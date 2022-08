Hogyan válasszunk laptopot a sulikezdésre?

Címkék: Dell iskola IT IT infrastruktúra IT menedzsment laptop

Ahogyan az elmúlt időszakban a felnőtteknél hibrid munkavégzés alakult ki, a gyerekeknél is teljesen általánossá vált, hogy az egyik tanárnál kézzel kell megírni a leckét a munkafüzetben, a másik tanár pedig e-mailben várja a házi feladatot. Ráadásul a kikapcsolódáshoz és szórakozáshoz, illetve a barátokkal való kapcsolattartáshoz is egyre nagyobb arányban használnak számítógépet, laptopot vagy tabletet a fiatalok.

Elengedhetetlen tehát a megfelelő technológiai háttér megléte, amellyel élmény lehet a tanulás és a szórakozás is. De milyen szempontokat kell végig gondolni, hogy a megfelelő modellt válasszuk? Valamint hogyan alakítsuk ki a megfelelő tanulósarkot? Az alábbiakban a Dell segít ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában!

Kinek, mit, mire?

Az általános iskolásoknak általában elég egy alapfelszereltségű, maximum középkategóriás laptop. Az olyan alapfeladatok ellátására, mint a szövegszerkesztés vagy a böngészés, esetleg videók lejátszására egy kevésbé erős, kisebb méretű laptop is tökéletesen megfelel. Azért is célszerű mérsékelt méretű modellekben gondolkodni, mert ezeknek értelemszerűen a súlya is barátságosabb, és nem olyan megterhelő a gyerkőcnek a szállítás. A borítást is lehet ilyen szempontból mérlegelni, hiszen a műanyag házzal rendelkező modellek jelentősen könnyebbek, a fémborításúakat viszont - a strapabíró kialakításuknak köszönhetően - nyugodt szívvel adhatjuk hebrencs fiatalok kezébe is.

Egy középiskolásnak vagy egy egyetemistának viszont már érdemes komolyabb gépbe beruházni, különösen akkor, ha érdeklődik valamilyen erősebb programhasználatot igénylő tevékenység iránt, mint amilyen a programozás, vagy épp a kép- és videószerkesztés. Ez esetben fontos, hogy a laptop erős processzorral, megfelelő hűtési megoldással, valamint dedikált videókártyával rendelkezzen. Ezáltal a képszerkesztés, a 4K felbontású videók renderelése vagy épp a digitális hangszerkesztő programok használata is zavartalanul fut majd. Az ilyen modelleknek a játékok futtatása sem okoz gondot, ha a kikapcsolódásé lenne a főszerep. Több modellben elérhető már az extra gyors töltés, amelynek köszönhetően rendkívül gyorsan tölthető az akkumulátor, így az sem probléma, ha csak kevés idő marad a diáknak és a gépének a feltöltődésre két óra között.

Nem minden a belső

A képernyő kiválasztása során is több tényezőt kell figyelembe venni. Nem elég a megfelelő felbontást mérlegelni, hiszen amellett, hogy a laptop kiváló látványvilágot garantál, fontos, hogy a fiatalok szemét is kímélje. A tanulásba ugyan kevesebb gyerek tud belefeledkezni, de filmnézés, játék vagy a barátokkal való chat közben gyakran előfordul, hogy annyira koncentrálnak, hogy még pislogni is elfelejtenek. Ez kevésbé rossz esetben „csak” szemszárazsághoz, rosszabb esetben akár homályos látáshoz vagy kötőhártya-gyulladáshoz is vezethet. Ha tudjuk a csemetéről, hogy hajlamos ilyesmire, hosszú távon jó befektetés lehet egy olyan képernyő vagy monitor, amely hasznos funkciókkal védi a szem egészségét. A ComfortView Plus megoldással elérhető modellek ebben is segítenek. Ez a beépített, TÜV Rheinland tanúsítvánnyal rendelkező technológia amellett, hogy gondoskodik az állandó színhűségről, hogy a feladatok elkészítése a lehető legjobb minőségben történjen, minimalizálja a káros tartományban lévő kékfénykibocsátást, hogy kímélje a szemet.

Komplett ökoszisztéma, személyre szabva

Nem csupán a gyerkőc kényelme, de egészsége szempontjából is fontos, hogy a kialakított tanulósarok megfelelő kiegészítőkkel legyen ellátva. Az ideális informatikai háttér mindenkinek mást jelent. Ez nem csak feladatkörönként, de személyenként is változhat. Interaktív monitorok és intelligens megoldások közt válogathatunk, melyeket a kiegészítők széles skálája tesz teljessé. Ezeknek a tartozékoknak köszönhetően könnyen és biztonságosan integrálható a technológia az új tanítási és tanulási módszerekkel. Széles körben válogathatunk a kiegészítők közül, és eldönthetjük, a monitorok, billentyűzetek, egerek, tokok, és headsetek mely kombinációja legideálisabb gyermekünk számára, akár minden igényt kielégítő csomagot, akár pénztárcabarát megoldást keresünk.

Tanulósarok mesterfokon

Nem csak a kiegészítők beszerzésére, de elhelyezésükre is fontos figyelmet fordítani. Gyakori hiba, hogy a képernyő magasságát nem igazítják hozzá az ülő helyzethez. Ideális esetben a kijelző teteje 6-7 centiméterrel a szem magassága felett található, és a képernyő 20 fokos szögben meg van döntve. Ha függőlegesen ülünk és a monitor nem a megfelelő helyen helyezkedik el a látóterünkben, akkor óhatatlanul is előre görnyedünk egy idő után, ami rövid távon nyak- és hátfájdalmakhoz vezet, hosszú távon pedig rossz tartáshoz. Ezért mindenképpen érdemes a megfelelő magasságba helyezni a monitort, esetleg a laptopot egy állványon, vagy akár csak néhány vastagabb könyvön.

Arra is érdemes figyelni az asztali környezet kialakításánál, hogy a monitor és az állvány, illetve az egér és a billentyűzet mellett még maradjon hely egy könyv vagy egy füzet kényelmes elhelyezésére a gyermek előtt, vagy könnyen el lehessen pakolni a perifériákat, ha kézzel kellene írni.

Zöld megoldások az IT terén. Miért ne?

Gyermekeink fenntarthatóbb és zöldebb jövőjének megteremtése érdekében is egyre többet teszünk. Miért ne lehetne ez érvényes a laptopvásárlásra is? A Dell a tervek szerint 2050-re teljesen karbonsemleges működésre szeretne átállni. A laptopokat a repülőgépiparból újrahasznosított szénszállal alakítják könnyebbé és erősebbé, a hátizsákokat pedig járművek szélvédőiből kinyert műanyaggal teszik vízállóvá. Fontos cél az is, hogy 100%-ban fenntartható csomagolást biztosítson az eszközöknek, amely újrahasznosított vagy megújuló anyagokból készül. Kitöltőhabot és egyszer használatos műanyag zacskókat egyáltalán nem használnak, sőt, a csomagolás a szelektív hulladékgyűjtőbe dobható, mivel óceánból származó és helyben újrahasznosított műanyagot, fenntartható anyagokat és újrahasznosított hullámpapírt tartalmaz.