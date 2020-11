Az adagolástechnika beszerzési kisokosa

A beszerzési döntés meghozatala előtt az alkalmazás paramétereinek finomhangolása a későbbiek során biztosítja az adagolási folyamat pontosságát és minőségét abrazív anyagot tartalmazó közeg alkalmazásakor

Minden adagolási folyamat a közeg és az alkalmazás paraméterein áll vagy bukik. A közeg sikeres kiválasztása után a folyamat megbízhatóságának garantálása érdekében elengedhetetlen annak nagy pontossággal és megismételhetőséggel történő felhordása vagy kitöltése. Az ilyen alkalmazásoknál az adagolástechnika kiválasztásakor különféle tényezőket kell figyelembe venni, különös tekintettel az abrazív anyagot tartalmazó közeg kezelésekor.

Az adagolórendszerek két külön funkcionális egységre, adagolószelepekre és adagolószivattyúkra oszthatók. Az adagolószelepek tartalmazhatnak idő/nyomás, térfogat-, illetve gravimetrikus adagolókat, az adagolószivattyúk pedig forgó és oszcilláló rendszerekben találhatók meg. Egy oszcilláló szivattyúban a közeget a kamra térfogatának megváltoztatásával – annak növelésével vagy csökkentésével – mozgatják. Jellemző példái a dugattyús-vagy membránszivattyúk. A forgórendszerek adagoló alkatrészei ennél stabilabb, következetesebb volumenek adagolását teszik lehetővé. A ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH minden adagolási alkalmazásban az excentrikus csavarszivattyú „végtelen dugattyús szivattyú” elvét használja. Ez a fajta forgódugattyús térfogat-kiszorításos szivattyú egy zárt üregből szállítja a közeget. Az edzett rozsdamentes acélból készült rotor és a lágy elasztomer állórész kombinációjának köszönhetően finom adagolás, valamint folyamatos és pulzálásmentes anyagfolyam jön létre. A forgórész és az elasztomer állórész közötti tömítővezeték minimális nyírást eredményez a közegben, és ugyanakkor szelep nélkül is biztosítja a tömítő hatást. Ily módon a nagy keménységű részecskékkel töltött közegek is megnövelt kopás nélkül és nagy térfogatpontosság mellett adagolhatók. De még a ViscoTec szivattyúmegoldásainak választása esetén is számos kritériumot kell betartani. Az alábbiakban az abrazív anyagot tartalmazó közeg adagolásával kapcsolatos kulcskérdésekre keressük a válaszokat.

Abrazív anyagot tartalmazó közeg

Milyen alapvető kérdések merülnek fel az anyagkiválasztástól az új adagolórendszer beszerzéséig, különösen abrazív anyagot tartalmazó közeg alkalmazásakor?

Milyen kritériumokat kell meghatározni az adagolási technológia megvásárlása előtt?

Az adagolástechnika kiválasztása előtt vegye fel a kapcsolatot az alkalmazandó közeg gyártójával. A közeg meghatározhat egy adott folyamatot, vagy a végfelhasználó is kijelölhet előzőleg egy folyamatot. Az olyan információk mindenesetre, mint a viszkozitás, a sűrűség és a töltőanyag-tartalom, ugyanolyan lényegesek, mint az élettartam, a térhálósodás típusa és a kétkomponensű alkalmazásoknál a keverési arány. Ebben az összefüggésben a közeg reológiai viselkedése alapvető szerepet játszik, és számos tényezőtől függ, például a terhelés típusától, mennyiségétől és időtartamától, valamint a feldolgozási hőmérséklettől. Különösen a nemnewtoni folyadékok feltételeznek nagy alkalmazási és feldolgozási know-how-t, mivel viszkozitásuk az adagolási folyamat során változhat. A közeg kiválasztása után figyelembe kell venni a tartány méretét, különösen, ha egy anyagot közvetlenül az azt tartalmazó hordóból kell kivenni.

Szekcionált RD-EC adagolórendszer modell

Milyen alapvető alkotóelemeket kell beépíteni az adagolási folyamatba?

Rendszerszolgáltatóként a ViscoTec tartózkodik az egyes alkatrészek értékesítésétől, de jelentős hangsúlyt fektet egy összehangolt, funkcionális folyamat létrehozására, amelyet műszakilag az ügyféllel való szoros konzultáció során határoznak meg. Ennek eredményeként az adagolási folyamat alkotóelemeit az alábbiak szerint lehet meghatározni: az alkalmazástól függően azok felépíthetők az anyagfolyam, az anyag előkészítése, illetve az adagolás szempontjából. Az anyag bármilyen tartályból, például patronból, kannából, vödörből vagy hordóból táplálható, és megbízható anyagfolyam hozható létre légbuborékok nélkül. Az anyag előkészítése akkor szükséges, ha a közegben már légbuborékok találhatók, vagy a közeg hajlamos meghatározni a töltőanyag-tartalmat, illetve ha folyamatosan kell táplálni. Ezektől a követelményektől függően az anyagfeldolgozó rendszer puffereli, cirkuláltatja, homogenizálja vagy éppen gáztalanítja a folyadékot. A folyamat lényegi része az adagolás, ami ily módon a beszerzési útmutató középpontjában is áll. Az adagolás bármilyen közegre, két komponens keverékére is vonatkozhat, amiket jóval a tényleges alkalmazás előtt kell adagolni. Az alkalmazás szempontjából különösen a ciklusidők, a szükséges adagolási mennyiség, az alkalmazás típusa és a környezeti hőmérséklet feltüntetése fontos. Az alkalmazáshoz tartozó adagolás és megismételhetőség meghatározása elengedhetetlen.

