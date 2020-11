Szoktál kocsmázni a konkurenciáddal?

Népszerű rovatunkban az ország legismertebb hajtástechnikai szakértője, Kiss László jelentkezik hónapról hónapra izgalmas kérdésekkel és válaszokkal a szakterületéről, trendekről, újdonságokról vagy éppen nem hétköznapi hajtástechnikai megoldásokról.

Sokan úgy tekintenek a versenytársra (még leírni is rossz), mint az ellenségre. Gyanakodva követik a tevékenységét, véletlenül sem járnak vele egy kocsmába, de ha mégis úgy hozza a helyzet, messze elkerülik a szakmai témákat. Más a helyzet, amikor a „piac” is velünk iszik; amikor belép a harmadik fél a köreinkbe, ekkor megkezdődik a versengés: ki az okosabb, a tapasztaltabb és a gyorsabb – ez történik a szakmai kiállításokon, ahol valóban éles a verseny.

Van azonban egy másik nézőpont: gondolj bele abba, hogy beugrasz edzeni a terembe, látod, hogy vannak eszméletlen kigyúrt, tökéletes testű fickók, vannak, akik most kezdik, és ott vagy te, akin már szépen alakulnak a szálkák. Vélhetően nem kelsz versenyre az idoloddal, hanem kooperálsz vele, hogy te is közelebb kerülj a célodhoz. Pontosan ez a helyzet a piacon is, és itt a nézőpontváltás: tekintsünk úgy a másik cégre, mint a lehetséges partnerünkre, mint a szövetségesünkre, tényleg a szó nemes értelmében, mint versenytársra. Arra, aki jobb teljesítményre sarkall, aki, ha jó kondícióban van, húz téged magával, és akivel bár osztoztok a piacon, mégis közösen véditek azt a többi kihívótól. És természetesen gondolj rá úgy is, mint az emberre, hiszen könnyen lehet, hogy ha megnyílunk egymás irányába, ő lehet a forrás egy olyan dologban, amiben elakadtunk – csak épp a jó kocsmába kell menni ezért a lehetőségért.

Egy éve szervezek szakmai reggeliket, ahol mérnökök, gépgyártók és géptervezők, termelő vállalatok tulajdonosai és vezetői cserélnek tapasztalatot. Sokadszor kapom azt a visszajelzést, hogy ez a fórum más, mint az ismert bizniszreggelik, mert itt egy szakma képviselői vannak jelen (gépgyártók és a gépekkel termelő vállalatok), a résztvevők félszavakból is értik egymást, és azonnal előkerülnek azok a témák, amelyekben a másik szakember segítsége, tanácsa aranyat érhet.

Egészen változatos a repertoár: hallunk sikerekről és kihívásokról, ismerjük pont azt az embert, akire a másiknak szüksége van, de nem éri el sehol, vagy tudunk olyan cégről, amelyik éppen az ő szolgáltatását keresi, és összekötjük őket. Valahogy összeadódik a tudás, a tapasztalat, és senki nem azt méregeti, hogy mekkora konkurencia számára a másik.

Gál Jánossal, a Köröspack Kft. ügyvezetőjével (aki régi ügyfelem és barátom) beszélgettünk az egyik ilyen reggelin a konkurencia kérdéséről. János azt mondta: „Ha az ügyfeled elégedett, nem fog váltani senki kedvéért, már ha etikus üzletmenetről beszélünk, mert a beszállító és az ügyfél viszonya, különösen, ha kiemelt ügyfélről van szó, nagyon bizalmi, intim dolog – egy kis kedvezményért a jó ügyfeled nem megy máshoz. Ezért egy pillanatig sem tekintettünk egymásra a többi gépgyártóval konkurenciaként a ChREM reggelin, sőt inkább kooperáltunk, hogy hogyan lehetünk egymás segítségére.” A Köröspack elkötelezett tehát a beszállítói felé, és nem félti az ügyfeleit a versenytársaktól, mert pontosan tudja, hogy az érték, amit kap, vagy éppen amit beszállítóként ad, elég nyomós érv az elköteleződéshez.

Íme egy másik példa! Wiesner Szilárd a WIESNER Csomagolástechnikai és Kereskedelmi Kft. cégvezetőjeként – szintén gépgyártóként – vett részt az eseményen: „Az igazi felismerés az, hogy bár jelen van másik csomagolástechnikával foglalkozó cég szakembere, nem vagyunk konkurenciái egymásnak.”

„Valójában csak a szakmánk elnevezésében lehetünk egymás versenytársai, hiszen bennünket, gépgyártókat az egyedi hozzáadott értékünk különböztet meg egymástól, és ha így értelmezzük, máris egész más a termékünk, a szolgáltatásunk és, jóllehet, a piacunk is.” – erősítette meg Gál János.

És mennyire igaz ez! Hiszen nem tudhat mindenki mindent. Van, amit te tudsz jobban, és van, amit a konkurenciád. Lehettek akár partnerek, összefoghattok, kiegészíthetitek vagy támogathatjátok egymást. Manapság, amikor már a világ bármely pontjáról lehet olcsóbban rendelni gépet, a hazai versenytárssal összefogva hatékonyan védhetitek a közös piacot.

Nagy szenvedéllyel tartom ezeket a találkozókat. Idén még kettő lesz október és november utolsó csütörtökjén. Azt is gondolhatod, hogy én lettem a gépgyártók és az ipari vállalkozások csaposa… és valóban így van: én adom a fórumot, te pedig gyere el, és találkozz a versenytárssal, és könnyen kiderülhet, hogy remek ember, és nemcsak versenyezni, hanem kooperálni is jó vele.

Gyere el a ChREM-re, tartozz a „krémhez”, és tapasztald meg az etikus mérnökök társaságának előnyeit, mert tisztán látszik, hogy azok a nyertesek, az igazán menők, akik nyitnak a versenytárs felé, és képesek leülni vele beszélgetni. Az infókat és a jelentkezési lehetőséget itt találod: mindengepmukodjon.hu.

Ui.: Amúgy nem járok kocsmába, de ha hívsz, és jó a téma, megyek.

Kiss László

Hajtástechnikai kérdése van? A TechMonitor szakértője ingyenes és gyors tájékoztatást nyújt az optimális választáshoz. Kérdését, kérem, küldje az editor@techmonitor.hu e-mail-címre!

