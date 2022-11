Felültet a felületmodellezés? – Tegyünk pontot az ’i’-re! CAD webinár

A graphIT Kft. december 8-án, 10:00 órától tartja következő ingyenes online webinárját, melyben bemutatják, hogyan lesz megtérülő egy CAD rendszerbe való beruházás.

Az előadásuk központi témája a felületmodellezés profi használatával elérhető előnyök lesznek. Továbbá szót ejtenek a technológia alkalmazásának lehetőségeiről, és a hatékony felülettervezési eljárásokról, sőt, a gyakorlatba is átültetik konkrét terméktervezési példákon keresztülvezetve.

Időpont: 2022.12.08. Csütörtök, 10:00 – 11:00

A graphIT Kft. 1992. óta van jelen a hazai CAD/CAM/PLM piacon, és meghatározó szereplőjévé vált a hazai autó- és járműiparnak, a fogyasztási cikkek iparának, a gépgyártásnak, a logisztikának, a szerszámtervezés- és gyártásnak, továbbá az olaj- és gáziparnak egyaránt. A graphIT-nál összesen közel fél évezrednyi mérnöki tapasztalattal, valamint a Siemens PLM szoftver-megoldásaival a kezükben működnek együtt ügyfeleikkel nap mint nap.

A megfelelő eszköz elengedhetetlen

A legtöbb mérnök tart a felületmodellezéstől. Sőt, a Siemens PLM Software által elvégzett „CAD challanges and industry trends”* kutatás során kiderült, hogy minden harmadik mérnök szerint a legnagyobb kihívás a munkájuk során a komplex geometriák, és felületek kezelése.

Nem nagy titok, hogy a legtöbb CAD szoftverrel lehetséges felületeket modellezni, így szinte minden mérnök számára rendelkezésre áll az eszköz a feladatra. Ám Usain Bolt vajon megnyerte volna az olimpiát egy sarki boltban kapható tornacipőben? A mérnökök szaktudása az egyik alappillére a sikeres tervezésnek, de elengedhetetlen számukra a megfelelő eszköz is, hogy maximalizálhassák a hatékonyságot.

Forma, kényelem, ergonómia

A termék- és a formatervezés elkülönítése jelentős versenyelőnyt jelent a gyártók számára. A forma, a kényelem és a funkció egyformán fontos, mivel ezek határozzák meg a fogyasztók véleményét a termékről.

Sőt, ma már az ergonómia, és a magasabb ügyfélelvárások miatt egyre bonyolultabb, és kifinomultabb felületeket kell megalkotniuk a gyártócégeknek, és nem elég a termék használhatóságára apellálni.

A Siemens NX a termékek összetettségét célozza meg az ipari termék- és formatervezési eszközkészletével, amelyet a tervezők a koncepciók gyors meghatározására alkalmazhatnak, és a későbbiekben ezeket az ötleteket alakítják egészen a piacra kerülési folyamat kialakításáig.

Az NX nem csak a legbonyolultabb felületek létrehozásában, hanem akár a komplex felületek visszafejtésében, a validálásban, a rossz minőségű, importált felületek könnyed kezelésében is segíti a munkavégzést. Algoritmizálással parametrizálhatók felületeink, a reverse engineering-el pedig tovább tökéletesíthetők a már elkészült termékek.

A felületmodellezés csak az autóipart érinti

A felületmodellezésről a legtöbb gyártó cég úgy vélekedik, hogy csak az autóiparban van jelentősége. Tény, hogy az autógyártó cégek előszeretettel alkalmaznak bonyolult felületeket az áramvonalasság, vagy az ergonómia miatt.

Ám ha vet most egy pillantást az Önt közvetlenül körülvevő tárgyakra, akkor garantáltan talál legalább egyet, amely felületmodellezés nélkül nem jöhetett volna létre. Ilyen termék lehet akár a számítógép egér, egy ásványvizes flakon, vagy akár a kávéscsészéje is, melyek elsőre nem is tűnnek bonyolultnak a megtervezésükkor. Azonban ezek mind komplex geometriák, melyek nagyfokú szoftvertudást és tervezést igényelnek. Gondoljunk csak akár az összetett alkatrészek lekerekítéseinek találkozásába, mely szintén egy általános probléma.

Ma már az ipar minden területét érinti a termékek optimális felület-kialakítása Gondoljunk csak egy turbina lapátjaira, vagy egy szemüveglencsére. A felhasználási mód végtelen lehetőséget rejt, a kérdés csak az, hogy mikor fogja a cég realizálni az optimális alak- és felületek által nyújtotta versenyelőnyt.

Sőt, sokszor a formáknak a nem megfelelő megoldás szab határt. A felületmodellezéssel ez a határ kitolható, vagy akár meg is szüntethető, és csökkenthető az ötlet és a valóság közötti kompromisszum.

Megfelelő CAD rendszer használatával tehát rövidebbé válnak a termékfejlesztési ciklusok és a tervezési idő, amik által jobb termékek kerülhetnek a piacra. Sőt, a termékek minősége és használhatósága is nagymértékben javítható a megfelelő formatervezés biztosításával.

Ismerje meg a megfelelő CAD rendszert, és a felületmodellezés alkalmazásainak előnyeit, illetve, hogy hogyan alkalmazható azt a mindennapok során! Regisztráljon a graphIT webinárjára, ahol mindez kiderül!

