbeli trendek a következő szintre IoT-t.

Az érzékelők életre keltik az IoT-t. Az új vegyi és spektroszkópiai technológiákkal felszerelt érzékelők lehetővé teszik az IoT-rendszerek számára, hogy lássák, hallják, sőt meg is szagolják az őket körülvevő világot. Az érzékelők jelenleg is biztosítanak valós idejű nyers adatokat az alkalmazások egyre szélesebb köre számára. Jelentős változást jelentett a közelmúltban az intelligensebb érzékelők bevezetése. Ezek értéknövelt funkciókat tartalmazó eszközök, amelyek megkönnyítik az IoT-hálózatokba való integrációt, és könnyebben szolgáltatnak értékes információkat.

„Az IoT-technológiákat tartalmazó mérnökök ma már számos szenzoropcióhoz férnek hozzá – jelentette ki Cliff Ortmeyer, a Farnell műszaki marketingért felelős globális vezetője. – A rendelkezésre álló verziók jóval túlmutattak a hőmérséklet- és nyomásmérésen és olyan érzékelőket foglalnak magukban, amelyek az IoT szemeként, füleként és orraként működhetnek. Az IoT-vezérelt rendszereken és alkalmazásokon dolgozó elektronikai tervezőmérnökök számára kulcsfontosságú az érzékelőtechnológia világának megértése. A Farnell arra törekszik, hogy az út minden szakaszában támogassa a mérnököket, ideértve az olyan ingyenes tartalmakat is, mint ez a tanulmány, amely segít az akadályok leküzdésében és a legújabb trendek és technológiák megértésében.”

A tanulmány a mérnökök rendelkezésére álló választási lehetőségeket ismerteti, valamint azokat a különféle szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni az érzékelők kiválasztásakor és az IoT-tervekbe való integrálásakor. A tanulmányban szereplő legfontosabb trendek a következők:

Az energiafogyasztás csökkentése;

Az érzékelők vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő csatlakoztatása;

Biztonsági védelem beépítése;

Adatfúziós technikák a jobb elemzés érdekében.

„Az villamos mérnököknek nem csak az érzékelő technológia fejlődésével, hanem a csatlakozási lehetőségek bővülésével is lépést kell tartaniuk – tette hozzá Ortmeyer. – A rendszer körüli változások észlelésének képességét nagymértékben javítja a környező környezetet lefedő hálózat több forrásból származó adatokhoz való csatlakoztatásának képessége. Ha megértjük, hogy az érzékelők hogyan tudnak kölcsönhatásba lépni egymással és megismerjük adatfeldolgozási és biztonsági képességeiket, akkor megalapozott döntést hozhatunk az ilyen termékekkel való tervezés és a más eszközökkel való integráció során.”

Az ingyenesen letölthető tanulmányon kívül a Farnell a több mint 2 000 élvonalbeli termékéből álló globális portfóliójához is hozzáférést biztosít, amit helyi ügyfélszolgálat és műszaki támogatás is segít. A „Smart Sensors – Enabling the Intelligent IoT” című tanulmány ingyenesen letölthető innen.

