Hét tény a megmunkálóközpontokról

Egy fémtömbből marással, esztergálással és fúrással lehetséges összetett formát gyártani. Ezekre a munkadarab-megmunkálásokra gyakran automatizált CNC megmunkálóközpontokban kerül sor. Mit is jelent ez pontosan? Erről és más izgalmas tényekről fogunk szót ejteni...

1. tény: MC, FMC és FMS

A rövidítések segítik a megértést, amennyiben tudjuk, hogy mit jelentenek. Megmunkálóközpont (machining center: MC) alatt a munkadarabok teljeskörű megmunkálására szolgáló többtengelyes CNC-gépeket értjük. Ez a gép tehát képes esztergálni vagy marni és fúrni, továbbá automatizáltan cseréli a szerszámokat. Amennyiben egy ilyen megmunkálóközpont automatikus munkadarabcserével is rendelkezik, akkor úgynevezett rugalmas gyártócelláról (flexible manufacturing cell: FMC) van szó. Egy rugalmas gyártócella tehát három komponensből áll: egy megmunkálóközpont, egy munkadarab-kezelő rendszer és az automatizálások CNC-vezérlései. Több rugalmas gyártócella egymással történő kombinálása esetén rugalmas gyártórendszerről (flexible manufacturing system: FMS) beszélünk.

2. tény: Az első megmunkálóközpontot már 1959-ben bemutatták.

A német Burkhardt + Weber cég már 1959-ben bemutatott egy NC-vezérlésű megmunkálóközpontot. Az NC-vezérlés lyukszalagokon keresztül működött. A valódi számítógépek ekkor még az űrkutatás és a katonai fejlesztések tárgyát képezték, és így még túl drágák voltak az ipari alkalmazás számára. A gyártórendszerek első CNC-vezérléseinek megvalósítására a 70-es években került sor. Ezek kezdetben miniszámítógépeken keresztül működtek, aztán az évtized végén megfizethetővé váltak a mikroprocesszorok.

A Surplex.com használt gépek piacán jelenleg egy két MAKINO marógépet és a FASTEMS automatizált raklapkezelőjét tartalmazó rugalmas gyártórendszer elérhető (© Surplex)

3. tény: A sorozatgyártás terén a vízszintes megmunkálóközpontok jobban teljesítenek a függőlegeseknél.

Alapvetően kétféle megmunkálóközpontot különböztethetünk meg: A vízszintes megmunkálóközpontoknál a szerszámorsó vízszintesen, tehát a padlóval párhuzamosan van beszerelve. Ezzel ellentétben a függőleges típusoknál az orsó függőlegesen van beszerelve, a munkadarab megmunkálása pedig felülről történik. Ez a munkadarabok könnyű kezelését teszi lehetővé a kezelő számára.

A vízszintesen vezetett szerszámok kis szögben is képesek a munkadarabok megmunkálására, különösen azok oldalain. Ennek köszönhetően még nagyméretű, összetett formájú alkatrészek gyártása is lehetséges. Emellett a munkadarabok automatizált cseréje is lehetséges raklapokon keresztül – ez a sorozatgyártásban jelent előnyt. A vízszintes megmunkálóközpontok esetében a megmunkálás során keletkező forgácsok magától esnek az asztalról, így nem kell azokat lefújni vagy leöblíteni, mint a függőleges típusoknál.

4. tény: Az 5 tengelyes megmunkálóközpont a legelterjedtebbek.

Amikor bonyolult geometriai alakzatú munkadarabok gyártása válik szükségessé költséges állási és átállási idők nélkül, akkor a vágószerszámnak öt tengellyel kell mozgathatónak lennie: ez az X-, Y- és Z-tengelyt, valamint az A és B rotációs tengelyt jelenti.

Léteznek olyan megmunkálóközpontok, amelyekben a vágószerszám egyszerre mind az öt tengelyen képes a munkadarab megmunkálására – ez az ún. 5 tengelyes szimultán megmunkálás. Ez a konfiguráció kínálja a leggyorsabb gyártást, azonban drága. Költséghatékonyabb az a verzió, amikor a orsó mozgásszabadságát két csoportra osztják. Ennek során a szerszámot vagy a három lineáris vagy a két rotációs tengellyel mozgatják.

5. tény: A megmunkálóközpontokat a gyártás számos területén alkalmazzák.

A szerszámgyártás mellett a megmunkálóközpontok mindenféle fém alkatrész megmunkálásához fontos gépek. Így például a gép- és berendezésgyártás területén, ahol a gépalkatrészek és az azokhoz tartozó szerszámok gyártása megmunkálóközpontokban történik. Alapvetően szinte minden munkaanyaghoz (fa, fém, kerámia, műanyag stb.) léteznek megmunkálóközpontok.

A megmunkálóközpontok széles körben elterjedtek a gyártásban, mivel a különböző szerszámok kombinálásával az alkatrészek összetett megmunkálását teszik lehetővé. Emellett nagymértékben automatizáltak és így hatékonyak. Egy szerszámcsere például kevesebb mint öt másodpercig tart. Egy szerszámtartó több száz különböző maró, fúró és más vágószerszám számára biztosít helyet. Emiatt többnyire sorozatgyártásban alkalmazzák ezeket. Különösen az autógyártásban játszanak szerepet.

A vízszintes CNC megmunkálóközpontban összetett formájú munkadarabok gyártása történik. A szerszámtartó egy tolóajtó mögött található. A szerszámcsere automatikusan történik. (© Surplex)

6. tény: A legújabb trendet a hibrid megmunkálóközpontok képviselik.

A hibrid megmunkálóközpontokban különböző gyártási eljárásokat, például esztergálást és marást kombinálnak egymással. Ez rendkívüli mértékben felgyorsítja a gyártást és helyet takarít meg. Ezenkívül olyan munkadarabok is legyárthatók, amelyek kialakítása hagyományos készülékekkel nem lenne lehetséges. Az úttörő ötlet ennek során a 3D nyomtató és a marás kombinációja.

7. tény: A használt megmunkálóközpontok vásárlása megéri.

Megfelelő karbantartás esetén a megmunkálóközpontok élettartama jóval több mint 30 év. Azoknak, akik a gazdaságilag nehéz időkben nem szeretnének nagyobb összegeket befektetni, érdemes körülnézniük a használt gépek piacán. Az olyan kereskedelmi portálokon keresztül, mint például a Surplex.com, megmunkálóközpontok is beszerezhetők. Kínálatunkban jelenleg egy komplett, két marógéppel és automatizált raklapkezeléssel rendelkező rugalmas gyártórendszer közvetlen megvásárlásra van lehetőség. A berendezés két vízszintes, MAKINO A99 és A55e típusú megmunkálóközpontból és egy felújított FASTEMS raklapkezelőből áll. A berendezés egy tauberbischofsheimi (Baden-Württemberg, Németország), a fafeldolgozó ipar számára gépeket gyártó üzem gyártásából származik.