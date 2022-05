Ipar 4.0 Backstage: egy átfogó podcast az ipar digitalizációjának kulisszatitkairól

Címkék: digitalizálás Internet of Things ipar 4.0 Microsoft Richter Gedeon Nyrt. siemens

LEAD: Új, ipar 4.0 témájú sorozattal bővült a magyar szakmai podcast szcéna palettája 2022 áprilisában. Az adásban iparvállalatok kulcsszereplői és szakértők történetei mentén mutatják be, hogy merre tart az ipar. Miben fejlődött, és a többi szektorhoz képest miben maradt le a gyártó szektor a digitalizáció és innováció terén? Milyen buktatókat rejt a fejlődéshez vezető út és vajon milyen technológiai és stratégiai kihívásokat hoz a jövő?

„Nemcsak az elmúlt évek elmaradt konferenciái - és beszélgetései, de a megváltozott tartalomfogyasztási szokások is arra sarkalltak bennünket, hogy az ipari berkeken belül is használjuk ki az új csatornák nyújtotta lehetőségeket, és beszélgessünk” – vallja Beke Zoltán, a podcast házigazdája. Az alkotók abban bíznak, hogy a kéthetente jelentkező beszélgetések hozzájárulhatnak a hazai gyártószektorban a digitalizációval kapcsolatos viták és tudásmegosztás felpezsdüléséhez. Ezzel a céllal született meg az IPAR 4.0 BACKSTAGE podcast.

A témák közt a különböző technológiák várható térnyerésétől kezdve a változás szervezeti és kulturális oldaláig széles merítés megtalálható. A sikersztorik mellett kitérnek a kudarcokra tanulságokra is, mert úgy gondolják, a digitalizáció útján a hibás döntések is mindenkit közelebb visznek a célhoz.

A műsor vendégei a digitalizációs színtér szereplői, akik közt egyformán megtalálhatók

termelő vállalatok fejlesztési és digitalizációs vezetői,

kutatók, szakértők,

és a piac szolgáltató/megoldásszállító szereplői.

A sorozat nyitó epizódjában jövőkutatók beszélgettek a termelő szektor várható fejlődéséről, a soron következő részekben pedig mikrofon mögé ültek/ülnek többek között a Richter, a Microsoft, a Siemens, a T-Systems szakemberei és vezetői, és a hazai robottechnikai kutatásokban meghatározó szerepet betöltő Bejczy Antal iRobottechnikai Központ igazgatója is. A lista nem teljes, a vendégek sora a hazai ipari színtér további meghatározó szereplőivel bővül.

A szerkesztők a fix műsorterv mellett arra biztatnak minden hallgatót, hogy aktívan is kapcsolódjanak be az adásokba, akár saját, személyes tapasztalataikat is megosztva a gyártásdigitalizáció bármely aspektusáról.

A műsor célcsoportja alapvetően a szakmai döntéshozók, vélemény alkotók és azok az ipari szakemberek, akik érdeklődnek az ipar digitalizációja iránt. Az első publikálást követő két hétben az epizódokat már több százan töltötték le.

Az Ipar 4.0 Backstage követhető az adás saját oldalán a https://podcast.mortoff.hu/ címen, emellett megtalálható minden nagy podcast-lejátszón: