Ajánlom magamat, és téged ki ajánl?

Népszerű rovatunkban az ország legismertebb hajtástechnikai szakértője, Kiss László jelentkezik hónapról hónapra izgalmas kérdésekkel és válaszokkal a szakterületéről, trendekről, újdonságokról vagy éppen nem hétköznapi hajtástechnikai megoldásokról.

A kapcsolati háló értéke egyre magasabb

Hajtástechnikai szakértőként rengeteg ipari vállalkozással dolgozom, sok vezetővel nagyon jó, már-már baráti kapcsolatom alakult ki. Róluk pontosan tudom azt, hogy miben jók, miben erősek, mi az iparági szuperképességük, és mivel fordulhatok hozzájuk vagy kinek ajánlhatom őket. De mindig kerül a látókörömbe új szereplő, akiről keveset tudunk, pedig érdemes lenne. Ők jellemzően akkor érkeznek, amikor már megakad a flow: kevesebb a megrendelésük, akadozik az ellátásuk, és emiatt nehéz a termelés.

Ha valakiről nem tudjuk, hogy mivel foglalkozik, mi a tevékenysége, az két dologra vezethető vissza:

Nem látható az ipari szereplők számára, nem hirdet, nem keresi a szakmai fórumokat, nem tudják, hogy létezik, és ezért nincs elég megrendelése. Vagy azért nem tudunk róla sokat, mert nem enged közel magához, nem nyitott új kapcsolatokra, mert fölösleges időfecsérlésnek érzi – pedig akár ajánlás is lehetne egy jó szakmai kapcsolatból.

Egyik sem túlélő. Ebben a nehéz helyzetben, képzeld el azt, hogy mennyivel könnyebb az olyan vállalatoknak, akik kapcsolatokat építenek. Ha kiesik egy nyersanyagforrás, azonnal tudják, kihez forduljanak, milyen platformon keressenek, és valaki ajánl nekik másik, élő és elérhető kontaktot, és ez a helyes, ez az előrelátó magatartás.

Az általam szervezett ChREM- (mérnöki, szakmai) reggeliken ez élesen kirajzolódik: annak nincs elég megbízása, aki nem keresi az összeköttetéseket. Azt látjuk, hogy aki jelen van (és a ChREM-tagok ilyenek), és aki felteszi a kezét, hogy segítségre van szüksége, annak érkeznek segítő információk. Gyakran kapok olyan híreket, hogy sikeres üzletek köttettek ChREM-tagok között, illetve ChREM-résztvevő közvetítésével. Ráadásul olyat is, amikor egy városon belül van a két vállalat, óriási szükségük van egymásra, és végre együtt tudnak dolgozni, de nem is tudtak egymás létezéséről. Kétutcányi távolságra működnek. Ez a segítő attitűd mindenki számára kedvező.

Az ipari szereplőknek áramoltatni kell az információt

Személyesen nem találkozhatunk, de van lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk a virtuális térben is, ahol talán egy kicsivel több idő jut a beszélgetésekre. Tudj meg többet a másik profiljáról, fedezd fel a kompetenciáit, és mondj el te is a vállalatodról, a képességeidről többet, mint amit alaphelyzetben mondanál. Azt, amiben penge vagy, kommunikáld mindenhol. Azt a másik egy-két dolgot, amit a fő profilod mellett tényleg jól csinálsz, szintén érintsd a beszélgetések során.

Eleinte, amikor személyesen látogattam ügyfeleket, azt vettem észre, hogy nem voltak készek arra, hogy másról is beszélgessünk, mint az eredeti tárgy, ami miatt kapcsolatba kerültünk. Nem voltak hajlandóak sem befogadni, sem átadni a szükségesnél több információt, mert mindenki próbált lényegretörően gazdálkodni az idejével. Ma már más a helyzet, mert szeretem tudni azt, hogy kikkel dolgozom együtt, ezért másról is beszélgetünk. Már nem az van, hogy oké, veszek tőled hajtóművet, és viszlát, hanem sokkal inkább az, hogy a hajtómű ehhez kell, de amúgy ezzel a géppel én kiválóan tudok gyártani valamit, aminek jó lenne, ha híre menne. És ha azt látom, hogy egy ügyfelem megbízhatóan és keményen dolgozik, nagyon szívesen ajánlom őt a másik ügyfeleimnek, akik a termékét vagy a szolgáltatását keresik.

A partnerkapcsolat sosem egyirányú, nincs ez másképp akkor sem, ha veszünk tőled valamit, a kollégáink között megosztjuk az információt, és ha jó a tapasztalatunk, akkor eljuttatjuk a tudásod hírét másokhoz. Miért lenne érdeked, hogy bekerülj valaki látókörébe, és elérd azt, hogy beszéljen rólad, és ajánljon téged másnak is? Minél szélesebb körben válik ismertté az, hogy te miben vagy jó és utánozhatatlan, elkezdik igénybe venni a szolgáltatásaidat, és továbbajánlanak.

Az a jó, ha a hírneved előz meg téged

Az ajánlás során a bizalmi szint magasabb. Ha ajánlásra megy hozzád valaki, annak már nem kell magyarázni, hogy ki vagy. Azonnal konkrétumokról tudtok beszélni, és nem kell bizonyítgatnod a szaktudásodat. Ráadásul aki viszi a jó híredet, valószínűleg olyan embernek adja át az infót, akit ismer. Azonnal belecsöppensz egy bizalmi körbe.

Szemléletváltásra van szükség

Ez egy mentalitás, és nem instant eredményeket hozó tipp. Ha valamit javasolhatok neked 2021-re, hogy vezesd be a nyitottságot mint jó gyakorlatot. Hallgasd meg a beszállítódat, a megrendelődet, és ne hezitálj a jó terméket, szolgáltatást továbbajánlani, hogy áramoljon a flow az iparban is. Most, ebben az újra kicsit érdekes időszakban nem marad más út, mint az összefogás és az ipar erősítése – és ez nem megy sem nélküled, sem nélkülem. Benne vagy?

Mindezek mellett fordulj hozzám bátran, ha az ipari tevékenységedben hajtástechnikai szakértőként segíthetlek, de akkor is, ha keresel valamilyen terméket, gyártót, szolgáltatást, kivitelezőt, mert könnyen lehet, hogy tudok ajánlani valakit, akit ismerek.

A nyugalmas, forgalmas, derűs 2021 reményében bízva küldöm baráti üdvözletem!

Kiss László

Hajtástechnikai kérdése van? A TechMonitor szakértője ingyenes és gyors tájékoztatást nyújt az optimális választáshoz. Kérdését, kérem, küldje az editor@techmonitor.hu e-mail-címre!

