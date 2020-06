Új brosúra - a koronavírus jelentette kihívás leküzdése

Lélegeztetőgépek, az egyéni védőeszközök részét képező légzésvédő eszközök (PAPR), laboratóriumi automatizáció, az ellátás helyén alkalmazott elemzési rendszerek vagy infravörös hőmérsékletmérés - a gyártók előszeretettel használják a FAULHABER létfontosságú orvostechnológiai alkalmazásait. A «Drive Systems for Healthcare, Medical & Laboratory Equipment» című új publikáció az alkalmazásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó optimális hajtásrendszereket és tartozékokat ismerteti.

A koronavírus és az általa okozott betegség, a COVID-19 továbbra is nehéz helyzetet teremt az egész világon. Az aktív betegek és a pozitívan teszteltek száma továbbra is nő. A pandémia terjedésének lassítására világszerte - néhol kifejezetten drasztikus - intézkedéseket kellett meghozni. Ugyanakkor növelni kellett a laboratóriumi és analitikai kapacitást a tesztek gyorsabb elemzéséhez és a vakcina kifejlesztéséhez szükséges, antitestekkel és vakcinákkal kapcsolatos kutatások érdekében. Emellett azonban a kórházban fekvő betegek életéért küzdő kollégák védelmét is ugyanolyan zökkenőmentesen és megbízhatóan kell megvalósítani, mint a betegek lélegeztetését. FAULHABER az ehhez szükséges fontos és bizonyos esetekben létszükségletet jelentő készülékek működésének kulcsalkatrészeit, a hajtásrendszereket fejleszti és szállítja.

Egészségügyi, orvostechnikai és laboratóriumi alkalmazásra kifejlesztett hajtásrendszerek © FAULHABER

Az új, «Focus COVID-19 - FAULHABER Market solutions - Drive Systems for Healthcare, Medical & Laboratory Equipment» című publikációból megtudhatja, hogy mely hajtásrendszerek alkalmasak kimondottan a lélegeztetőgépek, az egyéni védőeszközök (PAPR), a laboratóriumi automatizáció, az ellátás helyén végzett elemzés, valamint az infravörös hőmérsékletmérés területéhez kapcsolódó orvostechnológiai alkalmazásokhoz, és arról is tájékozódhat, hogy milyen megoldásokat kínál a FAULHABER az alkalmazásaihoz, és milyen lehetőségekből válogathat. A publikáció ingyenesen letölthető elektronikus formátumban (PDF) a FAULHABER weboldaláról: https://www.faulhaber.com/covid19/en. Az oldalon további információkat olvashat a koronavírusról és annak következményeiről.

Az EN ISO 9001 és 14001-es szabványok magas szintű előírásai mellett a FAULHABER termékek megfelelnek az EN ISO 13485 szabvány orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásainak is.

FAULHABER hajtásrendszerek

Páratlan megbízhatósággal és precizitással megalkotott WE CREATE MOTION hajtásrendszerekhez kapcsolódó megoldásaink szinte túlszárnyalják a technológia határait - ez fémjelzi a FAULHABER nevét. A hajtásrendszerekre specializálódott FAULHABER Németország egyik leginnovatívabb vállalata, amely a világ egy forrásból származó miniatűr- és mikro-hajtásrendszereinek legátfogóbb portfóliójával rendelkezik.

A FAULHABER az önhordó, magnélküli és ferde tekercselésű kialakításának köszönhetően csúcstechnológiás iparágat hozott létre, és mára a világ vezető beszállítójának számít a nagy pontosságú miniatűr- és mikro-hajtásrendszerek területén. A világ egyetlen forrásból származó legátfogóbb portfóliója nagyteljesítményű egyenáramú motorokat, kefe nélküli egyenáramú motorokat, léptetőmotorokat, lineáris motorokat és piezo motorokat foglal magában. A hajtásrendszerekre specializálódott vállalat emellett ezekhez megfelelő, precíziós hajtóműfejeket és hajtásrendszer-elektronikai részegységeket kínál, amelyekből teljes rendszerek alkothatók meg. A fő alkalmazási területek közé tartozik a gyártásautomatizáció és robotika, az orvosi és laboratóriumi technológiák, az optikai rendszerek, az űripar, a nagy pontosságú nyomon követést és mérést lehetővé tévő technológiák, valamint az egyéb innovatív iparágak.

A FAULHABER fontos szerepet tölt be az innováció területén, és a mérnöki tervezés és az átfogó technológiai know-how terén elért kimagasló eredményeknek köszönhetően - gyakran a technológia határait túlszárnyaló - új lehetőségeket teremtett. A vállalat vezető szerepet tölt be az ügyfélspecifikus hajtásrendszerek fejlesztésében és gyártásában, és gyakran akár 1 darabos mennyiségben is leszállítja a termékeket. Az ügyfelek számos kombinációs lehetőség alapján hozhatnak létre ideális, teljes hajtásrendszereket, amelyhez a vállalat alkalmazásokkal kapcsolatos átfogó know-how-ja biztosít támogatást. A FAULHABER ezenkívül a telephelyek között szinkronban végzett gyártási módszert alkalmaz, illetve célzott beruházásokat tesz a kutatásba és a fejlesztésbe, valamint a folyamat- és gyártási technológiákba. A vállalat innovatív termékeivel rendszeresen új standardokat teremt a szakterületén. A vállalatot többször beválogatták a világ legjelentősebb 100 innovátora és a legjobb innovátorok közé, a «Kimagasló kistételes gyártás» kategóriában pedig 2018-ban az év gyárává választották. Ezek az eredmények mind a tulajdonos által vezetett családi vállalkozás sikeres és fenntartható innovációkezelését dicsérik.

A nemzetközi FAULHABER Group Németország Baden-Württemberg tartományában található, schönaichi székhelye mellett további fejlesztési és gyártási helyszíneket üzemeltet Svájcban, az Egyesült Államokban és Magyarországon, és több mint 30 országban van jelen saját értékesítési leányvállalatai és partnerei képviseletében. Nagyjából 2000 munkavállalójuk közül körülbelül 1600-an dolgoznak a hajtásrendszerek területén, 400-an pedig mikroprecíziós rendszerekkel foglalkoznak.

