Megjelent a 2020 júniusi Beckhoff Magazin

Hírek az automatizálási technológia világából

Címkék: automatizálás Beckhoff Beckhoff Automation folyamat folyamatirányítás folyamatvezérlés

A kiadvánnyal eddig nyomtatott formában, többnyire rendezvényeken találkozhattak az Olvasók, a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzet miatt azonban digitális formában is elérhetővé vált.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Beckhoff 2019-től klímasemleges, és a Verl környéki telephelyeken 2020. január 1-je óta zöld villamosenergiát vesz igénybe.

Legújabb fejlesztéseink között szerepel a vezérlőszekrényen kívüli automatizálás terén új termékcsaládot képviselő AMI812x integrált szervomotorhajtás, és a PC-alapú gépvezérlés terén megszerzett széleskörű tapasztalatot IP65/67-es védettséggel ötvöző, közvetlenül a gépbe építhető, ultrakompakt C7015 ipari PC. Mindennapi életünkben egyre többet használjuk a korszerű módon kezelhető technológiákat, és ezek az igények az ipari vezérléseknél is felmerülnek, ezért írunk arról, hogyan valósítható meg a vizualizáció az Ipar 4.0 szellemében.

A színpadgépészettel, színpadi berendezések karbantartásával és fejlesztésével, valamint új berendezések telepítésével foglalkozó Színpadautomatika Kft. megbízást kapott a Művészetek Palotájában található Fesztivál Színpad előszínpadi vezérlőrendszerének felújítására és továbbfejlesztésére, melynek sikertörténetét Önökkel is megosztjuk.

Korszerű technológiáinak és munkatársai tapasztalatának köszönhetően a Beckhoff aktívan hozzájárul a koronavírus elleni harchoz. Számos projekt mellet különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Beckhoff csehországi leányvállalata munkaerőt és termékeket biztosított a CoroVent lélegeztetőgép kifejlesztéséhez, amelynek már a tömeggyártása is elkezdődött.

Egyre több hallgató választja diplomamunkája elkészítéséhez a Beckhoff eszközeit, ezért a kiadványban egy szakdolgozatot is bemutatunk.

A koronavírus-járvány alakulását nem tudjuk megjósolni, de bízunk benne, hogy szeptember 24-én hagyományos keretek között meg tudjuk tartani legnagyobb hazai rendezvényünket, a Beckhoff Technology Day konferenciát. Az időpontot mindenképp jegyezzék fel, és a rendezvénnyel kapcsolatos, folyamatosan frissülő tudnivalókért a későbbiekben látogassanak el a rendezvény weboldalára.

A Beckhoff gazdasági helyzete továbbra is stabil, a termelés a megszokott kapacitással zajlik, termékeink továbbra is elérhetőek. Magyarországon a kialakult helyzetre való tekintettel a Beckhoff óvintézkedéseket vezetett be, de kollégáink telefonon és online továbbra is elérhetőek, és örömmel nyújtanak segítséget.

Jó egészséget és jó olvasást kívánok!

Perecz Tamás,

ügyvezető igazgató