Hogyan segít a többfelhős működés a halogatott projekteken?

Emlékszik még, mekkora felfordulást okozott, amikor a vállalatoknak világszerte egyik pillanatról a másikra kellett mindenki számára biztosítaniuk az otthoni munkavégzés lehetőségét? És ez nem egyszeri igény volt – azóta is folyamatosan fennáll.

De lépjünk csak egy kicsit hátrébb. Ha hosszabb távon vizsgáljuk a helyzetet, nyilvánvaló, hogy nem csupán gyors tűzoltásról volt szó. Olyan régóta fennálló probléma volt ez, amellyel őszintén szólva már évekkel korábban foglalkozni kellett volna.

A legtöbb szervezetnél már gyűlik egy ideje az informatikai „kívánságlista”. Olyan régóta esedékes projektekről van szó, amelyekre mindig azt mondtuk: „Csináljuk, csak ne most!”. Az ilyen listákon érdekes módon a tavalyiakhoz hasonló projektek szerepelnek. Persze azért különböznek egymástól, de van néhány hasonló jellemzőjük: mindegyiknél az ellenálló képesség, az agilitás és a gyorsaság elérése a cél.

A többfelhős működés bevezetésének négy lépése

Szerencsére a felhő már mindannyiunk számára elérhető volt a fenti probléma megoldásához. Segítségével hihetetlenül gyorsan – hetek vagy legfeljebb néhány hónap alatt – tudunk radikális változtatásokat végrehajtani. Ha ez nem lett volna, szerintem sokkal rosszabban festene a vállalatok 2020-as túlélési aránya.

Az is kész szerencse, hogy amikor tavaly kiderült, milyen mértékben forgatja fel az életünket a világjárvány, már elegendő tapasztalattal rendelkeztünk a felhőmigrációval kapcsolatban. A felhőmigrációs projektek 1. ábrán látható verziói közül a Fujitsu ügyfelei túlnyomó többségükben az első kettőt próbálják megvalósítani – az adatközponti és a katasztrófa utáni visszaállítást támogató migrációt. Azaz az épp aktuális feladatok elvégzésére optimalizálják a kapacitást (ezzel szemben a helyi telepítésű adatközpontokban szükség van némi tartalékra a potenciális ingadozások kezeléséhez).

Ám, ahogy a diagramon is látszik, ez csupán a kezdet. Tegyük fel, hogy a szervezetnél már működik egy bejáratott VMware-környezet. Ez esetben valószínűleg AWS vagy Azure felhőinfrastruktúrán használják a VMware-t, de most már arra is lehetőségük lesz, hogy ezt a hátteret mintegy ugródeszkaként használva, gyorsan kilépjenek a nyilvános többfelhős képességek világába az alkalmazások és a működés átalakításához. Pontosan ezért dolgoztunk ki érett, globális többfelhős stratégiát többek között olyan partnerek közreműködésével, mint a VMware, az AWS, a Microsoft, az Oracle és a ServiceNow.

Sok cég már évek óta beszél a többfelhős stratégiáról. Ezek a cégek – terveiknek megfelelően – gyors ütemben valósították meg a változást, gyökeresen új szolgáltatási és üzleti modellekkel. Nem kell részleteznünk az okokat – eléggé közismertek. Az átalakulásnak köszönhetően most már gyorsan és kiszámíthatóbb áron tudnak skálázható folyamatokat kialakítani.

Nem a szögről leakasztható, egy kaptafára készült folyamatokról van szó, amelyek bármely más vállalatnál működhetnének. A jó felhőalkalmazás bőségesen kínál testre szabási lehetőségeket, hogy a vállalat a saját üzleti modelljéhez igazodva, egyedit alkothasson. Mindezt anélkül, hogy közben valaki másra hárítaná a karbantartás és a frissítések időigényét és költségét.

A meglévő adatközpontok elhagyása és átállás a felhőre. A felhő használata katasztrófa utáni visszaállításra, migrációs útvonalon keresztül. Belépés a nyilvános felhő világába anélkül, hogy jelentősen át kellene alakítani az alkalmazásokat Teljes átállás a nyilvános felhőre és az alkalmazáskörnyezet átalakítása

A világjárvány idején nyilvánvalóvá vált, hogy a többfelhős környezetek sokkal nagyobb rugalmasságot biztosítanak a vállalkozásoknak az ügyfelek és a dolgozók esetenként szélsőségesen változó igényeinek kielégítéséhez. Jelenleg ezek jelentik az ideális modellt az iparágban zajló alapvető átalakulás kezelésére, amely valójában már a világjárvány előtt elindult a hosszú távú társadalmi, gazdasági és digitális erőhatások következtében.

