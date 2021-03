A tökéletes segítőtárs a csőmenettömítésben

A menettömítő anyagok a kenderkóctól a teflonszalagon keresztül a Loctite 55 tömítőzsinórig

A csőmenettömítő termékek feladata a szerelvények menetes kötéseinek hatékony letömítése az áramló gázok vagy folyadék szivárgását elkerülendő. Az ipari szereléseknél, az épületgépészetben a szerelvények és csövek összeillesztése olyan feladat, amit (csak) nagy biztonsággal kell elvégezni. A folyamatnál figyelemmel kell lenni az üzemelési költségek csökkentésére és nem utolsósorban az anyagi károk, termeléskiesések elkerülésére.

Menettömítések

A megfelelő tömítőanyagnak alkalmazkodnia kell a vízhasználat során tapasztalható gyakran szélsőséges hőmérséklet-változáshoz, nagy fokú nyomáshoz vagy éppen a vibrációs hatásokhoz. A tömítő terméknek ellen kell állnia a kémiai hatásokkal szemben, míg egészségkárosító hatása nem lehet például az ivóvízrendszerek esetében.

Hagyományos megoldás – kenderkóc

Ez a hagyományos menettömítési megoldás, amikor kender- vagy lenszálakat használunk oly módon, hogy hozzájuk pasztát kell alkalmazni, hogy a megfelelő tömítési képesség létrejöjjön. A technológia a szálak folyadék hatására történő megduzzadásán alapszik, így alkalmas vízhálózatok és fűtésrendszerek tömítésére, de nem alkalmas gázok esetében. Viszont a vízhálózatoknál, amennyiben a rendszer nincs használva, a kiszáradás veszélye is fennáll, amit egy újbóli rányitásnál a rendszer csöpögéssel „jelez” a menetnél. Ez idővel megszűnik ugyan, de nem mondható profi megoldásnak.

Az előnye ennek a módszernek talán csak a tömítőanyag alacsony költségében érhető nyomon, de ez is viszonylagos, és ha már hozzászámoljuk a munkadíjat, akkor ez az állítás sem állja meg a helyét. Külön veszélye az alkalmazásnak a baktériumok megtelepedésének a lehetősége. A kivitelezési idő pedig jelentősen hosszabb, mint más, korszerűbb megoldások esetében.

PTFE – vagyis teflonszalag

A PTFE menettömítő szalag egy új generációs technológia, ami univerzális megoldásokat nyújt a tömítések esetében. Elsődleges előnyük, hogy a teflonszalagok magas hőmérsékleten is alkalmazhatóak, és hogy nem szükséges hozzájuk külön kiegészítő anyagot (pasztát) felvinni. A vegyi ellenállósága jó, bár savak tömítésére nem alkalmas. Az alkalmazása során a felhordott rétegek számát jól be kell határolni, és a felcsévélés során is alaposan kell eljárjunk. Ez adott esetben, nehezebben hozzáférhető helyen akadálya lehet a megfelelő minőségű tömítés elérésének.

Komoly hátránya, hogy javításra nincs lehetőségünk, azaz túlhúzás esetén nem tudjuk visszapozicionálni a szerelvényt, mert ilyen esetben szét kell bontanunk a kötést, és elölről kell kezdenünk a munkát. Ez a veszély akkor is fennállhat, a szalag túlzott kenőképességének köszönhetően, amikor erős dinamikus terhelések érik, ennek hatására lazulás, majd szivárgás léphet fel. Ha ezen a helyzeten pedig nagyobb számú szalag feltekerésével próbálunk javítani, akkor azzal a szerelvényen okozunk feszültséget a túlzott termékfelvitel feszítő hatása miatt. Ezek a jelenségek mind korlátozzák a teflonszalag alkalmazási területeit.

A professzionális menettömítők

A korszerű LOCTITE menettömítő termékek palettáján megtalálható a folyékony anaerob technológián alapuló és a magyarországi alkalmazásokban nagyon elterjedt tömítőzsinór. Ezen megoldások mindegyike professzionális megoldást nyújt a szakemberek számára.

A LOCTITE 55 menettömítő zsinór egy szabadalmon alapuló technológia, aminek a lényege, hogy a zsinór sok-sok poliamid elemi szála szilikonzsírral van impregnálva. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy összeszerelés során a menetek szükséges kenése biztosítva legyen, illetve hogy a véletlenszerűen felcsévélt zsinór a helyén maradjon. Igen, ez az egyik legnagyobb előnye a termék alkalmazásának, hogy véletlenszerűen – úgynevezett nyolcasokban – vihetjük fel a tömítőt, azaz nem menetárokba szabályosan csévélve fel. Ez lehetővé teszi a gyors alkalmazást, és egyben biztosítja nekünk a zsinór elemi szálainak szétsodródását, ami lényegében a tömítési tömörséget létrehozza. A tömörség ráadásul akkor is megmarad, ha visszamozdítjuk egy negyeddel a fittingünket. Az azonnal létrejövő menettömítés fém- vagy műanyag szerelvények esetében is alkalmazható.

A LOCTITE 55 termék minősítései lehetővé teszik a széles körű alkalmazást, legyen szó gázok (akár tiszta oxigén), ivóvíz vagy egyéb folyadékok tömítéséről. Univerzálisan alkalmazhatóak 4" menetméretig. Jól ellenáll a vibrációnak, a hőnek és az ütésszerű terheléseknek egyaránt.

Ha összehasonlítjuk az általánosan ismert technológiák (például kenderkóc) hatékonyságát a LOCTITE 55 tömítőzsinóréval, akkor az eredmény egyértelműen igazolja, hogy ez az innovatív tömítőanyag időt és pénzt spórol meg. Ha az összehasonlítást a PTFE szalag anyagszükségletével vetjük össze, az eredmény ezúttal is meglehetősen beszédes lesz, hiszen egy doboz 160 méteres LOCTITE 55 menettömítő zsinór kb. 20 csomag teflonszalagnak felel meg. Ha pedig a kiadósságot az elvégzett menettömítésekre vetítjük, akkor az látszik, hogy a 160 m-es kiszerelésből 405 db menetes kötést tudunk létrehozni egy ½"-os csőmenet esetében.

A költséghatékonysága a kiadósságán és a rendkívül jó technikai paraméterein kívül abban is megmutatkozik, hogy nincs szükség külön oktatásra. A már meglévő tudás elegendő az új technológia alkalmazásához és az azonnali tömítéshez, használata semmilyen további speciális szaktudást nem igényel.

A kiváló eredmények további fejlesztésekre sarkallták a gyártót, a LOCTITE 55 tömítőanyag csomagolása ergonomikusabb lett, az ovális tégely és a benne kialakított markolat sokkal könnyebbé teszi a tömítőzsinór ideális felcsévélését a menetekre. A zsinór kivezetésénél lévő csőrszerű kialakítás garantálja, hogy az a felcsévélésnél ne akadjon el. Ezenkívül a zsinór sokkal simább lett, ezzel is biztosítva a könnyebb lecsévélést. Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a termék felhasználása sokkal egyszerűbb.

