Hogyan javítsuk az autóban a hangminőséget?

Számos zenebarát tölt sok időt az autójában. Ezért nem meglepő, hogy annyi erőfeszítést tesznek a fedélzeti audiorendszerük által nyújtott hangminőség javítása érdekében. Ennek két módja van: a gyárilag telepített audiorendszer kibővítése és korszerűsítése, vagy saját maguk építi fel a nulláról a legjobb minőségű alkatrészek használatával. Mindkét esetben érdemes figyelembe venni a TME által kínált megoldásokat, amelyek egy világosan leírt termékkategória alá vannak csoportosítva: Car Audio.

Autó audiorendszerek

A nyolcvanas és kilencvenes években az autó audiorendszerének egyszerűen hangot kellett előállítania, nem igazán összpontosítva a minőségére. Általában a legfontosabb jellemző az volt, hogy milyen típusú adathordozókat támogat - kazettákat, CD-ket, majd akár DVD-ket és különböző formátumokban (Wave, MP3) mentett fájlokat. A szelektivitás és a hang tisztasága kevésbé volt fontos, bár volt néhány figyelemre méltó kivétel. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban azt a tényt, hogy ezeknek az audiorendszereknek bizonyos részei ismeretlen eredetűek voltak, mivel az autógyártók azok építésére a legjobb árakkal rendelkezőknek vagy az összeszerelő létesítmény közelében elérhető gyártóknak adtak megbízást. Ez idővel megváltozott, és ahogy a neves gyártók által gyártott magas minőségű Hi-Fi rendszerek (prémium termékek) népszerűvé váltak otthonainkban, az autóink is egyre gyakrabban lettek felszerelve jobb vagy akár kiváló minőségű audiorendszerekkel olyan márkáktól, mint például a SONY (Ford), Harman Kardon (BMW) vagy a Bang & Olufsen (Audi). Jelenleg, amikor az autókonfigurációról döntenek, a zene szerelmesei - függetlenül attól, hogy középkategóriás vagy luxusautókról beszélünk - felár ellenében választhatnak a modelljükhöz rendelhető opcionális hangcsomagot, amely átlagos, magas vagy nagyon magas hangminőséget biztosít. Ennek ellenére a legtisztább hangminőség-rajongó még a prémium márkák által készített elismert hangrendszereket is elégtelennek találhatja. Ilyen esetekben a speciális Car Audio üzletek felé veszik az irányt, vagy (ha elegendő tudásuk és pénzük van) maguk végzik el a fejlesztéseket. E két tényező közül, amelyek az utóbbi lehetőséghez szükségesek, a tudás sokkal fontosabbnak tűnik. Ennek oka az új autós audiorendszerek összetettsége, valamint a piacon elérhető részegységek, kiegészítők és szoftverek sokfélesége.

Szükséges-e az autó hangrendszerének cseréje? Az autó audiorendszereinek tervezése és fő összetevőik hatása a hangminőségre.

Az autó audiorendszer olyan alkatrészekből áll, mint például a rádió, vagy fejlettebb multimédiás rendszer, főerősítő, amely támogatja vagy nem támogatja a alacsony-tartományú mélynyomókat, magas-, közepes- és alacsony tartományban lévő hangszórók (mélysugárzók), mélynyomó, amely egy külön jelátalakító, a legalacsonyabb mélyhangokért felelős (gyakran külön erősítővel), kábelek és különféle kiegészítők és kiegészítő berendezések (pl.: antennák, hangtompító anyagok, távtartók stb.). Minden rész kulcsfontosságú szerepet játszik az audiorendszerben, és befolyásolhatja a zene hangminőségét. Míg egyes elemek hatása kiemelkedő és jól hallható, más komponensek szerepe nem feltűnő, vagy néha észrevehetetlen. Azonban mindegyikük megérdemli a saját alfejezetet.

