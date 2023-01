Akkor is segítek neked, ha látom, hogy a benzineshordó fölött akarod meggyújtani a cigidet

Annyi helyre adtam már tanácsot hajtástechnikai szakértői munkám 25 éve alatt! Lehet, hogy neked is segítettem már

Címkék: ATEX célgépek Chemplex gépgyártás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika robbanásveszély

Fejből tudom a szakmám legfontosabb katalógusait. Egy két lábon járó ipari konfigurátorrá gyúrtam magam. Ha felébresztesz az álmomból, simán felmondom neked azokat a katalógusokat, amiket naponta használok. Ha kérdezed, hogy mi van a 32. oldalon, elmondom fejből még az olasz szöveget is. Az elmúlt huszonévben több mint 20 000 gépet építettek a tanácsaim alapján – és ezek mindegyike felelősség. Partnereim gépeinek működnie kell. Ez elég izgalmasan hangzik, ugye? Hát nem. Mert nemrég még izgalmasabb vizekre eveztem.

Van az a helyzet, amikor a munkádban elkezded keresni a kihívást, a szexi faktort, hiszen nem vagy gép. Én is változatos terepekre vágytam, és azon kaptam magam, hogy egyre lelkesebben kacsingatok olyan kihívások felé, ahol nagyobb a tét.

Sorsszerűen találnak meg azok a feladatok, ahol már nemcsak annyi a kockázat, hogy eltörik, berág, megáll, hanem ennél komolyabb: ha nem vagy észnél, akár lángra is kap. Ezekben a tanácsadásokban újra van kihívás, hiszen a felelősség megtriplázódik: jól kell választani, meg kell felelni az előírásoknak, és meg kell akadályozni a veszélyt. Ha minden pipa, még akkor is izgatottan fogadjuk a szigorú bajuszos hatósági képviselőt, és csak akkor önt el az adrenalin, amikor mosolyra húzódik a szája a bajusz alatt. Amikor már elfogadja a kávét, és rákerül a pecsét az iratra.

Én – Te

Szóval amikor megtapasztaltam ezt az adrenalint, elgondolkoztam azon, hogy hogyan tovább. Na nem azért, mert ki lennék égve és már unom a szakmámat, hiszen ez a hivatásom. De nem bírtam elmenni amellett, hogy az utóbbi időben egyre többen kerestetek meg veszélyes üzemekben lévő hajtóműves problémákkal.

És most nem azzal akarok itt jönni, hogy elkezdtem valami újat. Te nem érsz rá arra, hogy azt nézd, hogy én elkezdek valamit. Ezzel nem mernélek traktálni. Amiről mesélek neked, azt már készre gyúrtam. Robbanásveszélyes üzemek hajtóműveit is tudom neked szállítani. Az összeszerelő üzemünk a 14. auditált Motovario-üzem a világon, a kollégáim kitűnő eredménnyel mentek át a vizsgákon, a raktár csőre van töltve.

Nem tagadom, hogy egy kicsit szétnéztem a piacon is. Hát persze hogy szétnéztem. Különben honnan tudhatnám, hogy az ajánlatom a legjobb mind közül? A lényeg, hogy ne terheljelek a részletekkel, csak a legfontosabbakkal: mostantól azokkal a feladatokkal is keress meg, kérlek, ha az alábbi specifikációnak is meg kell felelni a hajtóművednek.

Homlokkerekes hajtómű ATEX minősítéssel

Alumíniumház ATEX 3GD, öntöttvas ház ATEX 3GD, ATEX 2GD

Kúpkerekes hajtómű ATEX minősítéssel

Öntöttvas ház ATEX 3GD, ATEX 2GD

Felfűzhető lapos hajtóművek ATEX minősítéssel

Öntöttvas ház ATEX 3GD, ATEX 2GD

Az írásom lényege az, hogy légy résen, vedd észre azt, amikor már rutinból csinálod a dolgokat. Vagyis ne vedd észre, hanem előzd meg azt, hogy a mindennapjaidat megtöltse a rutin. Járj mindig egy gondolattal saját magad előtt, és ne akkor keresd a következő lépést, amikor már bealszol egy feladaton, hanem azelőtt, hogy ez egyáltalán felmerül. Nem jó az, ami áll, ami stagnál. Én azt szeretem, ami mozog. Meglepett, ugye?

Támogatom a munkádat és örömmel viszem a projektedet, ha gyógyszeriparban, vegyiparban, festékgyártásban, olajiparban, élelmiszeriparban, malomiparban vagy érdekelt. Keress meg robbanásbiztos (vagy nem robbanásbiztos) hajtástechnikai berendezések kapcsán, nagy mennyiség esetén is. Ez a közvetlen e-mail-címem, mentsd el, ha sürgős a beszerzés, még jól jöhet! Vagy kérj ajánlatot azonnal: hajtomuszakerto@chemplex.hu

Barátsággal, Kiss László

a Te hajtástechnikai szakértőd