Szilárd anyagot tartalmazó közeg a „végtelen dugattyús szivattyú” elv alkalmazásában

Milyen információkra van szükség az adagolórendszer összeállításához?

Az anyagtípus meghatározása után a ViscoTec értékesítési munkatársaival folytatott egyéni konzultáció során a tartály típusát és az alkalmazás paramétereit is egyeztetik, és megvitatják a nyitott kérdések részleteit. Ezek közé tartoznak például a szükséges tömlők, adapterek és az adagoló alkatrészek csatlakozói. Itt is figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló helyre, például az alkatrészek mechanikus rögzítésének tervezésekor. A részletek kidolgozásának szakaszában egy másik fontos szempont a vezérlők és az elektromos csatlakozások jelhozzáférése. A kínálatban megtalálhatók a ViscoTec vezérlőkkel felszerelt, félautomata „önálló” megoldások és a PLC-n – Profibus, PROFINET vagy digitális I/O révén – vezérelt teljesen automatizált rendszerek is. A különösen igényes adagolási feladatok elvégzéséhez a tesztelés a ViscoTec laboratóriumában az ügyféllel egyeztetve is elvégezhető. Ezek a tesztek fontos betekintést nyújtanak a folyamatba, és segítenek kiküszöbölni az ügyfélben esetlegesen felmerülő kételyeket. Összegezve, ezen információk alapján testreszabott megoldás és egyedi ajánlat készíthető.

A ViscoTec GmbH különböző adagolórendszerei

Milyen technikai kihívásokkal szembesülhetünk abrazív anyagot tartalmazó közeg adagolásakor?

Az abrazív anyagot tartalmazó közeg alkalmazásakor számos szempontot kell figyelembe venni. A ViscoTec különféle elasztomerek széles választékát kínálja, amelyek a közegtől és annak mechanikai agresszivitásától függően használhatók fel. Ezért egy többlépcsős minősítési eljárást kell alkalmazni az állórész megfelelő elasztomerjének meghatározásához. Ezáltal a mechanikai terhelés ellenére is jelentősen megnövelhető annak élettartama. Fontos ezenkívül figyelembe venni és minimalizálni a közegben lévő részecskék az adagoló alkatrészeire gyakorolt súrlódását. A forgórész és az állórész kopása egy viszonylag alacsony áramlási sebesség beállításával csökkenthető. Kerülendők a nagy áramlási sebességek, amiket okozhat például az adagolószivattyú geometriájában egy hirtelen visszafordító vagy egy szűk nyílás. Az odafigyelés ellensúlyozhatja az úgynevezett kavitációt az adagolószivattyúban. A nagy átmérőjű, rövid bemeneti nyílások ugyanakkor megakadályozzák a magas nyomás kialakulását, és ezáltal csökkentik a cső belső súrlódását. A részecskék adagolótűben történő megrekedésének megakadályozására olyan kúpos adagolótűt érdemes választani, amelynek átmérője a legnagyobb részecskeméretet is meghaladja.

Ellenőrző lista az új adagolórendszer kiválasztása előtt Milyen közeget kell alkalmazni? Milyen sajátosságai vannak ennek a folyadéknak?

Milyen tartályban szállítják a közeget?

Az alkalmazott közeg feldolgozásra és/vagy adagolásra kész, vagy előkészítésre szorul?

Az adagoláshoz szükséges összes adat rendelkezésre áll?

A magas műszaki követelmények miatt előzetes laboratóriumi teszteket kell végezni?

Az összes mechanikai alkotóelemet (tömlők, csatlakozók, adapterek, rögzítések) megtisztították?

Minden elektronikai kiegészítőt (jelcsere, elektromos csatlakozások, interfészek) megvizsgáltak és kiválasztottak?

Elegendő figyelmet szenteltek az abrazív anyagot tartalmazó közeg adagolásának minden kritériumára?

Hol használták már sikeresen a ViscoTec adagolószivattyúkat abrazív anyagot tartalmazó közeg adagolásához?

A ViscoTec adagolószivattyúkat 20 éve használják sikeresen az abrazív anyagot tartalmazó közegek esetében, például az autóiparban, az elektronikában és a félvezetőiparban. Egy speciális autóipari megoldásnak számít például egy abrazív hővezető paszta egy mágneses tekercsre történő felhordása. Az összes vonatkozó adagolási paraméter – például a keverési arány és az élettartam – megfelelő beállítása után a pasztát egy kétkomponensű adagoló és egy statikus keverő segítségével keverik össze. Ezt követően egy alapból és aktivátorból álló, homogén módon kevert közeget visznek fel az alkatrészre meghatározott mennyiségben és 99% feletti adagolási pontossággal. A felvitt közeg ezután megkeményedik az alkatrészen, és rövid idő eltelte után a termék már készen is áll a gyártási folyamat következő szakaszára. A ViscoTec egyéb iparágakban más abrazív anyag alkalmazásokat is létrehozott, például forrasztópaszta, fluxálószer, abrazív ragasztók és réskitöltő anyagok felhordása különböző konfigurációkban.

