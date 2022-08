Hogyan épülnek be norelem szabványos gépelemei a digitális folyamatokba, és hogyan támogatják a feldolgozóipar jövőjét?

Címkék: gépgyártás gépipar norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A digitális folyamatok fokozódó gyártási integrációja az iparág egyik legaktuálisabb forró pontja. Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója azt vizsgálta meg, hogy az adatok és a szabványos gépelemek kulcsfontosságú szereppel bírnak a feldolgozóipar digitalizálásában és átalakulásában.

Az elmúlt években jelentős változásokat tapasztaltunk az adatoknak és a digitális folyamatoknak a termelésben történő alkalmazásában, a CAD-modellek használatától a robotika alkalmazásáig a kulcsfontosságú termelési feladatok elvégzésében; de a digitalizáció is a részletekben rejlik. A mindennapi tervezésben és termelésben használt szabványos gépelemek növekvő száma miatt az intelligens komponensek fejlesztése kulcsszerepet játszik a digitális technológiák hatékony kihasználásában. Ezen fejlesztéseknek és a szabványos komponenseknek a digitális folyamatokkal történő integrálása révén emelhetjük a tervezés és a fejlesztés szinvonalát, valamint minimalizálhatjuk az állásidőt és a karbantartási időt.

Maguk a szabványos gépelemek is egyre inkább digitalizálódnak, ami azt jelenti, hogy a mérnökök és a gyártó cégek már a kezdetektől optimális folyamatokat hozhatnak létre. Ez látható például a szabványos gépelemek esetében, amelyeknél szükség esetén állapotot lehet lekérdezni vagy szorítóerőket lehet képernyőn megjeleníteni.

Ahogy a növekvő digitális integráció érdekében a szabványos gépelemeket is fejlesztik , úgy a mérnökök is több lehetőséget kapnak az optimalizálásra, és továbbra is nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a digitális tervezési folyamatokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a termékek jól illeszkedjenek a meglévő adatrendszerekhez, hogy a mérnökök és a termelőüzemek a legmegfelelőbb termékeket választhassák projektjeikhez.

Szabványos gépelemek betervezése a digitális integrációt szem előtt tartva

Egyes szabványos gépelemek jobban integrálhatók a digitális folyamatokba, mint mások, de a digitális integrációhoz különösen ideális komponensek közé tartoznak azok, amelyek pozicionálást, mozgatást és merest támogatnak. Példa erre norelem helyzetkijelzője elektronikus IO link interfésszel. Ezeket méretbeállítások ellenőrzésére használják, hogy hatékonyan csökkentsék a gépbeállítási időket és növeljék a gép hatékonyságát. Intelligens technológiai rendszerekkel jól integrálhatók, mert szabványos interfészeket használnak. Ezenkívül rendkívül sokoldalúak, és számos különféle feladatra használhatók, például marógépekben vagy a csomagolóiparban.

A norelem szabványos komponenseinek egyik egyedi tulajdonsága valójában a szabványosított interfész, amely lehetővé teszi a digitális folyamatokkal való egyszerű integrációt.

A digitális folyamatokba jól integrálható szabványos gépelemek további példái norelem léptetőmotorjai, biztonsági kapcsolói, biztonsági zsanérkapcsolói, és állapotérzékelőkkel ellátott rugós nyomótagjai.

A norelem léptetőmotorjai beépített pozicionáló vezérléssel rendelkeznek, azaz szoftverrel programozhatók. Ezáltal az ügyfelek szabályozhatják a motor sebességét, működési időtartamát, valamint más programozható funkciókat. Ezeket a motorokat olyan feladatokra tervezték, ahol valaminek emberi beavatkozás nélkül kell mozognia. Így a motorok a programozás után önállóan működhetnek, ami csökkenti az állásidőt és védi a dolgozókat.

A mágneses biztonsági kapcsolók ezzel szemben biztonsági ajtókon, biztonsági burkolatokon és nyílásokon való használatra készülnek. A biztonsági kapcsoló mágnesesen kódolt rendszeren keresztül, érintés nélkül működik, így nincs szükség emberi érintésre. Az elektronika egy teljesen tokozott házban található. Kiviteltől függően a kapcsolt állapotot LED jelzi ki. A biztonsági berendezés kinyitása automatikusan biztonságos rendszerleálláshoz vezet, ami ismételten a dolgozókat védi.

A norelem biztonsági zsanérkapcsolói a lengőpántos biztonsági ajtók, védőnyílások és burkolatok helyzetének figyelésére szolgálnak. A védőberendezés felügyelete közvetlenül a csuklópántban történik. Az univerzálisan előre beállított változatoknál a kapcsolási szög a teljes munkatartományban szabadon állítható. Az ajtókhoz és oszlopokhoz történő gyors igazítást egy szerelési segédeszköz támogatja. Ezek a kapcsolók számos iparágban alkalmazhatók, például a célgépgyártásban.

Egy utolsó példa norelem állapotérzékelőkkel ellátott rugós nyomótagjai. A beépített végálláskapcsolón keresztül elektromos vezérlőjel küldhető, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek egyszerű mechanikai folyamatokat vezérelhetnek, és pontosan tájolhatják az aktuális munkadarabokat.

Jövőbiztos gyártás

A feldolgozóiparnak képesnek kell lennie a különféle munkakörülményekhez való alkalmazkodásra. Annak ellenére, hogy a technológia lehetővé teszi a gépek telephelyen kívülről történő irányítását, a karbantartási szempontok nagyon nehezen kezelhetők.

A karbantartást a legtöbb esetben szemrevételezéssel határozzák meg, és a telephelyen kívüli helyszínek nem teszik lehetővé ezt a fajta ellenőrzést. A távkarbantartási eljárások hiánya és a távmunka kockázatot, például az gépelemek javíthatatlan elhasználódását és a gépek váratlan meghibásodását jelentheti.

Erre megoldást jelent a gépelemeknek a digitális folyamatokba való integrálása, hogy a karbantartó mérnökök távolról diagnosztizálhassák és oldhassák meg a problémákat.

A berendezésekhez például érzékelők csatlakoztathatók fizikai paraméterek, például rezgés és hő észlelésére. Ahelyett, hogy többszöri látogatást végeznénk a helyszínen, ez a módszer kiküszöböli a hosszadalmas és elhúzódó diagnosztikai tesztelés szükségességét. A megfelelő adatok birtokában a lehető leggyorsabban megrendelhetők a szabványos gépelemek, és a gép kijavítható.

A megfelelő rendszerek biztosítása

Mivel az ehhez hasonló intelligens gépelemek egyre gyakoribbak a gyártásban, valamint egyre erősebb az innováció és a növekedés követelménye, norelem kulcsfontosságú feladatának tekinti a vásárlók és a gyártók támogatását a vásárlási folyamatban. A THE BIG GREEN BOOK, a műszaki értékesítési csapat és norelem online vásárlási platformjának közös célja, hogy megadja a gyártóknak és vásárlóknak a szükséges adatokat, valamint a támogatást a vásárlási döntéseikhez.

A gépészmérnökök számára kialakított teljes termékskálájával norelem arra törekszik, hogy a legjobb mechanikaus és elektromos gépelemeket kínálja, amelyek segítséget nyújtanak a jövőbeli gyártási rendszerek digitális alkalmazásaihoz. norelem teljes termékkínálatának böngészéséhez kérjük, látogasson el a www.norelem.hu oldalra.