Főerősítő

Ez az elem a meghajtók munkájához szükséges - segíthet a magas hangminőség elérésében és javíthatja az irányítást felette (vezérlés). Ez biztosítja az egész autó audiorendszerének magasabb hangerejét is, mivel képes nagyobb hangszórókat támogatni - nagyobb átmérőjű és nagyobb teljesítményű hangszórókat. Ez azt jelenti, hogy a hangminőségre gyakorolt hatása meglehetősen jelentős, ezért fontos alaposan átgondolni, hogy melyik erősítőt válasszuk. Az audiofil vásárlók esetében a legfontosabb jellemző a torzítási szint minimalizálása és az a tény, hogy a felhasználó erős befolyást gyakorol a hang végső hangzására és dinamikus tartományára - ehhez azonban magas minőségű erősítőre van szükség - beépített hangprocesszorral (digitális hangfeldolgozó). Az átlagember számára, aki szereti kedvenc zeneszámait hallgatni az autóban, az autós audiorendszer erősítője csak kemény basszusokat és közepes hangok felerősítését jelenti. Az erősítő kiválasztásakor a kulcskérdés nemcsak annak minősége, hanem az általa támogatott csatornák száma is, hiszen ez tükröződik a csatlakoztatható vevőkészülékek számában is. A 4-csatornás erősítők évek óta a legnépszerűbb választásnak bizonyulnak. Lehetővé teszik 2 hangszórócsatlakozás csatlakoztatását, egy rádiót és egy kicsi vagy közepes méretű mélysugárzót, bár a közelmúltban gyakrabban fordul elő, hogy az utolsó elemet saját, egyedi tápegysége támogatja. A fő erősítő másik fontos tulajdonsága a feszültsége, amely nem választható véletlenszerűen. A feszültségnek meg kell egyeznie a készlet hangszóróinak feszültségével, egy olyan szabály alapján, hogy „a tápfeszültség =a csatlakoztatott hangszórók feszültségének ½ – 2/3-a”, amely abból adódik, hogy meg kell védeni a hangszórókat az esetleges károsodásoktól a túl erős tápegység miatt. Éppen ezért, ha úgy dönt, hogy kicseréli a hangszórókat és az erősítőt, először számítsa ki ezt a két értéket, és illessze az erősítőt (annak feszültségét) az elérni kívánt hangszórók célfeszültségéhez.

Autós sztereó (rádió) és hangszínszabályzó beállításai

Az autórádió (rádió) panel a gyárilag beépített autófelszerelés eleme, amely a műszerfal része, és hatással van az egész belső tér megjelenésére. Emiatt a kicserélésről szóló döntés gyakran megköveteli a műszerfal valamilyen módosítását, de ugyanolyan gyakran az egész folyamat egy magasabb minőségű, azonos méretű modell megvásárlásán alapul, ami garantálja a könnyű telepítést a gyárban készült keretbe. Az autórádió funkciója meglehetősen egyértelmű: hangok lejátszása különböző adathordozókról és vezeték nélküli kommunikációs modulokon keresztül (CD / CD-R / DVD / USB hordozó / Bluetooth / Wi-Fi / rádióhullámok külső antennáról). Ez azt jelenti, hogy az autórádió közvetlenül befolyásolja az autó hangminőségét, összehasonlítva a hangszórókkal. Amikor belevágunk javítani a hangminőséget egy autóban a hangszórók lecserélésével, előfordulhat, hogy a hatás nem az lesz, amire számítottunk, mert még a legjobb hangszóró sem képes kiváló minőségű hangot produkálni, ha a jel gyenge. Ezért a Car Audio területének szakértői azt javasolják, hogy a „forrásból” induljunk ki, azaz egyszerűen cseréljük le a sztereó vevőt egy kiváló minőségű egységre, amely a lehető legjobb meghajtót tartalmazza, analóg-digitális konvertert és - ami fontos azok számára, akik vezetés közben szeretnek CD-t hallgatni - egy lézert. Természetesen a kiválasztott berendezésnek kompatibilisnek kell lennie az autóba telepített rendszerrel, vagyis kommunikálnia kell például a kormánykerék kezelőszerveivel, valamint egyedi módot kell kínálnia a mélynyomón keresztül érkező hang szabályozására. Egy ilyen csere - még akkor is, ha a gyárilag beépített hangszórók az autóban maradnak - gyakran jelentős hangminőség -javulást eredményez. Ha azonban a gyári hangszórókat is lecseréljük a felsőkategóriás darabokra, akkor a hatás még nyilvánvalóbbá válik, és gyakran teljes mértékben kielégíti az autós audiorendszer kifinomult és igényes felhasználójának elvárásait.

