Hogyan védhetjük meg az otthoni elektromos hálózatot?

Tudod-e, hogy miként dolgozhatsz biztonságosan az otthoni elektromos hálózaton?

Címkék: áramellátás áramkör elektromos elektromos áram elektromos rendszer TME villamos energia

Az elektromos létesítmény minden helyiség és épület szükséges eleme. Időről-időre minden ilyen létesítményen kell karbantartási, korszerűsítési vagy javítási munkákat végezni, ami bizonyos mértékű kockázat felvállalásával jár annak a villanyszerelőnek vagy hálózati elektromos szakembernek a számára, aki elkötelezte magát ezen munkák elvégzésére.

1. Fejezet: Elektromos létesítmény létesítésekor betartandó legfontosabb biztonsági szabályok és a leggyakrabban elkövetett hibák

Az elektromos létesítményen végzett munka mindig összekapcsolódik bizonyos mértékű kockázattal, de ezeket képesek vagyunk hatékonyan minimalizálni. Feltétel a biztonsági előírások maradéktalan betartása, megfelelő szerszámok használata és azon alapvető hibák elkerülése, melyek üzemzavart vagy balesetet okozhatnak. Ebben a fejezetben az összes ilyen hibát meg fogod ismerni.

Biztonságos elektromos létesítmény kiépítésének szabályai

Az elektromos áram a tipikus egy- vagy háromfázisú berendezésekben komoly veszélyt jelenthet az egészségre és az életre, ezért biztonsági okokból megfelelő egyéni védőeszközöket (szemüveg, kesztyű, ruházat, cipő, szigetelő lapok) kell használni, valamint biztonságos szerszámokat és egyéb felszereléseket, úm.: (tanúsított mérők, teszterek, szondák, szigetelt kéziszerszámok, például fogók, csavarhúzók, kombinált fogók, villáskulcsok és dugókulcsok stb.). A biztonság növelése az otthoni villanyszereléssel való munkavégzés során a munka megfelelő kivitelezésével és védelmével is biztosítható a TN-S rendszerben, vagyis a teljes hálózat számára külön védővezető alkalmazásával, amelyet csak a csatlakoztatott eszközök védelmére használnak. Ezen a területen van néhány alapvető szabály, amelyek közül a legfontosabb az egyfázisú háromvezetékes hálózatról (fázisvezeték, semleges és védővezeték) vagy a háromfázisú ötvezetékes hálózatról (L1, L2, L3 fázisvezetők, semleges és védővezeték) szól. Fentiekből nyilvánvalóan következik, hogy minden helyiséget védő-érintkezős csatlakozóaljzattal kell ellátni, amelyhez a védővezeték csatlakozik. Hasonló a helyzet világítási szerelvényekkel, amelyek szükségszerűen a II. védelmi osztályba tartoznak: a védővezetéket is össze kell kötni velük.

Maradékáram megszakítók és az elektromos vezetékek biztonságos nyomvonal-vezetése a hálózaton belül

A kulcsfontosságú szabályok egyike, hogy a létesítmény áramkörei maradékáram megszakítókkal legyenek védve, valamint, hogy egyenpotenciál csatlakozásokat alkalmazzunk, melyek összekötik a védővezetékeket a további létesítmények elektromosan vezető részeivel az elektromosan vezető alkatrészek potenciál-kiegyenlítése érdekében. Hasonlóan fontos az elektromos vezetékek nyomvonalával kapcsolatos szabály, mely szerint a kábeleket mindig egyenes vonalban a falak és mennyezetek éleivel párhuzamosan vagy azokra merőlegesen kell vezetni: ez egy abszolút alapszabály, amelyet szigorúan be kell tartani. Természetesen az összes vezetéket elrejtve kell vezetni speciális csatornákban, csövekben vagy kábelalagútban, a sokeres lágy PVC (polwinit) héjszigetelésű kábeleken kívül, melyeket falon kívül vagy közvetlenül vakolatba süllyesztve is lehet vezetni. Visszatérve a fürdőszobák és egyéb helyiségek csatlakozóaljzataira, ahol fennáll a fröccsenés vagy porosodás veszélye (garázsok, egészségügyi helyiségek stb.), emlékeznünk kell arra, hogy legalább IP44 védettségi szintű szerelvényeket alkalmazzunk.

