Esettanulmány: Egyedi árnyéktáblák a hatékony kizáráshoz/kitáblázáshoz

biztonság biztonságtechnika Brady kitáblázás kizárás

Egy nagy e-kereskedelmi cég raktáraiban jól látható, egyedi árnyéktáblákat használnak a kizárás/kitáblázás hatékonyságának optimalizálására és a munkahelyi biztonság kiemelésére.

Kihívás: A kizárás/kitáblázás láthatóságának és hatékonyságának növelése

Egy nagy e-kereskedelmi cég a kizárás/kitáblázás használatának erősítésével és a folyamatban lévő, kizárást/kitáblázást igénylő karbantartási projektek láthatóságának javításával kívánta növelni a karbantartások biztonságát a raktáraikban.

Megoldás: Testreszabható árnyéktáblasablon

A Brady egy egyedi árnyéktáblasablont javasolt a kívánt láthatóság eléréséhez a folyamatban lévő kizárásos karbantartásoknál. Az árnyéktáblasablon kipróbálásra az ügyfelünk egyik legnagyobb raktárába lett telepítve.

Az árnyéktáblák érzékelhetően hatékonyabbá teszik a kizárási/kitáblázási eljárást, mert egyértelműen jelezik az alkalmazottaknak és az alvállalkozóknak, hogy ehhez mely eszközöket kell használniuk és azokat hova kell eltenniük a gép szervizelése után. A próbaidőszak után az árnyéktáblasablont finomítottuk, és kiindulópontként bemutattuk ügyfelünk többi raktárában is. A Brady a sablon testreszabásával ki tudta elégíteni a helyspecifikus igényeket is.

Mindegyik árnyéktábla 1,4 méter magas és 90 cm széles panelekből áll. A 8 mm vastag plexiüvegből készült táblák sarkai le vannak kerekítve. Ezek a nagy táblák egy vagy több panelt is tartalmazhatnak, és azokon az adott munkaterületen használt minden egyes kizáró/kitáblázó lakat, eszköz és kiegészítő „árnyéka” megtalálható. Minden szükséges kizáró/kitáblázó eszköz el van helyezve a táblán. Az árnyéktáblák segítségével az alkalmazottak könnyen és hatékonyan érhetik el a szükséges eszközöket, majd pedig helyezhetik vissza azokat a gép szervizelésének befejezése után. Figyelemfelkeltő kinézetük miatt állandó emlékeztetőül szolgálnak a munkahelyen arra, hogy a biztonság a legfontosabb.

Eredmény: Hatékony és nagyon jól látható kizárás/kitáblázás

A nagy e-kereskedelmi vállalat raktáraiban dolgozóknak immár a keze ügyében van a kizárási/kitáblázási megoldás, amellyel megvédhetik magukat a gépeken végzett beavatkozások során. A kizáró/kitáblázó lakatok, eszközök és kiegészítők, valamint a jelölők nagy és jól látható árnyéktáblákon érhetők el, amelyek megkönnyítik és meggyorsítják a megfelelő eszközök elérését és az alkalmazottak biztonságának növelését.

Tapasztalt, globális partner

A Brady Corporation a kizárási/kitáblázási megoldások egyik legnagyobb szállítója. A világ minden részén együttműködünk nagy és elismert vállalatokkal a Go for Zero ambíciók megvalósításában és a megfelelőség előmozdításában a munkahelyi biztonság terén. Globális tapasztalatainkat úgy adjuk át ügyfeleinknek, hogy kizárási/kitáblázási ajánlatunkban felhasználjuk a legjobb gyakorlatokat és egyedi megoldásokat a világból, ezzel segítve a gépek energiája vagy mozgó alkatrészei által okozott karbantartási balesetek megelőzését.

