Elképesztőek vagytok!

Népszerű rovatunkban az ország legismertebb hajtástechnikai szakértője, Kiss László jelentkezik hónapról hónapra izgalmas kérdésekkel és válaszokkal a szakterületéről, trendekről, újdonságokról vagy éppen nem hétköznapi hajtástechnikai megoldásokról.

Hajtástechnikai szakértői küldetésem az, hogy segítsek a géped jó működését biztosítani, hogy válaszoljak a kérdéseidre, dilemmáidra, mégis most kérni fogok tőled, és nem is egy, hanem egyszerre két dolgot.

A novemberi címlapon egy gépipari problémafeltárásra hívtalak meg. Arra kértelek, hogy meséld el, milyen géptervezői, gépgyártói problémákkal küzdesz. Elképesztő, döbbenetes, hogy mennyi történet érkezett! Látszik, hogy van kihívás bőven a szakmánkban, és minden gépgyártó már-már szuperhős a maga terepén: van, aki a beszállítókkal küzd, más nem talál kompetens kollégákat, azért nehéz tartania a határidőket, vagy csak extrém erőfeszítéssel, de akadnak konstrukciós hibák vagy alulméretezett gépelemek miatti bosszúságok is bőven.

Itt is köszönöm, hogy támogatod/támogattad a kutatásomat! Ha neked is van olyan kihívásod, amire megoldást keresel, akkor KATTINTS IDE, és adj választ nekem 2-3 kérdésre. December végéig aktív az oldal.

Egy teljesen más hang

Az évet ezeken a hasábokon legtöbbször egy buzdítással, egy cselekvésre hívással zárom. Azért motivállak, mert azt szeretném, hogy a következő éved erősebb legyen, és azért, mert szeretek elégedett és vidám emberekkel dolgozni. Írtam már arról, hogy hogyan summázd a múló évet, arról is, hogy hogyan tűzz ki célokat, vagy mi a praktikus módja az üzleti év megtervezésének.

A mostani év végi üzenetemet a következő esetnek köszönhetem: Hazafelé tartottam egy ügyfelemtől, amikor utolért a család, hogy szükség lenne néhány dologra a vacsorához. A szerzett javakkal az autóm felé tartottam, amikor egy asszony száz forintot kért tőlem a parkolóban. Elmondta, hogy szegény sorsú, erre még befogadott két macskát, amiket etetni kell. Az összes aprómat odaadtam neki. Hálából szóval tartott, amíg pakoltam. Azzal kezdte, hogy tudom-e, mi a baj a mostani családokkal. A kérdése inkább költői volt, mert egyáltalán nem várt választ, hanem ugyanazzal a levegővel folytatta. Régen, amikor ő még gyerek volt, szépen terített asztal mellett étkeztek. Ilyenkor beszélgettek: az édesapjuk emberségre és helytállásra tanította a gyerekeket. Azt mondta nekik, hogy a világon két fontos dolog van: az őszinteség és a tisztelet. Történt egyszer, hogy hazudott, és amikor kiderült, komoly büntetést kapott: tehát keményen be is vasalták rajta a leckét.

Szóval, szerinte ez hiányzik ma: az értő figyelem, a határok kijelölése és a tisztelet. Ennél a pontnál végeztem a pakolással, és felajánlottam neki a kocsiban lévő százast is, és ezzel rövidre zártam a beszélgetést. A szerzeményét vidáman eltolva búcsúzóul még utánam kiáltott: „Legyen gyönyörű minden napod!”

Nyomasztó és ellentmondásos volt a kép: a kéregető asszony, aki a családi idillről beszél. Közben azon jártak a gondolataim, hogy neki vajon hová lett a terített asztala, mire megy a bölcsességével és az igazságaival, és hol volt a banánhéj, amire nem számított, ami miatt ide jutott. Valószínűleg egyetlen stabil pont maradt neki az életben: az édesapja emléke.

Itt állj meg egy pillanatra, és arra kérlek, gondold át te is: vajon elég időt adunk a nagy hajtás mellett a családunknak, a gyerekeinknek? Vagy észre sem vesszük, és őket is besodorja ez a felgyorsult és digitális világ? Vajon mi megtaláljuk a módját a minőségi időnek? Én akkor ijedtem meg először, amikor üzenetet kellett küldenem, hogy mindenkit összegyűjtsek a vacsorához… Ekkor döntöttem el, hogy ebből elég, és hatékonyan változtattunk ezen. Fontos, hogy értsük meg a történetből, amit meg kell értenünk: nem kellenek nagy dolgok ahhoz, hogy hatással legyünk a környezetünkre. Vidd magaddal a történet legértékesebb üzenetét, és őrizd a terített asztal hagyományát! Az asztalét, ahol beszélgethetünk, ahol megmutatjuk a határokat, és ahol elvárjuk, hogy azokat tiszteletben is tartsák. Az asszony szavaival én is gyönyörű napokat, őszinteséget, tiszteletet, boldogságot és sok időt kívánok neked! És azt mondom, hogy legyél érzékeny, állj meg, és adj bő kézzel, ha teheted! Adj a szegénynek, aki eléd kerül, vagy adj céltudatosan, állj be egy ügy mellé! Meglátod, hogy felemelő érzés lesz!

Barátsággal,

Kiss László

Nem hagyhatom ki, hogy arról is írjak neked, hogy meghallgatnálak: ha gépészmérnökként van dilemmád, kihívásod, vagy tapasztalt gépész szakemberek körében szeretnéd tudni magad, jó hírem van számodra! Jövőre is várlak a gépgyártói krémben, azaz a ChREM-ben, a Chemplex Reggelin, Etikus Mérnökök között, a terveim szerint 6 alkalommal. Amennyiben érdekel, írj a szerkesztőségbe, és küldöm a részleteket!

