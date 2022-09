Joggal hetvenkedik a Bodor Laser

Felpörgött a kínai gyártású fiber lézergépek hazai piaca. Milyen okok állnak a hirtelen jött népszerűség mögött?

Az Optimum Hungária Kft. 2017-ben vállalta fel a Bodor Laser – akkoriban még nem kizárólagos – hazai képviseletét, és az első két év piacépítése után egymás után érkeztek a megrendelések a gépekre. Cikkünkben a lézervágó gépek piacának lassú átalakulását és a lézeres vágás minőségét befolyásoló tényezőket elemezzük.

Új piacvezető egy gyorsan növekvő szegmensben

„Jelenleg 65 megrendelt, leszállított és nagyrészt üzembe is helyezett gépnél tartunk, de 2022 végéig egészen biztosan eléri a hetvenet a kifejezetten cső vagy síklemez vágására alkalmas Bodor Laser fiber lézervágó berendezések hazai száma – jelentette ki Werderitsch Gábor, az Optimum Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. – Csőlézerből jelenleg hét darab üzemel idehaza, kombigépből nagyjából egytucatnyit értékesítettünk, a többi – a túlnyomó többség tehát – síklézer. A pandémia okozta átmeneti visszaesést is beleszámítva komoly növekedést és piaci részesedést értünk el. Ez régiós szinten is igaz, de ha az itthon értékesített kínai fiber lézervágó gépek szegmensét nézzük, akkor is a Bodor Laser számít piacvezetőnek.”

A síklézerek esetében a hazai piac is – a világpiaci trendeknek megfelelően – a nagyobb, 10+ kW teljesítményű gépek irányába mozdul el, hiszen a vágható lemezvastagság bővülése, az alkalmazási lehetőségek kiterjesztése és a sebesség (a 3 kW-os lézergépekhez képest) 5–10-szeres növekedése valós termelékenységnövekedésben és költségcsökkentésben fizetődik ki. Két-három évvel ezelőtt még az 1–3 kW teljesítményű fiber lézervágó gépek számítottak slágernek a magyarországi lemezmegmunkáló cégeknél, majd megjelent az igény azok 6 kW-os társaira, idén pedig már a negyedik 12 kW-os lézerforrással felszerelt berendezést helyezi üzembe az Optimum Hungária Kft. Számít tehát a méret.

„Egy gép üzembe helyezése három emberünknek egy-, de sokszor kétheti munkájába kerül, hiszen olyan beállításokat kell elérnünk, amikkel az ügyfél folyamatosan tud dolgozni a későbbiekben – tette hozzá Werderitsch Gábor. – Ez egy olyan hozzáadott érték, ami nagymértékben járul hozzá a gép használati értékéhez, és amit csak egy megfelelően felkészült képviselet tud kínálni – ennek érdekében például az optikai kábel magyarországi javítását is képesek leszünk majd elvégezni a jövőben, nem kell a lézerforrást külföldre küldeni. De a Magyarországra telepített közép-európai alkatrészraktár megfelelő alkatrészellátást biztosít azokban az esetekben is, ahol egy kulcsfontosságú alkatrész nem szervizelhető.”

Fejlesztési arzenál

A nagyobb általános teljesítmény azonban nem várt negatív hatásokkal jár a nem megfelelően megkonstruált lézeres vágógépek esetében. A megnövekedett hőfejlődés például a lencsék elszíneződését, szennyeződését vonhatja maga után, kulcsfontosságú tehát a lézerfej optimális hűtése. A Bodor Laser lézervágó fejek hatodik generációja esetében a fókuszáló lencse 8 mikron alatti beállítási pontosságot garantál, a hűtés hatékonyságán pedig további 20 százalékot javítottak, mellyel jobban kontrollálható a fej és a lencsék hőmérséklete. További fejlesztés, hogy a vágógáz vékonyabb sugárban, nagyobb sebességgel érkezik a munkadarab felületére, így javítva a vágás hatékonyságát.

Hasonlóan jelentős fejlesztés a Bodor Laser által idén bemutatott LaserScan lézervágó fej, amely a reflektív (alumínium, réz és rozsdamentes) anyagok esetében kiküszöböli a visszaverődést, ezáltal védve a lézerforrást és felgyorsítva a vastagabb fémlemezek vágását is. Az alacsony költségű opcióval egy méter vágás alatt a sugárnyaláb útja akár 30 métert is lefed. A hurkokból álló lineáris mozgásvezérlésnek és a több mint 1 000 szabadalmaztatott algoritmusnak köszönhetően 50–180 százalékkal gyorsabb vágási sebesség érhető el és 30–100 százalékkal nagyobb lemezvastagság vágható, mint a hagyományos kialakítású lézerfejjel és azonos teljesítménnyel végzett fiber lézeres vágás során.