Épületen belül az elektromos létesítményekkel folyatatott további munkálatok során külön-külön áramkörök kialakítása ajánlott a világítás rendszer, az általános használatú dugaszoló aljzatok, a fröccsenési kockázatnak kitett aljzatok (fürdőszoba, konyha), valamint az egyedi védelmet igénylő fogyasztók (számítógépek, szerverek, stb.)számára.

Elektromos létesítmények és a szerelésükkor leggyakrabban elkövetett hibák

Az elektromos létesítményen végzett munka biztonságát növelni lehet a leggyakrabban elkövetett hibák elkerülésével:

Hiba 1: a terheléshez nem jól megválasztott védelem – következmény a létesítmény túlterhelése, ami a fogyasztók károsodásához vagy tűzesethez vezethet;

– következmény a létesítmény túlterhelése, ami a fogyasztók károsodásához vagy tűzesethez vezethet; Hiba 2: túl kicsi érkeresztmetszetű vezetékek választása – következményei hasonlóak a túlterhelésből fakadó következmények;

– következményei hasonlóak a túlterhelésből fakadó következmények; Hiba 3: nincs következetesség az alkalmazott kábelér színekben – tévesztés miatt következménye lehet, különösen háromfázisú rendszerek esetén, hogy feszültség jelenik meg a fogyasztók készülékházain, ami áramütés veszélyét okozza;

– tévesztés miatt következménye lehet, különösen háromfázisú rendszerek esetén, hogy feszültség jelenik meg a fogyasztók készülékházain, ami áramütés veszélyét okozza; Hiba 4: szigetelés folytonosságának megszakadása, érintkezők helytelen szigetelése vagy kötődobozon belül kábelvégek összesodrása – aminek következménye lehet pl. szivárgó áram, (meddő áramfelvétel), rövidzárlat és a maradékáram megszakítók működésbe lépése;

– aminek következménye lehet pl. szivárgó áram, (meddő áramfelvétel), rövidzárlat és a maradékáram megszakítók működésbe lépése; Hiba 5: rendetlen vagy hiányzó biztosíték és vezetékjelölés az elosztó szekrényben (vagy biztosítékdobozban) – az ilyen hibák következménye lehet. hogy nehezen lesz lokalizálható a létesítménynek az a része/áramköre, ami az adott időpontban leválasztást igényel;

– az ilyen hibák következménye lehet. hogy nehezen lesz lokalizálható a létesítménynek az a része/áramköre, ami az adott időpontban leválasztást igényel; Hiba 6: egyes áramkörök és csatlakozóaljzatok túlterhelése – az áramkörök számának fentebb említett korlátozásából eredő gyakori jelenség.

2. Fejezet: Otthoni elektromos létesítmény – milyen áramkörökből kell állnia?

Még 25 évvel ezelőtt a családi házak tipikus villamos berendezése 4-6 elektromos áramkört tartalmazott, amelyek között állandó és ismétlődő elemek voltak: világítás, dugaszolható aljzatok áramköre és nagy energiafogyasztású eszközök, azaz. egy "konyha / fürdőszoba" áramköre, amely főzőlapot, sütőt, vízforralót vagy mosógépet működtetett. Idővel megjelent egy másik, teljesen nyilvánvaló áramkör, amelyet az ingatlan üzemeltetésére terveztek, vagyis egy külső áramkör, amelyhez udvari világítás, elektromos kapu, kaputelefon vagy kerti szerszámok, például fűnyíró és öntözőberendezések csatlakoznak.

Ma sokkal nagyobb azoknak a rendszereknek és berendezéseknek a száma (amelyek gyakran nagyon érzékenyek a teljesítményváltozásokra vagy azok elvesztésére), amelyek külön áramköröket igényelnek. A gyakorlat azt is megmutatta, hogy nem érdemes túlterhelni az egyes áramköröket, ezért jobb, ha többet készítünk/alkalmazunk belőlük, figyelembe véve az esetleges jövőbeni igényeket is. Jelenleg azok az áramköröknek a száma, amely a családi házak betervezett elektromos berendezéseihez kell, gyakran meghaladja a két évtizeddel ezelőtt ajánlott áramkörök számának kétszeresét vagy háromszorosát. A telepítés javasolt optimális felosztását egyedi áramkörökre az alábbi felsorolás mutatja be.