Hangszórók

Az autórádió mellett a hangszórók is befolyásolják az autó audiorendszere által generált hangminőséget. Frekvenciatartományuk alapján gyakran alacsony, közepes és magas tartományú jelátalakítókra oszlanak, bár az autógyártók gyakran olyan teljes tartományú hangszórókat is használnak, amelyek egyszerre fedik le az összes hangot, ami csökkenti a hang minőségét és a szelektivitását, de lényegesen olcsóbb. Egy tipikus mélynyomó membrán átmérője legalább 25 cm, a középső tartományú hangszóró átmérője általában 13 vagy 16,5 cm, míg a nagyfrekvenciás hangszórók, azaz az úgynevezett „magassugárzókat” kis membránok jellemzik - szokásos átmérőjük körülbelül 5cm. A gyárilag beszerelt autós hangszórók komponensként - fizikailag elválasztott - és koaxiális, azaz ké- vagy akár háromirányú hangszórókba is sorolhatók. Az ő esetükben a nagy, halk hangszóró fölé egy vagy kettőt helyeznek el - egy közepes hangszórót, vagy egy közepes és egy magassugárzó kombinációját. Az autó beállításaitól függetlenül ezek a készletek gyakran nem elég erősek (hatékonyak), és közepes vagy alacsony minőségű hangot generálnak. Néha egyszerűen túl kevés van belőlük, vagy nem illeszkedtek megfelelően, és az elrendezésük helytelen. Mindezek a hibák hasonló problémákat okoznak: az audiorendszer többnyire középhangokat használ, de nem tud szelektív magas hangokat és mély hangokat generálni. Ebben az esetben két megoldás létezik - vagy elhagyja a hangszórókat, és kijavítja a fent említett hibákat, így megfelelő beállításokat hozhat létre számukra, ahol teljes mértékben ki tudják használni a bennük rejlő lehetőségeket, vagy új átalakítókat kereshet, ha a gyárilag felszerelt sehogyan sem javítható.

Autós hangszórók elrendezése

Új hangszórók kiválasztásakor gondolni kell a megfelelő átmérőre - manapság a standard modellek általában 100mm, 130mm vagy 165mm-esek. Ezenkívül a modell, a márka és az autó belsejében lévő hely alapján a megfelelő belső átmérőjű távtartókat is ki kell választani. Ez egyszerre nagyobb hatékonyságot és energiaigényt jelent, de a fent említett erősítő megoldja ezt a problémát (általában a kizárólag sztereó (rádió) egységből származó teljesítmény nem elegendő). Ezenkívül a szükséges szerelési mélység is nagyon fontos (néha a mágneseik túl nagyok, és nem illeszkednek azokba a helyekbe, ahol a korábbi, gyári típusú hangszórókat telepítették), valamint az elhelyezés. A szakértők határozottan tanácsolják, hogy ne helyezze a hangszórókat a hátsó ülésekhez vagy az első ülések mögé, mert ez negatívan befolyásolja a hangérzékelést. Hiszen amikor koncertre megy vagy otthon hallgat zenét a Hi-Fi rendszeren, legtöbbször szembefordul a hang forrásával. Ezenkívül a hallásunk és a fülünk felépítése is így teszi lehetővé a legjobb hallgatási módszert. A magassugárzók optimális helye valahol a műszerfal környékén, közepes tartományú jelátalakítók esetében - a jól hangszigetelt ajtó a tökéletes pozíció, míg az erőteljes basszus hangszórók elhelyezhetők - főleg méretük miatt - az autó hátuljában. Amikor új hangszórókat szerel acélfelületre, használjon MDF-ből készült távtartókat (drágábbak, de sokkal hatékonyabbak, mint műanyag társaik) - így a rezgések nem szállnak át az acélra. A legfontosabb paraméter, amelyet figyelembe kell venni az új hangszórók kiválasztásakor - a neves gyártó által garantált magas minőség mellett - a jeladó hatékonysága, amelyet dB/1/W/1 mutat. Ez a paraméter leírja a hangszóró által előállított hangerőt (hangnyomást) 1 méterre tőle 1 W-on. Mivel a hangnyomást a logaritmikus skála segítségével mérik, a paraméter 1dB-lel történő minden egyes növekedése megegyezik a jeladó többé-kevésbé 35%-os térfogat-növekedésével (ha ugyanazzal az árammal működik). Ezenkívül a hangszóró teljesítménye nagy jelentőséggel bír, mivel leírja az átalakító maximális hangerejét, de ami a legfontosabb, a hangszóró maximális elektromos energiáját. Ez azt jelenti, hogy a hangszóró még akkor is hatékony, ha kevesebb energiával működik.

