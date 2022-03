Megújult a Farnell népszerű e-Tech Journal folyóirata

Az online folyóirat az iparág vezető beszállítóitól származó elemzésekkel mélyreható technikai betekintést nyújt az új technológiákba.

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell vadonatúj külsővel indította újra a népszerű e-Tech Journalt. A több mint 10 éve létező online folyóirat első száma a „Tomorrow’s Wireless Technology Today” témakörre összpontosít.

A Tech Journal mélyreható műszaki betekintést nyújt az új technológiákba, valamint elemzéseket és magyarázatokat tartalmaz a beszállítóktól, az iparági szakértőktől és a Farnell mérnökeitől a napjaink elektronikai iparát meghatározó kulcstrendekről.

A megújult folyóirat 1. száma a Wireless Connectivity Solutions világába kalauzolja el az olvasókat. Az elmúlt néhány évben a vezeték nélküli piac fellendült, mivel az adatátvitelt végző vezeték nélküli eszközök száma exponenciálisan növekedett. A Tárgyak Internetének (IoT) egyik kulcsfontosságú elemeként az összekapcsolt eszközök számának növekedése az alacsony fogyasztású, olcsó vezeték nélküli megoldások iránti keresletet is emeli, amelyek eddig megvalósíthatatlan alkalmazások használatát is lehetővé teszik.

„Az e-Tech Journal már több éve népszerű szolgáltatás a mérnöki közösségben. Rövid szünet után most új és továbbfejlesztett funkciókkal, valamint elrendezéssel térünk vissza – jelentette ki Cliff Ortmeyer, a Farnell műszaki marketing részlegének globális vezetője és az e-Tech Journal szerkesztője. – A Farnell arra törekszik, hogy ügyfeleit ne csak első osztályú disztribúciós szolgáltatásokkal támogassa, hanem azáltal is, hogy a mérnökök megismerkedjenek az élvonalbeli iparági trendekkel és tudással. Az e-Tech Journal egy ingyenesen elérhető tartalom a Farnelltől széles skálájából, amelyek a mérnökök munkáját segítik. Reméljük, hogy ők is nagyon örülnek a Journal visszatérésének.”

Az e-Tech Journal ingyenesen letölthető. Az első kiadás számos aktuális témát fed le, többek között:

Bluetooth: okos választás az Ipari Tárgyak Internetéhez.

Mi az 5G? Minden, amit tudni érdemes.

A vezeték nélküli töltés megkönnyítése vékony és kompakt eszközökben.

IoT vezeték nélküli hálózati protokollok.

Vezeték nélküli technológia minden alkalmazáshoz.

A Farnell Tech Journal ingyenesen letölthető innen. A májusban megjelenő második szám az energiagazdálkodásról és a biztonságtechnikáról szól majd.

www.farnell.com