Világítási áramkör : a LED-világítás korában, amely egyre inkább felváltja a régimódi izzókat, biztonságos és funkcionális megoldás egy-egy külön áramkör kialakítása a konyhához, fürdőszobához, kültéri világításhoz, valamint egy külön áramkör az épület egyes emeletein található szobákhoz.

: a korában, amely egyre inkább felváltja a régimódi izzókat, biztonságos és funkcionális megoldás egy-egy külön áramkör kialakítása a konyhához, fürdőszobához, kültéri világításhoz, valamint egy külön áramkör az épület egyes emeletein található szobákhoz. Szobákban lévő dugaljak : az aljzatokat különálló áramkörhöz vagy több áramkörhöz kell csatlakoztatni – a dugaljak számától és az épület méretétől függően. Az optimális megoldás, ha minden helyiséghez külön áramkör tartozik.

: az aljzatokat különálló áramkörhöz vagy több áramkörhöz kell csatlakoztatni – a dugaljak számától és az épület méretétől függően. Az optimális megoldás, ha minden helyiséghez külön áramkör tartozik. Számítógépes berendezések - AV - TV : Nagyon melegen ajánlott, hogy külön áramkör legyen a számítógéphez, nyomtatóhoz, szkennerhez, zenei rendszerhez és a házimozihoz. Az ilyen berendezéseket érdemes szünetmentes tápegységgel (UPS) támogatni.

: Nagyon melegen ajánlott, hogy külön áramkör legyen a számítógéphez, nyomtatóhoz, szkennerhez, zenei rendszerhez és a házimozihoz. Az ilyen berendezéseket érdemes szünetmentes tápegységgel (UPS) támogatni. Kommunikációs (kiürítési, riasztási) útvonalak : az összes folyosót, átjárókat, ház-garázs összekötő közlekedőket stb. külön áramkörhöz kell csatlakoztatni. Ez egy olyan megoldás, amely növeli a házban tartózkodók biztonságát is.

: az összes folyosót, átjárókat, ház-garázs összekötő közlekedőket stb. külön áramkörhöz kell csatlakoztatni. Ez egy olyan megoldás, amely növeli a házban tartózkodók biztonságát is. 1500 W-nál nagyobb teljesítményű elektromos fogyasztók : az összes ilyen eszközt külön áramkörről kell megtáplálni. Tekintettel arra, hogy a mai konyháinkban és fürdőszobáinkban jelenleg sok olyan készülék található, amelyek energiafelvétele legalább 2000 W, a szakértők azt javasolják, hogy akár több áramkört is készítsünk - egyenként külön egy-egy indukciós főzőlap, mosogatógép, hűtőszekrény és vízforraló, mosógép, sütő, konyhai világítás és elszívó számára. A kis háztartási gépek konyhai és fürdőszobai aljzatait általában külön áramkörhöz kell csatlakoztatni. Ugyanez a helyzet a fürdőszobákban újabban annyira népszerű padlófűtéssel is, (elektromos fűtőszőnyeg vagy fűtőkábel).

: az összes ilyen eszközt külön áramkörről kell megtáplálni. Tekintettel arra, hogy a mai konyháinkban és fürdőszobáinkban jelenleg sok olyan készülék található, amelyek energiafelvétele legalább 2000 W, a szakértők azt javasolják, hogy akár több áramkört is készítsünk - egyenként külön egy-egy indukciós főzőlap, mosogatógép, hűtőszekrény és vízforraló, mosógép, sütő, konyhai világítás és elszívó számára. A kis háztartási gépek konyhai és fürdőszobai aljzatait általában külön áramkörhöz kell csatlakoztatni. Ugyanez a helyzet a fürdőszobákban újabban annyira népszerű padlófűtéssel is, (elektromos fűtőszőnyeg vagy fűtőkábel). Udvar, és az ingatlan környezete: Udvari világítás, medence szivattyú, elektromos hajtóművel működtetett kapu, fűtött garázs felhajtó rámpa fűtése, kerti tó, udvari kiszolgáló berendezések stb. - mindehhez szükség van egy vagy két külön áramkörre, az igényektől és a terheléstől függően.