Átállás a többfelhős környezetre

Amint már sokan felismerték, a felhőre való átállás jelentős előnyökkel jár, de óvatosan kell végrehajtani.

Három dolog van, amire különösen oda kell figyelni. Ügyelni kell a megfelelő új technológiák használatára. Hiszen óriási a választék. Esetenként nehéz kiválasztani a vállalat számára legjobb lehetőségeket, és megtörténhet, hogy a környezet optimalizálása helyett rossz irányba fordul az ember. Az is fontos, hogy a szervezet megfelelő struktúrával rendelkezzen – itt a csapatokra, az SLA-kra és a KPI-kre gondolok, amelyek a tervezéstől és a bevezetéstől az irányításon át az üzemeltetésig végigkísérik a folyamatot. Harmadsorban pedig a szállítói ökoszisztémát sem szabad szem elől téveszteni. A többfelhős működéssel minden változtatás nagy valószínűséggel több szolgáltatót, érintettet, szolgáltatási konstrukciót stb. befolyásol.

Megfelelő tanácsok birtokában mindhárom tényező jól kezelhető.

A többfelhős működésre való átálláskor természetesen a potenciális biztonsági problémák előzetes azonosítása is rendkívül fontos. Így lehet megvédeni az infrastruktúrát, az adatokat, az ügyfeleket, illetve magát a vállalkozást és márkáját. A műszaki kockázat mértékét külső felek is vizsgálni fogják. A megfelelő felhőszolgáltatók és partner támogatását élvezve a vállalat jobban meg tud felelni a különböző előírásoknak, és védekezhet a lehetséges veszélyekkel szemben.

Hogy semmit ne kelljen megbánni…

A Covid-világjárvány bénító hatása hamarosan enyhülni fog. Ha úgy látja, hogy a többfelhős működés az Ön szervezetének is tartogat előnyöket, akkor itt a kedvező pillanat a továbblépésre.

Különösen ajánlom, hogy végezzenek elemzést és modellezést a meglévő eszközök alapján, hogy kiderüljön, milyen stabil üzleti tervet tudnának megvalósítani a felhő segítségével. Számba kell venni a jelenlegi üzleti eszközöket, és át kell gondolni, hogyan működhetnének ezek a többfelhős környezetben. Törekedni kell a folyamatok egyszerűsítésére, például egységes felügyeleti interfész és számlázási rendszer bevezetésével. Így könnyebben kezelhetők és kézben tarthatók a felhőplatformokkal kapcsolatos befizetések.

Ezzel a módszerrel a váratlan nehézségeket is nagyobb eséllyel el lehet kerülni. Hiszen abban egészen biztosak lehetnek, hogy a nem megfelelően irányított többfelhős projektek nem lesznek majd híján a buktatóknak.

Ha szeretné megtudni, hogyan érheti el, hogy semmit ne kelljen megbánnia, és csak az átállás előnyeit élvezhesse, látogasson el a Your Multi-Cloud webhelyre!

Sanjeev Kamboj, a Fujitsu értékesítésért, értékesítés-előkészítésért, alkalmazásokért és többfelhős üzletágért felelős vezetője Észak- és Nyugat-Európában

Sanjeev Kamboj igyekszik megismerni az ügyfelek üzleti működését meghatározó tényezőket, és műszaki szakértelmét bevetve azonosítja, megtervezi és biztosítja számukra az e tényezőknek megfelelő és az adott ügyfél számára értéket teremtő webes architektúrákat, stratégiákat és konkrét többfelhős megoldásokat. Mélyreható műszaki ismeretekkel rendelkezik, és számos alkalommal bizonyította képességeit komplex megoldásokat nyújtó értékesítési csapatok és nagyvállalati felhőtervező mérnökök irányítása során. Együttműködik a Fujitsu fontos partnereivel, köztük az AWS-sel, a Microsofttal, az Oracle-lel, a VMware-rel és a Google-lel.