Mélynyomó

Ez alapvetően a Car Audio rendszer legfontosabb elemei közül az utolsó. Mérete, alakja (doboz vagy cső) és a hangszóró átmérője miatt általában az autó hátsó részébe van felszerelve, ahol a legalacsonyabb hangokat bocsátja ki - egyszerűen a basszust. Tápellátása a többcsatornás főerősítővel történhet, de a modern rendszerekben - különösen a korszerűsítettekben, nagy hatékonysággal és teljesítménnyel - ezt a hangszórót többnyire saját, egyedi erősítője táplálja. Ne felejtse el, hogy az erősítő teljesítménye nem lehet nagyobb, mint a mélynyomó teljesítménye (különben megsérülhet), és hogy ez az elem további terhelést jelent az autó akkumulátorának. Visszatérve a közepes méretű és nagyméretű mélysugárzókhoz egyedileg tervezett erősítőkre, rá kell mutatnunk a Monoblokk nevű egycsatornás eszköz erős pozíciójára, amely alacsony impedanciánál magas stabilitást ér el. A monoblokkok az elérhető legnagyobb energiahatékonyságot érik el, miközben „gazdag” mélyhangokat is produkálnak. A mélysugárzók tipológiája három legfontosabb kategóriába sorolható: kicsi, alacsony teljesítményű hangszórók (Ø 20-25 cm és 100-200W RMS), közepes hangszórók (Ø 30-35 cm és 300-500 W RMS) és nagy hangszórók (Ø 38-40 cm és 500 vagy több W RMS). A dizájnt tekintve az egy hangszóróval ellátott doboz népszerű választásnak tűnik, azonban egyre több kettős hangszóró (kis és közepes modell) is elérhető a piacon. Még a doboz választása is elgondolkodtató lehet, hiszen a Car Audio telepítésre szakosodott üzletek számos lehetőséget kínálnak, a bass-reflextől a zárt dobozokon át a band-pass megoldásokig.

Autó audiorendszer és hangjavító megoldások

Kárpit szövetek és az autóajtó hangtompítása

Az autóajtók hangtompítása gyakran az első lépés az alacsony és közepes hangok intenzitásának javításához, miközben megszünteti a zengést, a rezonanciát vagy egyszerűen javítja a magas hangnyomást. Néha ennek köszönhetően a hangszórók cseréje már nem is szükséges. Ezt megteheti speciális öntapadós hangtompító szövetek használatával az autó ajtajában. A Kárpit szövetek néhányféle különböző anyagból készülnek, azonban az alumínium fóliával bevont butilgumi használatával készült kárpitok (a merevítés érdekében) a legnépszerűbbek, mert nem túl drága, és ami a legfontosabb, széles hőmérséklet-tartományban tartják fenn tulajdonságaikat (jól működnek a téli hideg és a nyári meleg idején is).

Távtartók

Igaz, hogy már említettük őket, érdemes megjegyezni, hogy: ezeket az általában MDF-ből készülő elemeket, a hangszórók acél felületre történő felszerelésére használják, mint elválasztó és rezgéselnyelő elemeket. Nekik köszönhetően szinte teljesen kiküszöbölhető a rezgések átvitele az acélra.

Kábelek, főleg hangszórókábelek

A gyári autós audiorendszereknél legtöbb esetben a leghasznosabb kábelek azok, amelyek keresztmetszete 1,5mm2 és oxidált rézből készülnek. Ilyen helyzetekben az iparági szakértők azt javasolják, hogy jobb vezetőképességű OFC kábeleket használjon, míg a legigényesebb audiofil vásárlók nagyobb keresztmetszetű (2,5-4,0 mm) kábeleket vásárolnak, ezüst hozzáadásával vagy teljes egészében ezüstből - ami persze sokkal többe kerül.

Általában az ilyen változások sokkal tisztább, szelektívebb és zajmentes hangot eredményeznek, amit egy képzett fül azonnal észrevesz, mindaddig, amíg az autónak megfelelő a hangtompítása, és a gumiabroncsok, kerékívek, A-oszlop vagy oldalsó tükrök nem generálnak erősebb zajt. A hangszórókábelekhez hasonlóan fontos a jelkábel, amely összeköti az autórádiót és az erősítőt. Esetében a többszörös árnyékolás kulcsfontosságú, valamint megvédi a hangot az autó huzalozási rendszeréből vagy az autó audiorendszerének egyéb elemeiből származó zajoktól és egyéb interferenciáktól. Az utolsó kábel, amely kulcsfontosságú, a erősítő tápkábele, amely az autó akkumulátorához csatlakozik. A mechanikai tényezők és a hő hatása elleni megfelelő védelem mellett (a motorháztető alatti hőmérséklet meglehetősen magas lehet), keresztmetszetének elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy megfeleljen az áramellátásnak (az erősítő energiafogyasztása) és a kábel hossznak. Ha az erősítő energiafogyasztása 50A körül van, akkor egy olyan keresztmetszetű kábelre van szükség, amely ennek az értéknek a fele - 20-25mm2.

Kábelvégek és XLR csatlakozók

Ez az alfejezet a csatlakozókkal foglalkozik, amelyek valószínűleg a kábelezés leggyengébb láncszemei, és amelyek nagymértékben befolyásolják annak élettartamát. A magas vezetőképességű (lásd az előző alfejezetet) és arany vagy ezüst bevonatú XLR csatlakozók használata csavaros csúccsal a szoros csatlakozás és a nagyobb deformációs szilárdság biztosítása érdekében javíthatja az autó hangrendszerének működését.

