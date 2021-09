Ismerje meg az E-IoT Ökoszisztémát az ElecroSUB kiállításon

Címkék: Electrosub elektronika elektronikai gyártó Endrich Bauelemente Internet of Things

Az Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH, mint alkatrész forgalmazó, különös figyelmet fordít ügyfelei IoT projektjeinek támogatására, ennek segítésére fejlesztette ki saját IoT eszközcsaládját, melynek kulcskomponensei legfontosabb beszállítóitól származnak. A hardvercsalád és a partnerek számára fejlesztett szoftver szolgáltatások együttesen alakítják a E-IoT Ökoszisztémát.

Mivel minden vevőspecifikus megoldás más és más funkciók ötvözését követeli meg a fejlesztőktől, a termékcsalád elsődleges funkciója demonstrációs jellegű. Elsődleges célunk az IoT területén működő fejlesztőmérnökök alkatrészekkel és ezek felhasználhatóságáról és együttes alkalmazásáról szóló műszaki információkkal való ellátása, de szeretnénk olyan kész megoldásokkal is bemutatkozni, melyek hagyományos eszközök „okos” eszközökké való alakítására adnak megoldást.

Mindezeket a cégünk az ElecroSUB 2021 kiállításon és konferencián be is mutatja, részben az arany szponzorként számunkra fenntartott központi elhelyezkedésű standon, részben a konferencián, melyen nem csak mi, hanem a hozzánk közel álló partnercégeink is értékes előadásokat tartanak.

Maga az E-IoT platform a következő szolgáltatásokat nyújtja:

„Nyílt forrás” alapú hardver dizájn koncepció, a család minden komponensének kapcsolási rajza és elrendezése ingyenesen elérhető regisztrált partnereink számára Ingyenes adatgyűjtő és vizualizációs szolgáltatás az Endrich IoT koncepció felhasználó számára, hozzáférés az Endrich Cloud Database szolgáltatáshoz, és az Endrich Data Visualisation Gateway-hez Ingyenes hardver és szoftver kézikönyv nyomtatott formában, angolul “E-IoT concept – hardware and software guide by Zoltán Kiss”

Az E-IoT koncepció részére új, dedikált weboldal készült, ami tulajdonképpen éppen a fent említetteket tartalmazza – egy teljes hardver és szoftver leírás arról, hogy hogyan lehet saját IoT megoldást építeni az Endrich által forgalmazott alkatrészek segítségével. A weblap szabadon hozzáférhető minden Endrich ügyfél számára, minden alkalmazott technológia leírását, magyarázatát tartalmazza, megtalálható benne a teljes áramköri terv, a funkciókhoz tartozó példaprogram kódok. Az Endrich célja ezzel IoT eszközök fejlesztésének támogatása, ezáltal az alkatrész kereskedelem volumenének növelése és olyan kulcsrakész megoldások kidolgozása elektronikai és kommunikációs hálózati ismeretekkel kevéssé rendelkező, de az IoT területén tevékenykedni szándékozó vállalatok számára.

A mobileszközökre is optimalizált oldal az https://e-iot.info címen érhető el, míg a részletes kézikönyv itt taláható.

Magával a koncepcióval a nagyközönség legközelebb az ElectroSUB szakkiállításon és a kísérő konferencia első napján találkozhat, ahol az Endrich arany szponzorként vesz részt újra, 2021 szeptember 28 és 30 között, a Lurdy Házban.

Videó felvétel a Hungexpo Grand Prix 2020 termédíjas E-IoT platformról

Az ElectroSUB kísérő konferenciáján az általunk szervezett előadás blokk az első napon, Szeptember 28-án kap helyet, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk:

10:00-10:30

Az Endrich IoT infrastruktúrája NB-IoT és CAT-M alapú szenzorhálózatok kifejlesztésére

(Kiss Zoltán, export igazgató, Endrich Bauelemente GmbH)

10:30-11:00

A 450 MHz LTE és CAT-M hálózatok alkalmazása az energiahálózatok digitalizációjában

(Belovai Beáta IoT szakértékesítési menedzser, MVM NET Zrt.)

12:30-13:00

IoT infrastruktúrához illeszkedő adatvizualizációs lehetőségek

(Pocsarovszky Károly, eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.)