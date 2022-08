Tíz tipp, amivel csökkenthetjük a laptopok környezetre gyakorolt hatását

Címkék: elektronikai hulladék fenntarthatóság hulladék hulladékfeldolgozás hulladékgazdálkodás hulladékkezelés laptop újrahasznosítás

A klímaválság hatásait szinte napról napra egyre erősebben érezzük a bőrünkön és a környezetünkön. Ahhoz, hogy szembenézhessünk ezzel a globális szintű kihívással, a cégek és az egyének szintjén egyaránt szükség van lépésekre. Mindannyiunk előtt nyitva áll az út, hogy egyszerű döntésekkel csökkentsük karbonlábnyomunkat a mindennapi életünkben. Többek között a laptopunk megvásárlása és használata során is lehetőségünk van arra, hogy a felelős magatartást helyezzük előtérbe. Épp ezért a Dell összegyűjtött 10 tippet, hogy mindenki a legtöbbet hozhassa ki a laptopjából, miközben csökkenti a karbonlábnyomát.

Útmutató a számháborúban

Tudod, mekkora a karbonlábnyomod? Ez azokból az üvegházhatású gázokból – például szén-dioxidból, metánból és dinitrogén-oxidból – tevődik össze, amelyek a mindennapi tevékenységeid során termelődnek. Kalkulátor segítségével bárki kiszámolhatja saját karbonlábnyomát; ilyen például a Carbonfootprint.com. Valószínűleg te is meglepődsz rajta, hogy milyen hatalmas számot látsz, de ez az első lépés, hogy kiderítsd, hol tudod csökkenteni a kibocsátást. Sok gyártó abban is segít, hogy összehasonlíthasd a termékek káros hatását, így még tájékozottabb döntéseket hozhatsz a fenntarthatóság jegyében.

Az újrahasznosítási ciklus

Az újrahasznosítást általában hulladékkezelés részeként kezeljük, pedig a klímaválság szempontjából is fontos. Az újrahasznosított alumíniumnak például akár 95%-kal kisebb lehet a karbonlábnyoma, mint ha ugyanazt a terméket szűz alumíniumból állítanánk elő.

Ha tehát új laptopot vásárolsz, vedd fontolóra, hogyan lehet felelősen visszaszolgáltatni, felújítani vagy újrahasznosítani a régi gépet. A laptopod márkájától függően előfordulhat, hogy vissza tudod küldeni a gyártóhoz, aki aztán újrahasznosítja. Néhányan, mint ahogy a Dell is, újrahasznosítás céljából térítés nélkül átvesznek bármely márkájú régi elektronikus terméket, legyen az bármilyen állapotban.

Csere helyett javítás

Ahhoz, hogy a lehető legtovább tudjuk használni az eszközeinket, és ne kerüljenek idő előtt a szeméttelepre, fontos, hogy meg lehessen javítani bennük az apróbb hibákat. Ezért mielőtt laptopot veszünk, azt is érdemes ellenőrizni, hogy a kiszemelt modell gyártásánál figyelembe vették-e a javíthatóság, illetve újrahasznosíthatóság szempontjait. Ha egy alkatrészt például ellep a ragasztóanyag, és órákba telik szétszerelni, az megnehezíti a javítást, az újrahasznosítást pedig lehetetlenné is teheti.

Egyes márkák egyszerű hozzáférést biztosítanak ügyfeleiknek azokhoz a forrásokhoz, cserealkatrészekhez és támogatáshoz, amelyre szükségük lehet, ha maguk szeretnék megjavítani az eszközeiket. Néhány gyártó, köztük a Dell is online elérhetővé teszi a szükséges információt, és a felhasználók rendelkezésére bocsát olyan útmutatókat és letölthető anyagokat, amelyek segítik a termékek élettartamának növelését. Az online elérhető alkatrészlistáknak köszönhetően az ügyfelek maguk is megrendelhetik a javításhoz szükséges tartozékokat. A Dell még egy AR-alkalmazást is kifejlesztett, amely majdnem 100 termék alkatrész cseréjéhez nyújt részletes útmutatást olyan esetekre, amikor a problémával az ügyfél maga is meg tud birkózni.

Lépjünk szintet!

Sokan azért terveznek új gépre váltani, mert a régi nem támogatja a legújabb alkalmazásokat vagy játékokat. Mielőtt újat vásárolsz, nézz utána, tudod-e bővíteni a meglévő eszközödet új összetevőkkel, például memóriával, tárhellyel, grafikus vezérlővel vagy processzorral, azonnal meghosszabbítva a gép hasznos élettartamát.

