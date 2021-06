Miért érdemes kerámia szabványelemeket használni a kopás csökkentése érdekében?

Címkék: célgépek gépgyártás kerámia kerámiák kopás kopásállóság norelem szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A kopás rendkívül káros lehet. Megváltoztathatja a gépelemek kritikus méreteit és tűréseit, okozhatja a gépek és berendezések teljesítményének gyors romlását, Így végezetül a gép meghibásodását és a termelékenység csökkenését is eredményezheti.

Azok számára, akik csökkenteni akarják a kopás káros hatásait, napjainkban már a kerámiából készült szabványelemek is rendelkezésre állnak, amelyeket kifejezetten erre a célra terveztek. Marcus Schneck ismerteti az előnyöket és megvizsgálja a különféle alkalmazásokat, ahol a kerámia szabványelemek használhatók.

A nagyteljesítményű ipari kerámiák egyre fontosabbá válnak, különösen a gyártásban. Az ipari kerámia tulajdonságai miatt hosszabb termékéletciklus érhető el, és a követelmények széles skálája teljesíthető. Az ipari kerámiák hőállóak, higiénikusak, ezért nemcsak a gépiparban, hanem az autóiparban, az élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint a nyomtatott áramköri lapok gyártásában is alkalmazhatók. A műszaki kerámiák piaca 2020 és 2027 között évente várhatóan 9,3%-kal fog bővülni a tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok iránti kereslet növekedése miatt.

Az elhasználódás és kopás hatásai

A kopás a szilárd test felszínének a mechanikai folyamatok hatásaként történő fokozatos elvesztése, például szilárd, folyékony vagy gáznemű közegekkel történő érintkezés vagy annak relatív mozgása következtében. A kopás barázdák, vagy horzsolások képében jelentkező anyagleválást jelent.

A kopás két alapvető formában jelentkezhet: «kéttestes», illetve «háromtestes» kopásként. A «kéttestes» kopás egyszerűen úgy írható le, mint amikor egy kemény, forgó felület belemar egy puha, rögzített felületetbe. A «háromtestes» kopás ezzel szemben két gépelem között mozgó kemény részecskék hatásaként magyarázható.

Ha egy alkatrész kopását nem ismerik fel időben, és ez később eltörik vagy meghibásodik, a környező alkatrészek és gépek is károsodhatnak - ami nem tervezett leállást és a gyártás megszakadását eredményezheti. A nehéz működési körülmények, illetve a nagyon hosszú üzemi intervallumok intenzív kopáshoz vezethetnek a gépelemek felületén, ha azok nem a megfelelő anyagból készültek.

Fém alaplapok elhelyezésekor gyakran használt tájolócsapok például speciális üzemi körülmények között fokozott kopásnak vannak kitéve. Az alaplapok elhelyezésekor a fokozatos anyagleválás befolyásolhatja a rögzítőelem tájolási pontosságát, ezért érdemes kerámia anyagot használni.

A kerámia előnyei

Az ipari kerámia termékek használata gyakran eredményez versenyelőnyt, mivel számos pozitív tulajdonsággal rendelkeznek: nagy méretstabilitás, magas hajlítószilárdság és kopásállóság, hogy csak néhányat említsünk. A nagyteljesítményű ipari kerámiákból készült gépelemek nagy pontossággal működnek, és erős igénybevétel mellett sem mutatják a kopásnak jeleit.

Számos alkalmazásban, ahol fontos a gépelemek stabilitása, érdemes nagy teljesítményű ipari kerámiából készült elemeket használni. A magasabb bekerülési költséget bőven ellensúlyozza a hosszabb élettartam. Az ipari kerámia hő- és elektromos szigetelő hatással is rendelkezik. Ez minden olyan alkalmazásban előny, ahol fennáll az elektromos meghibásodás veszélye.

A ipari kerámiák alacsony tapadási hajlamot mutatnak a fémekkel történő érintkezés során, ami a gépelemnek hosszabb életciklust biztosít, ha fém ellendarabbal építik be azt. A stabil ipari kerámia nagy hajlítószilárdsága és keménysége miatt magas mechanikai terhelést viselő alkalmazásokhoz is jó választás. A mechanikai szilárdságnak és az alacsony térfogatsúlynak köszönhetően az ipari kerámiából készült szerszámok pontosan, megbízhatóan és hosszú ideig fognak kopásmentesen működni, még a legnagyobb terhelések mellett is.

Az ipari kerámia termékek az élelmiszeriparban is kiválóan alkalmazhatók és nagy ellenálló képességet mutatnak savakkal, lúgokkal és gőzökkel szemben. Jellemzően érzéketlenek vegyi anyagokkal szemben, nyomásállóak és hőmérsékletstabilok, ezért nem igényelnek gyakori és intenzív tisztítási folyamatokat vagy karbantartásokat. Ezáltal ideális gépelemek az élelmiszer- és italgyártás, valamint az egészségügyi ipa számára, ahol rendszeresen használnak vegyszereket és savas oldatokat.

A kopás elkerülése szabványos alkatrészekkel

Az ipari kerámia szabványelemek betervezése egy másik előnyt is hordoz - szükség esetén lehetővé teszi az üzemi hőmérséklet növekedését, potenciálisan felgyorsítja a gyártási folyamatot és rövidebb idő alatt több alkatrész legyártását biztosítja.

A korrózió teljes mértékben lecsökken, ha ipari kerámia szabványelemeket építünk be. A gépelemek tartóssága miatt a berendezés alkatrészeit sokkal ritkábban kell karbantartani és cserélni. Különösen a nagy igénybevételt jelentő alkalmazások esetében nem szabad a mérnököknek elzárkózniuk a magasabb árszinttől - a nagy teljesítményű ipari kerámiából készült alkatrészek közép- és hosszú távon szó szerint megtérülnek.

Az elhasználódás és a kopás állandó kihívást jelent a feldolgozóipar számára, ezért a mérnököknek még a gyártás megkezdése előtt mérlegelniük kell a pénzügyi hatásokat. A legkeményebb körülmények elviselésére tervezett norelem ipari kerámia termékek átfogó kínálatát az élettartam szem előtt tartásával fejlesztették ki. norelem kerámia gépelemei még magas mechanikai igénybevétel mellett is tartósak és extrém körülmények között is képesek teljesíteni, ezzel hozzájárulnak a gépek élettartamának növeléséhez. A norelem több mint 60 000 szabványos gépelemmel azok teljes választékát kínálja, beleértve az ipari kerámiákat is.

www.norelem.hu