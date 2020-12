Te juss át a mocsáron!

Címkék: célgépek Chemplex csigahajtómű gépgyártás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika kiss lászló kúpkerekes hajtómű motor

Népszerű rovatunkban az ország legismertebb hajtástechnikai szakértője, Kiss László jelentkezik hónapról hónapra izgalmas kérdésekkel és válaszokkal a szakterületéről, trendekről, újdonságokról vagy éppen nem hétköznapi hajtástechnikai megoldásokról.

Két típus van: aki belenyugszik, hagyja magát sodorni az árral, beleáll a mocsárba, és ha úgy van, nyakig belesüpped, mire felismeri, hogy tennie kellene valamit. A másik az, aki már amikor a mocsarat meglátja, azon agyal, hogy hogyan kerülje el. Mi, ipari szereplők, inkább ilyenek vagyunk. Ott van a mocsár. Veszélyes. Át kell jutni rajta, mert ott folytatódik az út. Mit csinálsz? Keresel. Eszközt, tippet, ötletet, új lehetőségeket, amiket még nem próbáltál, de semmiképpen nem állsz meg, mert lesüllyedsz.

Régen hoztam már eszközt ide a TechMonitor hasábjaira, most készültem egy igazi gyöngyszemmel. Nézzünk tehát jó eszközök után, amik akkor is segítenek, ha a gépeiddel termelsz, de akkor is, ha gépeket építesz termelővállalatoknak.

A víz az úr a hajtásaid felett is

A vírushelyzet hatására szigorodnak a higiéniai előírások is. Ez nemcsak a kézmosásnál érint téged, hanem a gyáradban a gépeid használatakor, gépgyártóként a géped megépítésénél is figyelembe kell venned azt, hogy:

jóval többet kell tisztítani mindent; kerülni kell a kontaktot, azaz nem zsúfolhatsz egymás mellé egy műszakban egy csomó dolgozót – jó lesz, ha automatizálsz; ha már automatizálsz, gépet építesz vagy építtetsz, akkor gondolkodj felelősen és hosszú távon, és zárj ki minden kockázatot.

Az élelmiszer-, a vegy-, a háztartási vegy-, illetve a gyógyszeriparban és még számos helyen piperetakarítást kell végezni minden műszak végén. Ezek az iparágak valamennyire fel vannak készülve a rendszeres gépmosásra, de most nem csak ezekben az iparágakban kell különösen nagy figyelmet fordítani a gépek tisztíthatóságára.

Jól tudjuk, hogy az előírások szigorodnak, a magasnyomású mosást a gépelemek kevésbé állják, és bármennyire körültekintők a műveletet végző kollégák, elkerülhetetlen, hogy a rozsdásodás megjelenjen. Éppen emiatt, ahol hagyományos hajtóműves motorok vannak a gépekbe építve, előbb-utóbb aktuális lesz a csere egy modernebb, higiénikusabb berendezésre.

Mit tegyél meg, ha ipari gépeid vannak?

Mit tehetsz, ha te a gépeiddel termelsz, ahelyett, hogy végignéznéd, hogyan eszi szét azokat a rozsda, majd nem tudsz időben szállítani? Mit tehetsz, hogy ne attól rettegj, hogy egyszer csak belehull a rozsda a húspépbe? Ha nem vagy ott, hogy figyelmeztesd a kollégáidat, hogy ne mossák be nagynyomással a motort, akkor a másnapi műszakod a karbantartással fogja tölteni az időt termelés helyett.

Automatizálásra, korszerűsítésre gondolj mielőbb, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi munkaerőt igényel egy gyártási folyamat. Egy jó célgéppel csökkentheted az egy gépsor mellett dolgozó személyzet számát, és a kiesőket áthelyezheted egy másik műszakba, mert a géped bírni fogja. Ezzel növelted a termelést, és csökkentetted a kontaktlehetőségek számát. Az izoláltan dolgozó, kisebb létszámú személyzet kevesebb eséllyel esik ki, és elmondhatod, hogy felelős munkáltatóként és felelős ipari szereplőként te mindent megtettél. A termelésedért, a dolgozóidért, a bevételedért és a vevődért is.

És mit tehetsz akkor, ha gépgyártó vagy, és piacot szeretnél szerezni?

Építs a piaci elvárásoknak megfelelően! Mondjuk vizes-párás, poros környezetben, autómosókban, élelmiszeripari, vegyipari, gyógyszeripari környezetben hogyan menj elébe annak, hogy garanciaidőn belül rozsdásodás miatt kelljen hajtásrendszert cserélni. Ha a jelenség a felhasználó hibája, hidd el, hogy te leszel megbélyegezve, hogy így járt. Azt fogja mondani, hogy gondolhattál volna rá.

Ide mocsárálló gépek kellenek!

Vedd figyelembe azt, hogy a víznek folynia kell, a mosószereknek bizony áztatniuk kell a gépeket, és óhatatlan, hogy a hajtást ne érje legalább a pára vagy a csepp! És mivel te az az ember vagy, aki át akar jutni a mocsáron, most figyelj, mert lehet, hogy ez az eszköz még nem volt a tarsolyodban: használj rozsdamentes, teljesen zárt burkolatú hajtóműves motorokat!

Rozsdamentes villanymotorok, hajtásrendszerek

Rozsdamentes acélból készülnek, és a speciális kialakítás megakadályozza a víz, a pára, a por és a szennyeződés lerakódását: IP 66-os védettségűek. A felületkezelésük lehetővé teszi a savas és a lúgos mosást is 2–12 pH között. Ellenállnak az extrém vegyszereknek is. Egy csomó jó érv szól amellett, hogy válts ezekre a speciális berendezésekre – még kültéri alkalmazás esetén is javaslom, sőt, ha úgy van, találsz hozzájuk IP66-os védettségű frekvenciaváltót is. A rozsdamentes hajtóműves motorok elérhetőek csigahajtóművel, homlokkerekes, kúpkerekes és felfűzhető hajtóművel. Széles tartományból választhatunk bármely alkalmazásra.

Remélem, segítettem, és ha átkelnél a mocsáron, tudod, hol találsz!

Kiss László

Hajtástechnikai kérdése van? A TechMonitor szakértője ingyenes és gyors tájékoztatást nyújt az optimális választáshoz. Kérdését, kérem, küldje az editor@techmonitor.hu e-mail-címre!

