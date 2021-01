Hogyan dolgozhatnak együtt biztonságban a mobil robotok és az emberek?

Ahogyan egyre nagyobb hangsúly kerül a globális gyártásra, a folyamatoknak fel kell venniük a versenyt a párhuzamosan növekvő követelményekkel. Mindez azonban azt eredményezheti, hogy még nagyobb nyomás éri az alkalmazottakat egy gyakran balesetveszélyes környezetben. Erre a helyzetre az autonóm mobil robotok (AMR-ek) nyújthatnak megoldást, melyek úgy képesek növelni a belső folyamatok minőségét, hogy közben az alkalmazottakat is megóvják az esetleges sérülésektől.

A belső logisztika biztonságos automatizálása

A belső szállítási folyamatok együttműködő, autonóm robotokkal való automatizálása nem csak gazdasági előnyökkel, például növekvő hatékonysággal, vagy csökkenő költségekkel, hanem a munkatársakat érő mindennapos, valódi támogatással is jár. Az AMR-ek levehetik a munkatársak válláról a nehéz áruk szállításának vagy raklapok emelésének feladatát, és a távolságokat is lerövidítik, amiket egy alkalmazottnak végig kell járnia egy műszak alatt. Mindezzel csökkentve az így előforduló balesetek, illetve ütközések kockázatát, különösen dinamikus környezetekben. Ezért létfontosságú egy gyárban vagy egy raktárban az emberek és gépek közti biztonságos együttműködés biztosítása.

A piacvezető Mobile Industrial Robots MiR robotjai, melyeket az iparág legbiztonságosabb robotjainak tartják, például lézeres szkennereket, kamerákat és közelségérzékelőket tartalmazó többszenzoros biztonsági rendszerrel rendelkeznek, amelyek adatokkal látják el az utat megtervező algoritmust. A MiR AI kamerák észlelik és felismerik a különféle mozgó tárgyakat, mely által a robotok megfelelően és hatékonyan reagálhatnak a felbukkanó akadályokra. Emellett gyorsulásmérő, giroszkóp és kódoló nyújt további adatokat a közlekedés során. Ezek a robotok egyes meghatározott zónákban különböző sebességgel is haladhatnak, valamint fény- illetve hangjelzéseket is kiadhatnak. A robotok működését további funkciók, többek közt a személyzet észlelése, vagy a különféle megállítási opciók teszik még biztonságosabbá.

Hogyan dolgozhatnak együtt az emberek és az AMR-ek?

Az emberek és AMR-ek közötti együttműködés akár a kettejük között fellépő közvetlen kapcsolat nélkül is végbemehet, például amikor az AMR-ek „sötét raktárakban”, vagy védett gyártási környezetben dolgoznak, bármiféle emberi közbeavatkozás nélkül. Azonban a közös munka során az is előfordulhat, hogy a robot ugyanazon a munkaterületen a munkatársaktól kap feladatot, és kommunikál is velük, például áru felvétele vagy szállítása esetén. Az együttműködő AMR-ek és az emberi alkalmazottak közötti együttműködés növekvő tendenciát mutat, mely során egyre nagyobb hangsúly kerül a reszponzív munkakapcsolatra, például amikor a robot a munkást követi egy áthelyező művelet során, vagy amikor egy irányított válogató feladat esetén az AMR látja el információval az alkalmazottat. Ezek az alkalmazások leggyakrabban raktárakban és e-kereskedelmi folyamatok során fordulnak elő.

Ahogyan az együttműködő AMR-ek és az emberek elkezdenek közös munkaterületet használni, úgy válnak egyre fontosabbá a releváns funkciók és biztonsági rendszerek.