3. Fejezet: Hogyan válasszunk biztosítót az áramkörhöz, milyen biztosítékot milyen teljesítményhez?

Az automata túláram megszakítók, közismert nevükön biztosítékok, védik az egyes áramköröket és a hozzájuk kapcsolt eszközöket. Feladatuk rövidzárlat vagy túlterhelés esetén azonnal megszakítani az áramkört. Ez történhet azonnal vagy késéssel, például C-karakterisztikájú biztosítékokkal, amelyek feltételezik, hogy nagy indítási áram léphet fel. Az elosztódobozban az egyik oldalon lévő fázisvezetőhöz és az aljzathoz vagy csatlakozóhoz vannak csatlakoztatva.

Mivel jellemezhetőek az automata biztosítók?

Az automatikus biztosítékok egy meglehetősen változatos termékcsoportot képeznek, amely sok paraméter szerint osztható fel. Itt érdemes megemlíteni az idő-áram jellemzőit, amelyek jelzik azt az időt, amely után a megszakító kiold. A biztosíték helyes megválasztása ebben az esetben nagyon fontos, mert meg kell védenünk azt az áramkört, amelyhez kényes elektronika van csatlakoztatva, és azt az áramkört, amelyhez például nagyobb indítóáramot igénylő motorok csatlakoztathatók. Az otthoni létesítmények biztonságának tárgyalásakor elhagyhatunk néhány jellemzően ipari alkalmazásokhoz igazított jellemzőt, és az első 3-ra koncentrálhatunk.

“A” idő-áram megszakítási karakterisztika – Ezek a legérzékenyebb biztosítók, melyek azonnal működésbe lépnek, miután túlterhelést érzékelnek. Érzékeny elektronikai berendezések védelmére használják.

– Ezek a legérzékenyebb biztosítók, melyek azonnal működésbe lépnek, miután túlterhelést érzékelnek. Érzékeny elektronikai berendezések védelmére használják. "B” idő-áram megszakítási karakterisztika – Az ilyen a fajta biztosítókat az otthonainkban találjuk meg leggyakrabban, ezek védik pl. a világítási áramköröket, vagy a dugalj áramköröket. Ezek esetében a túlterhelési megszakítási áram erőssége a névleges áram 1,13-1,45-szerese, a rövidzárlati áram pedig a névleges áram 3-5-szöröse.

– Az ilyen a fajta biztosítókat az otthonainkban találjuk meg leggyakrabban, ezek védik pl. a világítási áramköröket, vagy a dugalj áramköröket. Ezek esetében a túlterhelési megszakítási áram erőssége a névleges áram 1,13-1,45-szerese, a rövidzárlati áram pedig a névleges áram 3-5-szöröse. “C” idő-áram megszakítási karakterisztika – Az ilyen karakterisztikájú megszakítókat növelt indítóáramú berendezések védelmére használják. Védhetik pl. a garázsban vagy a házhoz tartozó műhelyben lévő áramköröket. Megszakítási áramuk túlterhelésre ugyan az, mint a C karakterisztika esetében, de rövidzárlati megszakítási áramuk a névleges áramerősség értékének 5-10-szerese.

Hogyan válasszunk túláram megszakítót?

Egy konkrét áramkörhöz való túláram megszakító megválasztása mindenekelőtt az adott áramkör fajtájától, vagyis inkább a hozzákapcsolt berendezések által generált terhelési fokozattól függ. Ezen a ponton számításokra lesz szükség, amelyek alapján helyesen meg lehet majd választani olyan paramétereket, mint rövidzárlati szilárdság, pólusok száma, megszakítási áram karakterisztikája vagy a névleges áram értéke. A gyakorlatban, egy tipikus otthoni létesítmény áramköréhez B osztályú, DIN sínes szerelésű – vagyis ún. “ESKA” túláram megszakítókat kell alkalmazni, 6kA és 10kA megszakítási szilárdsággal, mivel ezek teljes hatékonysággal védik a vezetékeket a túlterhelések és rövidzárlatok hatásai ellen. A különösen terhelt – konyhai és fürdőszobai - áramkörökhöz 16-20A névleges áramú megszakítók ajánlottak, a tipikus fali dugalj áramkörhöz 10-16A-esek szükségesek, a világítási szerelvényeket működtető áramkörökhöz pedig teljes mértékben elegendőek a 10A-es megszakítók.

