Hogyan lehet a válság ellenére fejlődni 2021-ben?

3 tényező, amely meghatározza a magyar ipari vállalatok jövőjét

Címkék: digitalizálás felmérés ipari robot KKV könyv robot robotika

Leginkább 3 feladatkör az, ami a jövő szempontjából meghatározó a magyar ipari kkv-k számára. Természetesen, ezek rendkívül szorosan össze is függenek: a digitalizáció és a hatékonyság-növelés, a robotizáció és az automatizálás, valamint az ügyféltörődés és a munkatársi elégedettség - derült ki a közel 280 ipari kkv körében végzett év végi felmérésből.

Vereb István, az Ipari Trendek szakmai könyvsorozat kiadója, a felmérés lebonyolítója elmondta: a járványhelyzet arra készteti az ipar szereplőit, hogy mindenképpen gondolkodjanak fejlesztésekben e három területen.

„Abban teljesen egyetértettek a vezetők, hogy szeretnék minimalizálni a gazdasági válság okozta károkat, illetve a lehető leghamarabb és legjobban kikerülni ezen időszakból. Viszont 54%-uk a kivárásra játszik. Igyekszik összehúzni a nadrágszíjat, a tartalékaiból él, és elhalaszt mindenfajta beruházást. A megkérdezett kkv cégvezetők 37 %-a gondolkodott továbbra is fejlesztésekben. A maradék 9% pedig teljesen pesszimista. Nem bízik abban, hogy hamarosan javul a helyzet, talán be is kell zárni a „boltot”.

Mindegyik ipari vállalat vezetője vágyik arra, hogy jobb eredményeket érjen el: több bevételt, nyereséget, szélesebb ügyfélkört, jól fizető vevőket, költséghatékonyabb működést, kiváló munkatársakat. Már csak az a kérdés, mit kell tenniük, mit érdemes változtatniuk annak érdekében, hogy ezek megvalósuljanak.” – fűzte hozzá a felmérés alapján Vereb István.

Lehetséges megoldásokat, jó példákat mutat be az ősszel megjelent A FEJLESZTÉSEK MESTEREI című interjúkötet. E könyvben szereplő interjúalanyok - magyar, ipari kkv vezetők - a legkülönfélébb iparágakban dolgoznak (a szerszámgépipartól, a pneumatikán át egészen az élelmiszeriparig), mégis egy dologban nagyon hasonlítanak egymásra: elkötelezett hívei a folyamatos fejlesztéseknek még akkor is, ha gondokkal küzdenek. A figyelmüket nem arra fordítják, ami gátolja őket a növekedésükben, hanem arra, ami többé, jobbá teszi őket.

A kötetben szereplő történetek, példák, tapasztalatok, módszerek rendkívül jó inspirációt nyújthatnak gyártó, termelő, kereskedő vállalatoknak, hogy tanuljanak belőlük és hamarabb észrevegyék, mit érdemes változtatni a saját működésükben ahhoz, hogy 2021-ben versenyképesebbek legyenek.