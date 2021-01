ABB robotpincérek szolgálnak fel a LEGO kockák otthonában

Címkék: ABB lego LEGO csoport robot robotika

Az ABB tavaly májusban indította el „Kőbe zárt zene” (Frozen Music) című gondolatébresztő építészeti videósorozatát, mely innovatív épületeket és az azokat megálmodó építészeket mutat be a világ különböző tájairól. A sorozat következő része a dániai Billundban felépített LEGO House-t mutatja be.

A sorozat címe arra a gondolatra utal, melyet írók és költők, köztük Wolfgang von Goethe is népszerűsítettek, miszerint az „építészet kőbe zárt zene”. A pár perces filmalkotások bemutatják az épület tervezését az elhelyezkedés, környezeti hatás, funkció és az új technológiák alkalmazása szempontjából.

A dániai Billund központjában, az egykori városháza helyére felhúzott LEGO House terveit a dán sztárépítész, Bjarke Ingels és csapata készítette. Az épület már kívülről sem szokványos, olyan illúziót kelt, mintha az egész házat méretes LEGO elemekből emelték volna. A hagyományos támaszok, például az oszlopok, teljesen hiányoznak, mintha a téglák egymástól függetlenül lebegnének, de mint bármely LEGO alkotás, ezek is szorosan összekapcsolódnak. Minden részletben visszaköszönnek az ikonikus 2–4 tégla dimenziói, a lépcsőktől a homlokzati csempékig és a tetőablakokig. Az egész épületet méretarányossá lehetne tenni LEGO-ból, ha létezne belőle elegendő darab.

A ház élményközpontként különböző tevékenységeknek ad teret, legyen az kiállítótér, oktatási központ, kávézó vagy mozi. Számtalan elképesztő és szórakoztató kreációja között egyik interaktív helyszíne a MINI CHEF étterem, ahol mókás kinézetű robotok szolgálják fel az ételeket, a fogásokat pedig miniatűr LEGO szakácsok készítik a konyhában. Itt a vendég nem egy szokványos menüből rendel, hanem egy zsák LEGO-t használhat fel étele elkészítéséhez. Egy gép felméri mit rakott össze, és ebből már tudja is, mit szeretne fogyasztani. Az elkészült fogásokat két barátságos robotpincér szolgálja fel. A kétkarú, kollaboratív robotpincéreket az ABB YuMi robottechnológia felhasználásával építették és programozták be feladatukra. Az ABB robottechnológia segítségével az emberek és a robotok tökéletes biztonságban tevékenykedhetnek együtt. Az ABB robotjai az építészetben is számos feladat ellátására képesek, például modellezés, 3D nyomtatás, építés és összeszerelés. Segítségükkel az építészek alacsonyabb költségekkel és jóval rövidebb idő alatt tudnak tervezni és kivitelezni, és kreatív inspirációt is adnak az alkotóknak.