4. Fejezet: RCD áramvédőkapcsoló – miért annyira fontos a maradékáram megszakító beszerelése?

Nem túl régóta a maradékáram megszakítók – röviden RCD-k alkalmazása minden otthoni elosztóban és minden új elektromos létesítményben kötelező. Ezeket gyakran összekeverik a túláram megszakítókkal, pedig a működésük és a funkcióik is egészen mások. A gyakorlati felhasználók nagy leegyszerűsítésben háromféle RCD megszakítót különböztetnek meg, az általuk “kezelt” maradékáram alapján. Ezek a következők:

Nagyérzékenységű maradékáram megszakítók (30 mA-ig), melyeket konyhákban, fürdőszobákban, műhelyekben, dolgozószobákban, stb. használnak – minden olyan helyen, ahol egy meghibásodott létesítmény tüzet okozhat, vagy a berendezés túlzottan magas;

(30 mA-ig), melyeket konyhákban, fürdőszobákban, műhelyekben, dolgozószobákban, stb. használnak – minden olyan helyen, ahol egy meghibásodott létesítmény tüzet okozhat, vagy a berendezés túlzottan magas; Közepes érzékenységű maradékáram megszakítók (30-tól 500 mA-ig), melyek tökéletesen megvédik a lakóépületeken belüli vagy építési területeken lévő általános célú áramköröket;

(30-tól 500 mA-ig), melyek tökéletesen megvédik a lakóépületeken belüli vagy építési területeken lévő általános célú áramköröket; Alacsony érzékenységű maradékáram megszakítók (500 mA-tól fölfelé), melyeket nagy szivárgási áramú áramkörökben valamint, amiket az egész otthoni elektromos létesítmény fő megszakítójaként alkalmaznak.

Hogyan kell telepíteni az RCD megszakítókat?

Az RCD megszakító telepítésének módját egyértelműen elárulja a működési módja, mivel úgy építik be az elosztó szekrénybe, hogy keresztülhaladjanak rajta a fázisvezetékek és a nulla vezeték. Amikor a helyzet stabil, az áramkörben folyó áramnak ugyanolyan értéke van, mint a nulla vezetékben folyó áramnak. Amikor bekövetkezik valamilyen sérülés, akkor az áram “szökik” és megjelenik pl. a villamos berendezés készülékházán – aminek következménye, hogy a fázisban lévő áram és a nullavezetékben lévő áram értékei elkezdenek különbözni egymástól. A két paraméter között éppen ez az a különbség, amiről az RCD megszakítók kapták a nevüket, és ez az a különbség, ami működésbe hozza létesítmény leválasztását az áramkörről.

Az RCD működésének és alkalmazásának fenti leírása nagyrészt megválaszolja a fejezet címében feltett kérdést. Ezek a kiegészítők elsősorban a villamos létesítmény és a csatlakoztatott eszközök felhasználóit védik a közvetlen vagy közvetett érintkezés következtében bekövetkező áramütés ellen. Ez egy olyan funkció, amely nemcsak az egészséget védi, hanem az életet is megmentheti. Ugyanakkor az RCD-k minimalizálják a tűzveszélyt is, amelyet a berendezés vagy valamely áramkörbe csatlakoztatott fogyasztó esetleges meghibásodása okozhat.

