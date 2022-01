Hogyan találjuk meg a vállalkozásunk számára leginkább megfelelő autonóm mobil robotot?

A munkaerőt érintő globális problémák egyre nagyobb mértékben késztetik arra a gyártó- és logisztikai vállalatokat, hogy automatizálják az alacsony értéket képviselő, manuális feladatokat, mint amilyen például az áruszállítás. Az ilyen ismétlődő műveleteket nehéz költséghatékony módon végrehajtani, mivel magas munkaerő-költségekkel kell számolni, és megbízható munkavállalókat is egyre nehezebb találni. Amennyiben kevés a logisztikai alkalmazott, gyakran a magasabb értékű feladatokkal foglalkozó kollégáknak kell félbehagynia munkájukat, hogy anyagot mozgassanak, ami nemcsak a termelékenység, hanem a versenyképesség rovására is megy. Természetesen számos egyéb oka is lehet az automatizálásnak, amelyek mind más-más típusú technológia telepítését követelik meg. A belső logisztika autonóm mobil robotokkal (AMR-ekkel) való automatizálása egy költséghatékony stratégiai megoldás, ami emellett a munkafolyamatok és a munkahelyi biztonság javára is válik.

Az autonóm mobil robotokat (AMR-eket) arra tervezték, hogy optimalizálják a logisztikai és gyártási műveletek termelékenységet. Ezek a gépek önálló módon képesek közlekedni, mindenféle emberi beavatkozás nélkül, és beépített biztonsági funkcióik lehetővé teszik számukra, hogy egyszerűen újratervezzék útvonalukat, kikerüljék az akadályokat, vagy egyből leálljanak, amennyiben valaki eléjük lép. Az AMR-ek telepítése a gyárterület semmilyen módosítását nem igényli, ellentétben a vezetékek vagy mágnesszalagok rögzítését megkövetelő hagyományos önvezető járművekkel (AGV), mivel a saját szoftverük által létrehozott térképek alapján tájékozódnak, amelyek a helyszín élőben történő felmérése, vagy az alaprajz betöltése után jönnek létre. Az AMR-eket személyre szabott top modulok széles választékával is fel lehet szerelni, például ládákkal, polcokkal, emelőkkel, szállítószalagokkal vagy robotkarokkal – amit éppen az alkalmazás megkíván.

A megfelelő AMR kiválasztása előtt végig kell gondolnunk, milyen műveletekkel és anyagokkal rendelkező folyamatot szeretnénk automatizálni. A megmozgatandó tárgyak mérete, súlya és anyaga például nagyban befolyásolja, hogy mekkora sebességű, teherbírású, illetve teljesítményű és milyen típusú robotra, valamint top modulra lesz szükség.

Az üzem tulajdonságai is hatással vannak arra, hogy melyik robotplatform mellett döntsünk, hiszen fontos előre tudni az alkalmazás, az útvonal és a leendő küldetések jellemzőit, valamint ide tartoznak az akkumulátorok és a töltési lehetőségek tényezői is, és persze nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az alkalmazottak hol és milyen minőségben fognak együtt dolgozni a robotokkal. A meglévő környezet emellett még a mozgatandó anyagok magasságára, szélességére és súlyára is közvetlen hatással van.

AMR-ek ipari környezetben

A sokszínű piaci igényeket felismerve az iparág éllovasa, a dán robotgyártó Mobile Industrial Robots (MiR) olyan termékek fejlesztésére összpontosít, melyek célja, hogy optimalizálják a logisztikai és gyártási folyamatok termelékenységét. Széles kínálatukban sokoldalú AMR-ek találhatók, amelyek a legjobb teljesítményt képesek nyújtani különféle dinamikus környezetekben. A különböző típusú robotok, melyek teherbírása 100-tól 1350 kg-ig terjed, más-más belső logisztikai kihívásra kínálnak ideális megoldást.

Kisebb méret és alacsonyabb magasság a szűkösebb helyekhez

Amennyiben a vállalat olyan termékeket gyárt, melyek szállítása nem haladja meg a 250 kg-os súlyt, akkor kisméretű, ám nagy teljesítményű robot – mint például a MiR100 vagy a MiR250 - képes optimális szolgáltatást nyújtani. Hihetetlen rugalmasságukkal és intelligens technológiájukkal ezeket a robotokat szinte bármilyen szituációban munkára lehet bocsátani, még szűkös helyeken is, ahol korábban az alkalmazottak töltötték idejüket kocsik tolásával vagy rakományok mozgatásával a raktár és a gyártócsarnok között. Az ilyen robotok alkalmazására számos példát fel lehet hozni, kezdve a steril orvosi eszközök tisztatéri szabványokhoz kötött szállításától a nagy pontosságot igénylő elektronikai berendezéseket gyártó üzemekben való sérülékeny alapanyagok és végtermékek mozgatásáig.

Robusztus, ám dinamikus mobil robotok

Azonban amikor raklapok és nehezebb rakományok kerülnek terítékre, egy robusztusabb megoldásra van szükség. Amellett, hogy nagyobb súlyokat képesek kezelni, a strapabíró ipari robotok olyan környezetben is képesek a munkavégzésre, ami az emberi munkavállalók esetében nem lenne kényelmes vagy biztonságos, például zajos, piszkos vagy sötét területeken. Ezek a robotok, amilyen például a tavaly piacra dobott MiR600 is, megfelelnek a legmagasabb biztonsági előírásoknak és ellenállnak a pornak és a folyékony anyagoknak is, így olyan zónákba is behajthatnak, ahol vízcsöpögésnek vagy szennyeződésnek lehetnek kitéve. Amennyiben ezeket a robotokat raklapozó eszközökkel, például a MiR Pallet Lift raklapemelővel látjuk el, a raklapok szállítása emberi közbeavatkozás nélkül végrehajtható, ami a hagyományos villástargoncák használatának elhagyásához, azaz egy biztonságosabb munkakörnyezethez vezethet.

De mi a teendő akkor, amikor extra nehéz súlyú szállítmányokkal kell dolgozni, amelyek akár az egy tonnát is meghaladják (például nagyméretű raklapok vagy textiltekercsek)? Problémát ez sem okozhat, mivel már világszerte alkalmaznak olyan robotokat, amelyek képesek az ilyen terhek mozgatására is. Ezek a nagyobb robotok ideálisak a nehéz anyagok és termékek önálló szállítására rakodóterekben, gyártócsarnokokban és összeszerelő állomásokon, raktárakban, illetve anyagszállítási területeken.

Valamennyi AMR gördülékenyen és biztonságosan közlekedik emberek és egyéb járművek közvetlen közelében, még dinamikus körülmények közepette is. Szenzorok, 3D-s kamerák és a legmodernebb szkennelő technológia biztosítja a 360 fokos látómezőt a pontos és biztonságos tájékozódáshoz, valamint munkavégzéshez. Zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő alkalmazásokba és folyamatokba, sőt, még liftekkel is képesek automatikusan kommunikálni.

Megválaszolandó kérdések

A gyártóvállalatoknak az alábbi fő kérdéseket kell feltenniük maguknak, hogy meghatározzák, melyik autonóm mobil robot megoldás válna leginkább az előnyükre: Mit szeretnék elérni az automatizálással? Mit szeretnék szállítani? Milyen környezeti jellemzőkkel rendelkezik a gyárterületem? Figyelembe kell vennem iparág-specifikus követelményeket? Amennyiben ezekre a kérdésekre sikerül egyértelmű választ találni, készen is állunk arra, hogy egy újabb lépést tegyünk az automatizálás felé azáltal, hogy kiválasztjuk a nekünk legjobban megfelelő robotot.

