Nem tudom, te hogy vagy vele, de én ritkán műtöm meg a vakbelemet

Népszerű rovatunkban az ország legismertebb hajtástechnikai szakértője, Kiss László jelentkezik hónapról hónapra izgalmas kérdésekkel és válaszokkal a szakterületéről, trendekről, újdonságokról vagy éppen nem hétköznapi hajtástechnikai megoldásokról.

Jóllehet, ha egy kicsit utánanéznék, a videómegosztón találnék olyan infót, ami segítene abban, hogy megműtsem magam, ha baj van, mégsem állnék neki. Persze most mondhatod, hogy őrült erős képet cibálok eléd hajtástechnikai szakértőként, de amit láttam az elmúlt hónapokban, azok alapján nem is annyira túlzó, hidd el. Sokan tettek olyasmit a gépeikkel, amit nem kellett volna.

Most, hogy eljött az az időszak, amikor az ideiglenes megoldásokat ki kell váltani végleges, üzembiztos állapotra, bárhová megyek, azt látom, hogy a rögtönzött kivitel sem olcsóbb, sem gyorsabb nem lett, mint egy gépelem beszerzése, ráadásul kokec munkákat találok – ahogy felénk mondják.

Rendszerint megkérdezem, hogy miért ezt a megoldást választották, és logikusnak tűnő válaszok érkeznek, persze többségében nem a tulajdonostól: olcsóbb volt a karbantartókat gyorsan a területre vezényelni, hogy hegesszék meg a hajtómű letört talpát. A vészhelyzet alatt nem volt lehetőség kérdezősködni. A karbantartó csapat azt mondta, hogy jó lesz a hegesztés is… Jó is volt egy darabig. Ám arra már nem terjedt ki a figyelem, hogy megbízható tartalék hajtóműről is gondoskodjanak, és most megint megy a kapkodás.

Másik példa: Egy megnövekedett termelési igényű cégnél úgy döntöttek, hogy a villanymotorokat nagyobb teljesítményűekre cserélik, hogy biztosan bírják a terhelést. Belső kalkuláció, saját kivitelező stáb. Egy dologgal nem számoltak: a néhány éve hajtott villanymotorok leszerelésekor azt tapasztalták, hogy a peremek a szerelés során törnek. Mit nem tudtak? Azt, hogy felléphet az úgynevezett dörzs korrózió, ami a motortengely és a hajtómű csőtengelye között, amikor a két alkatrész „összegyógyul”, mintha megragasztották volna. A terveik szerint néhány óra alatt elvégezhető munka helyett napokig ment a kapkodás és a berhelés. Egyszerű és praktikus lehetett volna, ha valaki felhívja a figyelmüket azokra a kereskedelmi forgalomban kapható hajtásokra, amelyekben az integrált rugalmas tengelykapcsolónak köszönhetően szétszerelés esetén nem kell szétzúzni a termékeket.

Egy másik termelő cég vezetője hívott, hogy gondja van az alkatrészek emelésével. Megint csak a vészhelyzet alatt a biztonságra hajtva, raktárkészletről a kelleténél nagyobb frekvenciaváltót szerzett be, magas áron. „Gyorsan kellett – mondta. – A termelés nem állhatott le egy pillanatra sem, és ez volt elérhető.” Sajnos nem jött be a számítása, mert a mozgatandó teher akkora volt, hogy süllyesztéskor a hajtáslánc visszafelé felpörgette a motort, a visszatáplált energiát fékellenállás nélkül a nagyobb frekvenciaváltó sem tudta lekezelni, hibára kiállt, és a teher lezuhant, komoly anyagi kárt okozva a kiszolgáló technológiában. Még jó, hogy személyi sérülés nem történt! Fékellenállás nélkül ne emeljünk terheket!

Tudom, hogy most sokan áttervezésben, felújításban vagytok. Jó gépek nélkül nincs stabil termelés. Most még van idő újra átgondolni mind a sietségben hozott döntéseket, mind azokat, amik még az asztalon hevernek és megvalósításra várnak. Te is, és én is azon fáradozunk, hogy a gépeid megbízhatóak, a termelésed stabil legyen.

Sokszor mondtam már, hogy keresd meg a számodra elérhető és szimpatikus szakembereket, akik felelősen beleállnak a feladatodba, talán nagyobb tapasztalattal, mint azok a kollégáid, akik mindig ugyanazokért a gépekért felelnek, és biztosítsd be magad hosszú távra.

A gépek szíve a hajtásrendszer. Van hajtástechnikai szakértőd, aki rendszerben látja és vizsgálja azt, hogy a hajtásaid ne legyenek pl. alulméretezettek? Ki validálja a döntéseidet, nehogy túl drága megoldást válassz arra, amit kihozhatnál egy észszerűbbel? Ne akkor kapkodj, amikor megint mindenkinek szűkös lesz az idő vagy a mozgástér! Van a szakidnak megoldása arra, hogy ha cseréket hajtasz végre, a beépített termékek csereszabatosak legyenek? Ha pedig nem azok, akkor ő tud gondoskodni arról, hogy olyan kialakítást, olyan kiegészítő adaptereket, illesztőidomokat szerezz be vagy gyárts, amelyekkel a karbantartást, a cserét vagy a felújítást átalakítás nélkül el tudod végezni?

Végezetül már csak egyetlen szót írok ide: raktárpolc. Mindig legyen készleted csere biztosítására. Gondoskodj róla akkor, amikor még jelét sem látod semmilyen váratlan eseménynek. Legyen kéznél olyan, amilyen kell, és ne köss értelmetlen kompromisszumokat kényszerből. Mi van, ha megint az lesz, hogy heteket kell várni egy külföldi szállítmányra?

Most már érted, hogy miért a súlyos felütés. Nem lehetek mézesmázos, fel akarlak rázni, hogy belásd, mi az, amire szükséged van. Nem véletlenül az a küldetésem, hogy Magyarországon minden gép működjön – de főképp a tiéd.

Tudod, hol találsz, igaz?

Barátsággal:

Kiss László