5. Fejezet: Milyen tartozékok meglétére kell figyelmet fordítani a “biztosíték-dobozban”?

Az elosztó szekrény, vagy biztosíték doboz egy olyan beépített tér, melyben csoportosítva vannak a lokális elektromos létesítmény összes áramkörei – beleértve az épületen belüli és az azon kívüli, vagyis pl. az udvarba, autófeljáróra stb. kivezetett áramköröket is. A dobozban helyezkedik el az összes védelem, melyeknek köszönhetően az elektromos létesítményünk megfelelően üzemel, és mely védelmek védik az áramköröket, a bekötött berendezéseket és bennünket felhasználókat is – szokatlan és veszélyes történések, szituációk bekövetkezése esetén.

Standard esetben minden ilyen biztosítékdoboz – vagy elosztó szekrény – tartalmaz túláram megszakítókat, melyek az áram megszakításával védik az áramkört és annak felhasználóit a rövidzárlat vagy túlterhelés következményei ellen. A túláram megszakítók meglétén kívül követelmény legalább egy RCD megszakító alkalmazása is, melyről az előbbiekben esett szó. Az elosztó dobozban találhatunk még egy ún. szakaszoló kapcsolót is, mely az egész elektromos létesítményt leválasztja a villamos erőátviteli hálózatról. Ez a főkapcsoló, vagy vészkapcsoló biztosítja, hogy pl. árvíz vagy tűz esetén az egész objektum azonnal áramtalanítható legyen.

Felsorolt, alapvető elemeken kívül az elosztódobozban gyakran találhatók további kiegészítő modulok és tartozékok is. Nagyon sok dolog függ az épület korától a benne lévő elektromos rendszer milyenségétől, valamint attól, hogy az épület üzemeltetője ellátta-e a házat olyan kiegészítő automatikai rendszerrel, mely a „Smart Home” (okos otthon) ideájával együtt egyre érezhetőbben mutatja jelenlétét az otthonainkban. Az alábbi lista prezentálja azon kiegészítő modulok és tartozékok többségét, melyek az aktuális piaci kínálat alapján beszerelhetőek egy tipikus elosztó szekrénybe:

Túlfeszültségvédők vagy túlfeszültség korlátozók : megvédik az elektromos létesítményt, valamint a rákötött berendezéseket olyan károsodásokkal szemben, melyeket áramütések vagy feszültségcsúcsok képesek okozni. Tipikusan ilyen szituáció a vihar idején bekövetkező villámcsapás, ami közelben lévő távvezetékbe csap bele.

: megvédik az elektromos létesítményt, valamint a rákötött berendezéseket olyan károsodásokkal szemben, melyeket áramütések vagy feszültségcsúcsok képesek okozni. Tipikusan ilyen szituáció a vihar idején bekövetkező villámcsapás, ami közelben lévő távvezetékbe csap bele. Fontosságválasztó (prioritás) relék : felügyelik az energiaelosztást és a terhelést. Ha túl sok elektromos berendezést kapcsolnak be egy létesítményen vagy áramkörön belül, akkor csak az elsőbbséget élvező/prioritásos berendezések működését engedélyezik. A többi, kevésbé fontos eszköz kikapcsolva marad.

: felügyelik az energiaelosztást és a terhelést. Ha túl sok elektromos berendezést kapcsolnak be egy létesítményen vagy áramkörön belül, akkor csak az elsőbbséget élvező/prioritásos berendezések működését engedélyezik. A többi, kevésbé fontos eszköz kikapcsolva marad. Vezérlő programozókészülékek : egyszerű otthoni automatikai rendszer részét képezve lehetővé teszik kiválasztott áramkörök adott időpontokban történő bekapcsolásait, egy előre beállított program alapján. Tipikus alkalmazási területük pl. világítás felkapcsolás a házbejárat elött, vagy elektromos vízmelegítő, stb. bekapcsolása.

: egyszerű otthoni automatikai rendszer részét képezve lehetővé teszik kiválasztott áramkörök adott időpontokban történő bekapcsolásait, egy előre beállított program alapján. Tipikus alkalmazási területük pl. világítás felkapcsolás a házbejárat elött, vagy elektromos vízmelegítő, stb. bekapcsolása. Felhasznált villamosenergia számláló (“villanyóra”) : minden elektromos létesítmény kötelező tartozéka, melyet nagyon gyakran és célirányosan az elosztó szekrényben helyeznek el, jóllehet ez nem előírás.

