Miért van szüksége az elektronikai iparnak automatizálásra?

Belső logisztika mobil robotokkal

Címkék: anyagmozgatás automatizálás elektronikai ipar ipari robot kollaboratív robot robot robotika

Jelenleg az elektronikai iparra leginkább ható tényező a robotizálás. Ebben a gyorsan növekvő szegmensben működő gyártóvállalatoknak rá kellett jönniük, hogy a versenyképesség megőrzése érdekében az automatizálás létfontosságú. Ennek eredményeképp vállalkozások világszerte elkezdtek az AMR-ek (autonóm mobil robotok) felé fordulni, mivel a technológia által nyújtott potenciális előnyök egyre ellenállhatatlanabbnak bizonyulnak.

Az elektronikai ipar folyamatosan növekszik és mára az egyik legjelentősebb globális iparággá vált. Mivel társadalmunk egyre több elektronikai eszközt használ a mindennapi élet során, ezen termékek gyártóinak egyre nagyobb mértékben van szüksége automatizált megoldásokra. A beszállítók és a gyártóvállalatok folyamatos nyomás alatt állnak, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozzanak. Ezt pedig a mindig magasabb minőségért kiáltó, egyre növekvő vásárlói igények még tovább fokozzák, mivel a fogyasztók nemcsak a legújabb modelleket akarják a lehető leggyorsabban, hanem tartósabb, jobb minőségű és fenntartható árukra is vágynak.

A járvány ellenére az elektronikai ipar Magyarországon is az élre tör

Az tavaly mért adatok alapján, Magyarországon az ipari termelés a pandémia tükrében változó képet mutatott 2020-ban. Noha számos szektorban hanyatlás volt tapasztalható, az év végére ez a tendencia megváltozott. 2020 novemberében az ipari gyártás 3,5%-kal nőtt az előző év ugyanezen időszakához képest. A nemzetgazdasági ágazatok közül a feldolgozóiparban hasonló növekedés ment végbe, és ezen belül is az egyik legnagyobb szektor, a számítástechnikai, elektronikus és optikai eszközök gyártása 5,7%-ot emelkedett az utolsó negyedévben az egy évvel korábbi adathoz képest (KSH, 2020). Továbbá, az elektronikai ipar tekintetében Magyarország a kelet- és közép-európai régió egyik legtermékenyebb országa. Az iparág közel 110 ezer embert foglalkoztat, és a teljes magyarországi GDP 5,3%-ért felel (Nemzeti Befektetési Ügynökség). Az ipari növekedés szempontjából az elektronikai ipar mindig is élen járt, és még a koronavírus-járvány időszaka alatt is képes volt fejlődni.

Az elektronikai iparban tapasztalható emelkedő tendencia fontos mozgatórugója lehet az ágazaton belüli fejlesztéseknek és a folyamatok optimalizálásának. Azonban Magyarországon a modern automatizálási technológiák széleskörű bevezetése még gyerekcipőben jár, és ez erre az iparágra is igaz. Noha több vállalat is dolgozik részben robotizált alkalmazásokkal, mint például AMR-ekkel, sokan még nem automatizálták, illetve egyelőre nem is tervezik automatizálni belső logisztikai folyamataikat annak ellenére, hogy mindezzel számos előnyre tehetnének szert.

A mobil robotokkal való automatizálás gördülékenyebb és hatékonyabb intralogisztikai folyamatokhoz vezethet, amelyek cserébe növekvő versenyképességet és magasabb minőséget nyújtanak. Mivel ezek a robotok adatok segítségével tervezik meg útvonalaikat, és nem vezetékek, vagy mágnesek mentén haladnak, mint az önvezető járművek (AGV-k), sokkal jobban alkalmazhatók dinamikus munkakörnyezetekben. Ezen felül könnyen is programozhatók intuitív felhasználói felületükön keresztül melyhez nincs szükség programozói szaktudásra. Egy, az emberekkel együtt dolgozó AMR értékes eszközzé válik, amely úgy képes növelni a termelékenységet, hogy közben biztonságosabbá teszi a munkavégzést, mivel átvállalja a veszélyes vagy nehéz munkákat, így csökkentve az elkerülhető munkahelyi balesetek kockázatát.

Az AMR technológia növeli a hatékonyságot a Whirlpool-nál

A Whirlpool, a világ egyik legnagyobb háztartási készülékeket gyártó vállalata, amely a Mobile Industrial Robots MiR200 robotjaiból álló flottát kezdett el használni annak érdekében, hogy növelje a hatékonyságát és optimalizálja a munkafolyamatait. A technológia telepítése tökéletes összhangban állt a vállalat stratégiájával, melynek keretében az automatizáción, a digitalizáción valamint az ipar 4.0-án alapul a növekedés. A Whirlpool így fejleszti folyamatainak hatékonyságát és termékeinek minőségét, miközben csökkenti a kiadásokat és erősíti saját versenypiaci pozícióját. A MiR robotok tökéletesen beleillenek ebbe az irányelvbe.

A Whirlpool három mobil robotot telepített a lengyelországi Łódźban található üzemébe, hogy emberi részvétel nélkül szállítsanak szárítógép ajtókat. Egy robot 12 ajtót képes önállóan felvenni a raktárállomáson, amelyeket a gyártósorra szállít, ahol egy automata kocsirendszer segítségével adja le őket. A 130 méter hosszú teljes kört a robotok mindössze 3 perc 50 másodperc alatt teszik meg, miközben szenzorokkal és kamerákkal kerülik el az esetleges ütközéseket.

Ennek eredményeként a Whirlpool növelni tudta termelékenységét és az alkalmazottak biztonságát, a befektetés pedig várhatóan kevesebb, mint két éven belül megtérül. Ezen kívül a vállalat további helyszínein is tervezi a mobil robotok alkalmazásának bevezetését. Hasonló megoldásokat például már teszteltek is újabb telephelyeken, többek közt két olaszországi Whirlpool üzemben is.

"Azzal, hogy az emberi munkaerő által működtetett rendszert automata szállításra váltjuk, növelni tudjuk a termelékenységet, és alkalmazottainkat a végtermék gyártásához irányíthatjuk. Amellett, hogy a MiR robotok általi automatizálás alacsony költséggel jár, rugalmasan lehet velük kezelni a gyárterületi kialakításban eszközölt változtatásokat” - mondja Adam Bakowicz, a Whirlpool ipar 4.0 vezető technológiai mérnöke.