Kőkorszaktól az űrkorszakig

A minket körülvevő tárgyak lépten-nyomon tartalmaznak ragasztott kötéseket. A ragasztók helyes használata azonban nem mindig kézenfekvő

Az emberiség a feltételezések szerint már a kőkorszak óta használ ragasztót, sőt, a leletekből az következtethető ki, hogy az őskori mesterek nem egyszerűen ragasztottak, hanem különböző célokra különféle anyagokat használtak. Valószínűsíthető, hogy az emberiség a ragasztók nélkül is eljutott volna a civilizáció magasabb fokára, de az is biztos, hogy a minket körülvevő tárgyak egészen másként néznének ki.

Kőkori ezermesterek

Nézzük a kezdeteket: egyes források szerint a ragasztóhasználat legkorábbi nyomait Olaszországban fedezték fel. Kettő darab mintegy 200 000 éves kődarabot találtak részben egymásra illesztve, nyírfakéreg- és kátránymaradványokkal. A nyírfakéreg-kátrány keveréket egy egyszerű, egykomponensű ragasztóként használhatta az akkori kor kreatív embere. Ennél már összetettebb ragasztókat használtak a dél-afrikai Sibuduban, ahol olyan 70 000 éves köveket találtak, melyekbe valaha nyelet illesztettek. Ezeket olyan ragasztóanyaggal fedték be, ami a növényi mézgának és a vörös okkernek (természetes vas-oxid) egyfajta kombinációja. A vas-oxidnak köszönhetően egy erős keveréket kapunk, hatására a mézga ellenáll a nedvességnek. A kőkorszak emberei tehát egyértelműen kőből készített szerszámaiknak, eszközeiknek ragasztásához használtak kezdetleges ragasztóanyagokat.

Napjaink ragasztástechnikája

Vajon mire használhatja a mai kor embere a ragasztót? A mi barkács- és háztartási eszközeink, telefonunk is tartalmaz ragasztott kötéseket? A válasz egyértelműen igen. A hétköznapok során a háztartásokban egyértelműen eseti ragasztásokhoz, rögzítésekhez használnak az emberek ragasztót, hiszen egy egyszerű ragasztás kivitelezése a megfelelően kiválasztott ragasztóval nem igényel különösebb szaktudást. Rendkívül fontos azonban, hogy az adott ragasztáshoz a feladatra szabott ragasztóval lássunk neki. Kevesen rendelkeznek ragasztástechnikai szaktudással, bár a legtöbb műszaki felsőoktatási intézményben már oktatnak ragasztástechnikai ismereteket – még ha nem is önálló tantárgyként –, így a későbbi mérnöki munkához a végzett hallgatóknak már rendelkezésre állnak az információk a ragasztási feladatok megoldásához.

A LOCTITE mérnöki gárdája évek óta magas szintű mérnöki tudással segíti a műszaki felsőoktatást. Jelen vagyunk a ragasztástechnikai oktatásokon – már nemcsak elméleti, hanem gyakorlati órákon is tanítjuk, oktatjuk a ragasztástechnikát. Az elméleti órákon kapott tudásanyag birtokában a diákok a gyakorlati órákon kezükbe is vehetik a ragasztókat, rögzítőket, tömítőanyagokat vagy egyéb, az iparban használt vegyi anyagainkat. Jellemző a diákok kreativitására, hogy az oktatáshoz kapcsolódó versenyeket is szerveznek, például a tésztahídépítő versenyt, de egyetemeink, főiskoláink jövendő mérnökei a határainkon túl is versengenek egymással „épített” versenyautókkal. A versenyautóknak rendkívül szigorú feltételeknek kell megfelelniük, mégis lehetőséget biztosítanak kreatív műszaki megoldásokra, amelyek segítenek a dobogóra állni. A LOCTITE mérnökei ezeket a csapatokat is segítik, biztatják a fiatalokat a ragasztók használatára. Egy jól kivitelezett ragasztás a hagyományos rögzítési megoldásokkal szemben jelentős súlycsökkenést eredményezhet egy ilyen autó esetében, ami a győzelemről is dönthet.

Visszatérve a ragasztók és egyéb rögzítőanyagok használatához: azokat a területeket szeretnénk bemutatni Olvasóinknak, ahol a LOCTITE mérnökei speciális szaktudásukkal tudják segíteni az iparban dolgozók munkáját. Az iparban szinte minden területen szükség lehet karbantartási vegyi anyagokra, biztosítva a gépek üzembiztos működését. A LOCTITE különböző megoldásokat kínál ehhez. Azok a cégek, amelyek lehetőséget biztosítanak karbantartóiknak, hogy elvégezzék a LOCTITE (egyébként ingyenes) karbantartási képzését, biztos kézzel használják a LOCTITE tisztító-, kenő-, rögzítő-, ragasztó- és tömítőanyagokat, gépeik pedig zavartalanul működnek, járulékos költségek és leállást okozó gyakori meghibásodások nélkül. Jól hangzik, ugye?