: minden elektromos létesítmény kötelező tartozéka, melyet nagyon gyakran és célirányosan az elosztó szekrényben helyeznek el, jóllehet ez nem előírás. Jelzőlámpák : ezek feladata, hogy tájékoztassák a létesítmény felhasználóit a feszültség jelenlétéről az egyes áramkörökben vagy meghatározott csatlakozási pontokon.

: ezek feladata, hogy tájékoztassák a létesítmény felhasználóit a feszültség jelenlétéről az egyes áramkörökben vagy meghatározott csatlakozási pontokon. Csatlakozó aljzatok : ez leggyakrabban a tipikus építőipari mobil kapcsolószekrényekre jellemző, de egy ideje gyakran előfordulnak otthoni egy- és háromfázisú elosztószekrényekben is.

: ez leggyakrabban a tipikus építőipari mobil kapcsolószekrényekre jellemző, de egy ideje gyakran előfordulnak otthoni egy- és háromfázisú elosztószekrényekben is. Adatátvitel modulok: ezek külön multimédiás elosztókba is csoportosíthatók, de egy biztosítékdobozban közösen elhelyezve is jól működhetnek. Olyan berendezésekről van itt szó, mint pl.: routerek, konverterek (optikai kábeles internet), TV és WiFi erősítők, switch-ek, vezérlők vagy 230V-os aljzattal és USB aljzattal szerelt sorkapcsok.

6. Fejezet: Háromfázisú hálózatok: miben különböznek az egyfázisú rendszerektől?

A háromfázisú létesítmények egyre gyakrabban nélkülözhetetlen elemei a nemcsak otthoni műhelyeknek vagy stúdióknak, hanem az egy- vagy többcsaládos lakóházak modern konyháinak is. Az úgynevezett "erős" hálózat egy 230/400V feszültségű elektromos létesítmény, amely öt vezetékből áll. Ezek közül három vezeték a fázis, míg a maradék kettő közül az egyik az N nullavezetõ és másik a PE védővezető vagy védőföld, ami a régi villamos berendezéseknél meglehetősen ritka. A háromfázisú hálózatot olyan házakban használják, amelyek jelentős energiafogyasztású eszközökkel és gépekkel vannak felszerelve. Itt többek között elektromos tűzhelyről, főzőlapról, elektromos kazánról, átfolyó rendszerű vízmelegítőkről, kazánról, mosó-szárítóról vagy padlófűtési rendszerről van szó.

A nagy teljesítményű eszközök áramellátásának biztosítása nem az egyetlen előnye háromfázisú hálózatnak. A második a biztonság és a kényelem: a három különálló fázis lehetővé teszi a fent említett elektromos fogyasztók egyidejű stresszmentes használatát.

7. Fejezet: Mit kell tartalmaznia egy 3-fázisú hálózatnak (szerelvények, tartozékok).

A háromfázisú hálózatok lényegében ugyanazokból az összetevőkből állnak, mint az egyfázisú hálózatok. Ugyanakkor nagy alapossággal kell megtervezni az egyes áramköreiket, amelyeknél különösen fontos, hogy nagy energiafogyasztású eszközöket (konyhai elektromos berendezések, műhelyben lévő gépek) táplálnak. Az ilyen berendezések ajánlott kiegészítői a házon kívüli, műhelyben vagy garázsban található háromfázisú aljzatok. Szükség esetén ezek építőipari berendezéseket is megtáplálhatnak, ha például valamit hozzáépítenek a meglévő épülethez.

Az otthoni elektromos létesítmény védelmének biztosításakor érdemes gondoskodni arról, hogy a maradékáramú megszakító működése ne kapcsolja le egyszerre túl sok helyen az áramellátást. Ezért az optimális megoldás az, ha legalább 2-3 RCD eszközt használunk, köztük egyet külön a háromfázisú eszközökhöz. A túláram megszakítók kiválasztásakor pedig emlékeznünk kell arra, hogy a legfontosabb választási kritérium a vezetékek keresztmetszete és terhelhetősége, mely paraméterek különösen fontosak az "erő" átvitele szempontjából. Ezért van szükség B 20A típusú megszakítók használatára.

A cikk forrása:

www.tme.eu