A hatékonyság mindenekelőtt – a lézeres vágás minőségét befolyásoló tényezők

A lézeres vágás a fémiparban használt egyik legfontosabb és legelterjedtebb eljárás, és egyben a lézeres anyagmegmunkálás legkorábbi és leggyakrabban használt alkalmazási technológiája. Számos előnye miatt széles körben alkalmazzák az autó-, a repülőgép- és a hajógyártásban, a vasúti berendezések gyártásában, az ipari automatizálásban, a hadiiparban, az építőanyagok gyártásában és más iparágakban. A pontos, gyors, egyszerű működés és a nagy fokú automatizáltság révén a lézeres vágás első számú választássá vált a fémiparban.

Egy modern lézeres vágógép nagy hatékonyság és minőség mellett képes fémlemezeket vagy csöveket vágni. Ha azonban maximalizálni szeretnénk egy fiber lézeres vágógép hatékonyságát, először is magas vágási minőséget kell biztosítanunk a megmunkálás során.

1. A vágási minőség és a sebesség

Fémanyagok esetében – ha minden más folyamatváltozó állandónak számít – a megfelelő vágási minőség a vágási sebesség relatív beállítási tartományban tartásával biztosítható. Vékony fémek vágásakor a beállítási tartomány valamivel szélesebb, mint a vastag munkadarabok esetében. Függetlenül attól, hogy milyen fémet vágunk, a vágási eredmény akkor a legjobb, ha a vágási sebesség összhangban van a munkadarab anyagjellemzőivel. Mind a túl gyors, mind a túl lassú vágás befolyásolja a minőséget. Például ha a vágási sebesség túl nagy, a lézer nem hatol át a fémlemezen, ami fröccsenéseket és salakképződést von maga után, és még a lencsét is megégeti. Ha a vágási sebesség túl lassú, könnyen megtörténhet az anyag túlolvadása, a vágási rés kiszélesedése, sőt a munkadarab túlzott égése is.

2. A vágási minőség és a fókuszpozíció beállítása

Ha a fókusz optimális pozícióban van, a vágási rés a lehető legkeskenyebb, a hatékonyság a legmagasabb, és magas vágási sebesség mellett is elérhető a legjobb vágási eredmény. A megfelelő gyújtótávolságú lencse kiválasztása után a vágási minőség biztosítása érdekében különösen nagy hangsúly esik a fókusz és a munkadarab felülete közötti relatív helyzetre. Mivel a teljesítménysűrűség a fókuszban a legnagyobb, a legtöbb esetben a fókuszpozíció éppen a munkadarab felületére vagy valamivel a felület alá esik vágás közben. A teljes vágási folyamat során fontos feltétel, hogy a stabil vágási minőség eléréséhez a fókusz és a munkadarab közötti relatív helyzet állandó maradjon. Néha az objektív a működés közbeni gyenge hűtés miatt felmelegszik, ami gyújtótávolság-változásokat eredményez, és a fókuszpozíció időben történő beállítását igényli.

3. A vágási minőség és a segédgáznyomás

Fémanyag vágásakor általában segédgázra van szükség, de annak típusa és nyomása kérdéseket vethet fel. A segédgázt általában a lézersugárral koaxiálisan vezetjük be, hogy megvédjük a lencsét a szennyeződésektől, és a vágási terület aljáról kifújjuk a salakot. Nagyon fontos tényező a gáznyomás is. Vékony anyagok nagy sebességgel történő vágásakor nagyobb gáznyomásra van szükség, hogy ne tapadjon salak a vágott anyag hátoldalára (a munkadarabhoz tapadt forró salak a vágási él minőségét is rontja). Ha növekszik az anyagvastagság vagy lassú a vágási sebesség, a gáznyomást megfelelő mértékben csökkenteni kell.

4. A vágási minőség és a lézerteljesítmény

A kimeneti lézerteljesítmény közvetlenül befolyásolja a megmunkálható lemezvastagságot. A nagyobb vágási vastagság nagyobb lézerteljesítményt feltételez. Sőt, a lézerteljesítmény a munkadarab méretpontosságát, a résszélességet, a vágási felület érdességét és a hőhatászóna szélességét is befolyásolja.

5. A vágási minőség és a fúvóka

A fúvóka kimeneti nyílásának közepe és a lézersugár közötti koaxialitás az egyik fontos tényező, amely befolyásolja a lézervágás minőségét, és minél vastagabb a munkadarab, annál nagyobb a kiváltott hatás. Ha a fúvóka deformálódik vagy salakkal szennyeződik, az közvetlenül befolyásolja a koaxialitást, ami a segédgáz egyenetlen kibocsátását eredményezi, és salak maradhat a munkadarab egyik oldalán. Ha a vágott alkatrész éles vagy kis szögeket tartalmaz, könnyen túlolvadás következhet be, és a vastag lemezek esetében előfordulhat, hogy nem is lehet elvégezni a vágást a kívánt geometriában. A középponttól eltérő fúvóka és lézersugár ezenkívül szintén a lyukasztás instabilitásához vezet.

Összefoglalva, bár a lézeres vágást befolyásoló tényezők összetettek, a vágási sebesség, a fókuszpozíció, a segédgáz nyomása, a lézerteljesítmény és a fúvóka számítanak az öt legfontosabb változónak. Ha a vágási folyamat során a vágási minőség lényegesen romlik, mindenekelőtt a fenti tényezőket ellenőrizzük.

