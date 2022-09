Ha port szippantasz, csináld okosan! És a szesszel is bánj óvatosan!

Címkék: ATEX Chemplex hajtás hajtásrendszer hajtástechnika robbanásvédelem robbanásveszély tűzbiztonság tűzvédelem villamos hajtás

Biztos, hogy nem akarod, hogy felrobbanjon az üzemed, leégjen a csarnokod, vagy akár csak egy kisebb tűzeset miatt kiszálljanak hozzád a tűzoltók. Nem akarod a munkahelyedet a Híradóban látni, mert nem figyeltél oda a részletekre. Sok veszélyes üzem van, ahol robbanásveszélyes anyagokkal, gázokkal, folyadékokkal, porokkal dolgoznak.

Zárd ki a veszélyeket ATEX hajtóművekkel!

A gyúlékony, önmagukban is robbanásveszélyes alapanyagok feldolgozása során a teljes technológia ATEX minősítést igényel, de vannak olyan üzemek, amelyek esetében nem is gondolnánk erre, mégis előírás a megelőzés, a védelem. Az üzemi légtérbe kerülő por fokozott kockázatkizárást követel meg mind robbanás, mind gyulladás, lángképződés tekintetében.

Szinte biztos vagyok abban, hogy most veszélyes porokra gondolsz, amelyeket a vegyipar, a gyógyszeripar dolgoz fel, ám ugyanezt a kockázatot rejtik az olyan szelíd iparágak is, mint a malomipar. A finomra őrölt liszt megtelepedhet a villanymotorokon, a hajtóműveken, és azok túlmelegedése esetén porrobbanást okozhat, berakódhat a légződugókba teljes dugulást, a szimeringek mellett szivárgást okozva. A becsülettel hajtott hajtóművek, villanymotorok folyamatos üzem melletti külső házhőmérséklete normál esetben elérheti akár a 60-70 Celsius-fokot is, amely robbanásveszélyes környezetben komoly kockázat – az ATEX-es berendezésekkel ezt zárjuk ki.

Mi következik ebből? Ha fennáll a szállópor-jelenség a munkakörnyezetben, akkor robbanásbiztos gépekkel kell dolgoznod. Robbanásbiztos hajtóműveket jellemzően importból tudtál beszerezni, és ha nem voltál elég előrelátó, akkor ezek a hajtások hosszú hetek, hónapok alatt érkeztek be hozzád.

Magyarországon itt találsz robbanásbiztos hajtóműveket 1-2 napon belül, de akár extra sürgős esetben is

A Chemplexnél 2021 óta gyártunk Motovario ipari fogaskerekes hajtóműveket robbanásbiztos kivitelben. A világ összes országában mindösszesen 14 hajtómű-összeszerelő központot minősített a Motovario ATEX-képesnek, ami számunkra nagy elismerést, számodra komoly előnyöket jelent. Készletünkkel ki tudjuk szolgálni a régió igényeit, mert házon belül raktározzuk a legjáratosabb ipari fogaskerekes hajtóművek felfűzhető, kúpkerekes és homlokkerekes változatait és azok alkatrészeit. Az ATEX hajtásokat 24–48 órán belül szállítjuk, de extra sürgős igényt is be tudunk fogadni.

A sajátunkhoz hozzányúlunk, alkatrészkészlet is van

Az összeszerelő központban dolgozó kollégák mindegyike megszerezte az ATEX minősítést, így a hajtóműveket villanymotorral szerelve is elő tudjuk állítani, a hajtóművet a helyszínen be tudjuk építeni, és ha mindent pontosan betartva, a szervizkönyvet megfelelően vezetve használod, a karbantartását is ránk bízhatod.

Kollégáim a Motovario ATEX hajtóműveket rövid időn belül javítják, karbantartják, felújítják, az egyes elemeit gyorsan kicserélik, akár meghibásodás vagy fizikai sérülés történt.

A garancia minden robbanásbiztos ipari fogaskerekes hajtómű esetében 2 év.

Gyorsan elérhető ATEX hajtóművek

H-sorozat – Homlokkerekes hajtómű ATEX minősítéssel

Alumíniumház ATEX 3GD (Zóna 2)

20-25-30 mm-es kihajtótengely-tartományban 0,25 kW-tól, 5,5 kW rátehető teljesítményig

Öntöttvas ház ATEX 3GD, ATEX 2GD

25 mm-től 60 mm-es kihajtótengely-átmérőig. A rátehető motorteljesítmény 0,55 kW és 11 kW közötti

B-sorozat – Kúpkerekes hajtómű ATEX minősítéssel

Öntöttvas ház ATEX 3GD, ATEX 2GD 40 mm-es kihajtó csőtengely átmérőtől a 70 mm-es kihajtó csőtengelyig, 0,75 kW rátehető teljesítménytől 22 kW-os teljesítményig.

Öntöttvas ház ATEX 3GD, ATEX 2GD 30 mm-től az 50 mm-es kihajtó csőtengelyig, 0,75 kW és 11 kW közötti teljesítménytartományban.

Minden más, a fentieken kívül eső hajtóművek beszerzése az anyacégtől történik, de beszerezhető és tervezhető a szállítása.

Az jó, hogy ATEX-es villanymotort és hajtóművet alkalmazol, de nem elég!

Hatósági ellenőrzések érik az ügyfeleimet, amelyek során vizsgálják, hogy a zónabesorolásnak megfelelő ATEX gépelemekkel, a megfelelő óvintézkedések betartásával történik-e a termelés, sőt azt is, hogy a teljes gép (és itt értsd minden elemét a gépnek, az indítógombtól a potméteren át a gégecsőig) megfelel-e a zónabesorolás biztonsági követelményeinek. A közelmúltban ezek a szektorok kaptak nagyobb figyelmet: vegyi üzemek, festékgyárak, élelmiszeripari, gyógyszeripari üzemek – csak amelyekről tudomást szereztem.

Bízom abban, hogy ezekkel az információkkal támogatom a munkádat. Ha gyógyszeriparban, vegyiparban, festékgyártásban, olajiparban, élelmiszeriparban, malomiparban vagy érdekelt, keress meg ATEX hajtások kapcsán, nagy mennyiség esetén is. Ez a közvetlen e-mail-címem, mentsd el, ha sürgős a beszerzés, még jól jöhet! Vagy kérj ajánlatot azonnal: hajtomuszakerto@chemplex.hu

Barátsággal, Kiss László

a Te hajtástechnikai szakértőd