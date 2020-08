Kedves Te!

Kérdezzen a TechMonitor szakértőjétől!

Címkék: Chemplex hajtás hajtásrendszer hajtástechnika kiss lászló motor

Népszerű rovatunkban az ország legismertebb hajtástechnikai szakértője, Kiss László jelentkezik hónapról hónapra izgalmas kérdésekkel és válaszokkal a szakterületéről, trendekről, újdonságokról vagy éppen nem hétköznapi hajtástechnikai megoldásokról.

Biztosan olvastad előző cikkemet: akkortájt tépelődő hajtóműszakértőként tudtam csak hozzád szólni.

Az élet lassan visszatér. Azt nem írom, hogy a régi kerékvágásba, mert azt nem tudjuk. Mindenkit, aki termel, máshogy tett próbára 2020 tavasza. Segíteni szeretnék neked, hogy a következő váratlan helyzetben felkészültebb lehess, ezért megosztom veled az elmúlt időszak hajtástechnikai tapasztalatait.

A kritikus időszakban sokan hívtatok, hogy termeltek, van igény a termékeitekre, nem álltatok le, mentek előre, és a segítségemet kértétek. Ti ugyan nem álltatok le, de a gépeitek igen… És a veszélyhelyzet alatt nem tudtak előállni a szervizesek, idegenek nem léphettek a gyárak területére, egész gyártósorok álltak egyetlen meghibásodott alkatrész miatt.

A történetek közül azok az esetek ráztak meg a legjobban, amikor egyébként lehetett volna termelni, sőt még akár többet is, de a halogatott javítások, az elhalasztott szervizciklusok és az elmulasztott tartalékalkatrész-beszerzések megbosszulták magukat: a termelés elhúzódó leállással fenyegetett. Kicsit olyan volt ez, mint a hiánygazdaságban. Nem a hogyan számított, hanem a valahogy: „Lacikám, gyere már, és oldd meg valahogy!” Mindketten tudtuk, ha előrelátóbbak vagytok (vagy rászánjátok a pénzt egy alapos felmérésre), akkor most rendben lenne a rátok bízott üzem, és stabilan termelnétek.

Fel fog értékelődni/felértékelődött a stabil termelési kapacitás. Ezzel együtt a megbízható beszállítói háttér és a hozzáállás, ami a mulandó olcsóság helyett tartós értékteremtésre törekszik. Vedd meg a gépet Kínából, majd könyörögj egy kínainak, hogy jöjjön már megjavítani. Gondolom, te is szereted a vicceket… Reménykedhetsz abban is, hogy találsz majd egy hazai szervizest, aki a kínai cuccodat fogja a következő Covid alatt berhelni. A jó, magára valamit is adó szakember az olcsón beszerzett és kritikus időszakban leálló gépedet ilyen helyzetben lehet, hogy bottal se fogja megpiszkálni. Vagy a 40 éves rozsdás matuzsálemed, ami egyébként kiválóan működne, ha az elmúlt években szántál volna rá energiát (azaz időt, pénzt, figyelmet), hogy ápold, elvégezd rajta a szükséges karbantartásokat. Sokan sajnálják tartalék alkatrészekre a pénzt: „raktározzon a gyártó”, „raktározzon a hazai forgalmazó”. Jó vicc! Sokan gondolják ezt. Tudom, kényelmes.

Gondold át most, hogy mit tehetnél. Most mindenki megtapasztalta, hogy milyen az, ha egyik napról a másikra radikálisan változik meg minden. Ne halogasd megtenni azokat az intézkedéseket, amik ahhoz kellenek, hogy a következő leállást (mondják, nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem az, hogy mikor) te könnyebben vészeld át.

Egy hajtóműszakértő nem tanácsolhat mást: nézesd át a meglévő gépeidet. Olyan gépet vásárolj, aminek van szervize. Olyan szakembertől vásárolj, akit ismersz és akiben bízol. Ne alkudd le az árat a felére, mert nem fog hozzád kijönni senki a bajban. Méresd fel a meglévő gépeidet, hogy pontosan tudd, hogy milyen állapotban vannak. Szánj erőforrást arra, hogy a kritikus berendezések kritikus alkatrészeiből legyen tartalék a saját polcodon.

Tedd meg ezeket az óvintézkedéseket még időben, és építsd be a céged ritmusába azt, hogy évente újra és újra megcsinálod, mint a profik! Szánj erre kapacitást: időt, figyelmet, pénzt. „Van annak a pénznek helye máshol is” – gondolhatod most. Rendben, a te döntésed, én szóltam.

Ha egyetértesz velem, és segítség kell, tudod, hol találsz!

Kiss László

Hajtástechnikai kérdése van? A TechMonitor szakértője ingyenes és gyors tájékoztatást nyújt az optimális választáshoz. Kérdését, kérem, küldje az editor@techmonitor.hu e-mail-címre!

Kapcsolódó cikk:

Ne vegyél hajtóművet, ne kérj hajtástechnikai tanácsot, mert le vagyok fagyva

Útvonalterv ezeröcsivel Moszkvába – és vissza

A hazai gépipar aknái – gépipari problémakutatás, 2019. november–december

Talán sosem gondoltál rá, de barátkozz csak a kifejezéssel: minden ilyen esetben lopsz!

Elképesztőek vagytok!

Kívántasd magad!

Vigyázz, mert bekavarok!

Bezzegelek egy kicsit. Amúgy kockás füzeted van legalább?

Ha fordítva ülsz a lovon, az ág sem csaphat pofán. Avagy hogyan lehetsz etikus beszállító

Tudod, mi a menő? Megmondom neked: az, ha célgépépítő vagy, és nem húzol szerelőnadrágot!

Építs pöpecül működő gépeket, és formáld az ipart!

Élvezed, amit csinálsz?

Innováció, digitalizálás és munkabiztonság

Merj nagyot álmodni! – 2. rész

Merj nagyot álmodni! – 1. rész

Megspórolok neked egy telefont. Ja, nem! Egy villanymotort

Lesz belőle masina?…avagy hogyan ne trollkodjunk szét egy ipartörténeti remeket

Kényelem az iparban: vezeték nélküli vezérlések

Te mire teszed a tétet?

Szívesen lapátolsz? Persze, de inkább hajóban!

Hajtóműves villanymotor: kompakt vagy moduláris kivitel, és miért?

Így vágd haza a géped – megszokásból!

Keresse ki a csillagjegyét, és olvassa el a tanácsomat Önnek!

Magyarországon minden gép működjön!

Legyen résen, mert most teljesen összezavarom!

Mennyi egy házi macska átlagéletkora?... avagy két lépés, ami meghosszabbítja a homlokkerekes hajtómű élettartamát

A fesztivál legjobb nője… avagy hogyan csípjük meg a bálkirálynőt

Úgy kell az AC-fék a villanymotornak, mint az agyunknak egy jó ásítás

Bepillantás a hajtástechnika jövőjébe

Nem kell mindig PLC!

Mit tenne, ha látná, hogy billeg az autója az emelőn?

Régi villanymotor – új frekvenciaváltóval. Érdemes megpróbálni, vagy a régi villanymotor kuka?

Mit tegyen, hogy elkerülje minden gyártócég rémálmát?

Még egy gondolat a kúpkerekes hajtóműről

​A kúpkerekesen nem fog ki semmi!

Használjunk bátrabban kúpkerekes hajtóművet!

Hogyan törjünk össze egy csigahajtóművet a lehető legrövidebb idő alatt?

Hol van igazán elemében a csigahajtómű?

Mire nem jó a csigahajtómű?

Mi a trükkje a megfelelő hajtóműtípus kiválasztásának?