Vadonatúj helyett használt

Ha mindenképpen másik laptopot szeretnél venni, miért ne gondolkodhatnál egy felújítottban? Ha hivatalos felújítási programon keresztül vásárolsz, nem kell aggódnod azon, hogy egy rossz minőségű készüléket vásárolsz meg egy ellenőrizetlen viszonteladói weboldalon. Nyugodtan hátradőlhetsz, hála a garanciának, amely eszközt és tartalmaidat is óvja.

Hatékony, erős (és fenntartható kialakítású) gépek

Ha újat veszel, fel kell tenned magadnak a kérdést, miből készült az új gép. Számos olyan anyag áll rendelkezésre, amely újrahasznosítható, és felhasználható új laptopok gyártásához. Az újrahasznosított és megújuló anyagok, így a papíriparból átforgatott faalapú bioműanyag, a visszanyert szénszál, a fogyasztói használat után újrahasznosított műanyag és a ricinusolajból készült új, bioalapú gumitappancsok is felhasználhatóak fenntartható laptopok gyártásához.

Az energiahatékonyság jegyében

Az otthonunkban már szinte mindannyian energiagazdaságos LED-égőket használunk – de mennyire energiagazdaságos a laptopunk? Az energiagazdaságos eszközök hozzájárulnak a villanyszámla és a szükséges árammennyiség csökkentéséhez. Szerencsére vannak szabványok, amelyek segítenek megállapítani, mennyire energiagazdaságos egy eszköz; ilyen szabvány például az EPEAT minősítőrendszer (Electronic Product Environmental Assessment Tool, a Green Electronics Council környezetvédelmi minősítőrendszere) is. Ez a legátfogóbb mérce a környezetvédelmi szempontok kiértékelésére, és segítségével azt is felmérhetjük, milyen környezeti hatással van egy termék az életciklusa során.

Ne pazaroljuk az áramot!

Az energiafelhasználás csökkentése egyszerű lépés, amely környezetvédelmi és gazdasági előnyökkel is jár. A széles körben használt háztartási eszközök áramfogyasztása még készenléti állapotban is kiteheti a lakossági fogyasztás mintegy 10%-át, ami egyes számítások szerint akár 10%-kal is megdobhatja a villanyszámlát. Az ilyen fölöslegesen fogyasztó eszközök között előkelő hely jut a számítógépeknek. Ha nem használja a laptopját, érdemes teljesen kikapcsolni – még a készenléti fény is áramot használ!

A laptop túltöltését is érdemes elkerülni. Ha a feltöltődést követően azonnal kihúzuk a konnektorból, áramot is megtakarítunk, és az akkumulátor élettartamát is növeljük. A számítógép energiagazdálkodási beállításaival is csökkenthetjük az energiafelhasználást, és növelhetjük az akkumulátor üzemidejét. Például optimalizálhatjuk a billentyűzet háttérvilágítását vagy a képernyő fényerejét, és más beállításokat is úgy alakíthatunk, hogy a lehető leghosszabb üzemidőt tegyék lehetővé.

A külsőségek is számítanak

Mi a helyzet a csomagolással? 2019-ben minden, az Európai Unióban élő ember 34,4 kg műanyag hulladékot termelt, ennek csökkentése érdekében is fontos szempont a zöld laptop kiválasztásakor az, hogy mennyire fenntartható az eszköz csomagolása. Célszerű ellenőrizni, használ-e a vállalat hungarocellt vagy egyéb olyan csomagolóanyagot, amelyet nehéz vagy lehetetlen újrahasznosítani. Már sok cég használ újrahasznosított műanyagot és természetes anyagokat, például bambuszt a fenntarthatóbb csomagolás érdekében. Te is megteheted, hogy felelősen újrahasznosítod vagy komposztálod ezeket az anyagokat, de a régi, újrahasznosításra visszaküldött eszközök csomagolásához is felhasználhatod.

Készen a jövőre

Ha szeretnél hozzájárulni környezetünk megóvásához, annak egyik legkönnyebb módja, ha megóvod a laptopod – tehát vigyázol rá, és a lehető leghosszabbra nyújtod az élettartamát. Ezért fontos rendszeresen frissíteni a szoftvereit, hogy optimalizáld a számítógép hatékonyságát és elkerüld a vírusokat. Hasznos továbbá az is, ha megfelelően bánsz az akkumulátorral, és tisztán tartod a géped.

A szoftverek hozzájárulnak, hogy az energiagazdaságos laptop épp olyan jól fusson, mint új korában. A Dell fejlesztése, a SupportAssist például egy olyan intelligens technológia, amely eltávolítja a vírusokat, jelzi az esetleges problémákat, optimalizálja a beállításokat, és értesítést küld, ha vannak elérhető frissítések. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a laptop tovább maradjon jó állapotban, és csak később kelljen lecserélni, felújítani vagy újrahasznosítani.