Térjünk azonban át a gyártásban használt LOCTITE anyagokra, hiszen óriási a verseny a termelő vállalatok között, hogy egy jól kigondolt konstrukció mentén üzembiztos, hatékony és professzionális eszközöket biztosítsanak a felhasználók részére. A LOCTITE mérnökei jelen vannak a termelőüzemekben, gyártócsarnokokban, sőt már a tervezőasztaloknál is.

Segítünk a megfelelő konstrukció kialakításában, újragondoljuk a hagyományos rögzítési megoldásokat, a tartós konstrukciók tervezésében, kivitelezésében pedig együtt dolgozunk a gyárak mérnökeivel. A világ számos pontján rendelkezünk mérnöki központokkal, ahol úgynevezett „Tear Down” analízissel bontjuk alkatrészeire az adott gyártmányt, majd újra felépítjük azt, kihasználva az innovatív rögzítési és ragasztási megoldások által biztosított lehetőségeket. Ez az eljárás tartósabb, üzembiztosabb, költséghatékonyabb, esztétikusabb, valamint kisebb tömegű készterméket eredményez. Budapesten a Henkel központjában található egy laborunk, ahol az egyszerűbb teszteket közösen tudjuk elvégezni vevőinkkel. A gyártósoroknál is segítünk abban, hogy a kiadagolt ragasztó pontosan a megfelelő pozícióba, a megfelelő mennyiségben és a rendelkezésre álló idő alatt kerüljön kiadagolásra az elvárt ciklusidő alatt.

Hatékonyság- és minőségnövelés, valamint költségcsökkentés a megfelelő ragasztó kiválasztásával

A Hungary Enbi Kft. vezető szerepet tölt be az irodai gépekhez, másolókhoz, faxokhoz, nyomtatókhoz és bankjegykezelő berendezésekhez szükséges gumiipari termékek, illetve a megújuló energiaforrások hőtároló rendszerei szigetelésének gyártásában. Az egyik, általuk gyártott TPU inzertre rögzített habosított poliuretán görgő ragasztására kerestek hatékonyabb megoldást a korábbi Hot-Melt eljárás helyett. Az általunk javasolt és bevezetett LOCTITE 420 kapilláraktív pillanatragasztó használatával egyszerűbbé és gyorsabbá vált a gyártás. A LOCTITE EQ PU20 perisztaltikus adagolóval pedig precízebbé, jobban kontrollálhatóvá vált a ragasztó adagolása, csökkent a selejtszám és esztétikusabb lett a termék megjelenése.

Esetenként csak másodpercek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy kiadagoljunk és/vagy kikeményítsünk egy ragasztót. Másodpercek alatt kikeményíteni egy ragasztót… jól hangzik? Egyáltalán lehetséges ez? Igen, sőt… UV-ragasztóink megfelelő intenzitású és hullámhosszú UV-fény hatására másodpercek alatt létrehozzák a kötést.

A megfelelő pozícióban és időben történő kiadagoláshoz – és ha szükséges, a kikeményítéshez – adagolóeszközök, szelepek, robotok, UV-lámpák állnak rendelkezésre. A LOCTITE ezeket az eszközöket is biztosítja a gyártáshoz. Díjmentes próbalehetőséget biztosítunk az „éles” adagolási tesztekhez, és bérlési konstrukcióra is van mód.

Folyamatosan képezzük, tanítjuk a gyártómérnököket: ingyenes webináriumokat, illetve személyre szabott – akár online – oktatásokat tartunk annak érdekében, hogy anyagaink a leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. Szívesen vesszük a megkeresését bármilyen gyártási területről, szaktudásunkkal és munkánkkal, termékeinkkel és berendezéseinkkel segítjük a hozzánk forduló érdeklődőket.

„A Mobilfox prémium minőségű, ütésálló, egyedi telefontokokat gyárt örökélet garanciával. Garázscégként indultak pár éve, ma már közel száz embernek adnak munkát, részben automatizált gépsorokon készítik a tokokat. A tok hátuljára korábban kétoldalas ragasztószalaggal rögzítették a kameragyűrűt, ami nem adott biztos megoldást. Közös fejlesztéssel és tesztelések sorozatával ez kiváltásra került, és jelenleg UV-fényre kötő akril ragasztóval (LOCTITE AA 3921) történik a ring ragasztása. Ezzel a változtatással nőtt a tok szilárdsága, javult a minőségérzet, és nem mellesleg a költségek is csökkentek!”

Számos iparágban rendelkezünk tapasztalattal, legyen az ipari gép, kéziszerszám vagy barkácsgép gyártása. A Henkel újonnan épített és a közelmúltban átadott, professzionálisan kialakított düsseldorfi mérnökközpontjában a legkorszerűbb laborberendezések mellett lehet tesztelni és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat, gyártópartnereink fejlesztőmérnökeivel együtt dolgozva ki a pontos részleteket.

Amennyiben kérdése lenne termékeinkkel kapcsolatban, vagy megoldást keres egy-egy alkalmazásához, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! (x)

www.loctite.hu