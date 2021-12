A sikeres generációváltás modellje

Munkaruhára cserélte az öltönyt, mielőtt megkapta a stafétát

Pontosan tudod, ha a TechMonitor rendszeres olvasója vagy, hogy a rovatomban hajtástechnikai tanácsokkal segítem a munkádat. Egy jó beszállítótipp legalább akkora segítség lehet, mint egy megbízható, hatékony gépelem ajánlása. Bemutatom a Losonczi Innovation Kft.-t, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj „Mérő- és ellenőrző készülékek, tesztpadok” kategória győztesét. Fordulj hozzájuk, ha precíziós megmunkáló szerszámokat vagy mérőkészüléket szeretnél.

Nem kifogást, hanem megoldást keresnek az egész családdal – ez a mottója a Losonczi Innovation Kft.-nek. A nemzetközi autó- és gépipar számára precíziós megmunkáló szerszámokat, mérőkészülékeket gyártó vállalkozás kiváló példa arra is, hogy milyen a sikeres generációváltás egy cég életében. Sipos Sándor tulajdonostársam a Chemplex Kft.-ben, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája ifj. Losonczi Istvánnal, a vállalat vezetőjével beszélgetett.

Minden vállalkozásnak van egy kezdősztorija, a tiéteket elmeséled?

Ifj. Losonczi István: Édesapám alkalmazottként kezdte pályáját, ám 1995-ben – ahogy a rendszerváltás után sokan mások is – mert nagyot álmodni, és édesanyámmal együtt létrehozták a kétfős vállalkozásukat. A cég eleinte csak szerszámkereskedelemmel foglalkozott, de az első gépek beszerzése után hamar a tervezés és a gyártás irányába vitték az igények. Ma már 35 főt foglalkoztatunk, és 2013 decemberétől saját telephellyel is rendelkezünk. Az elmúlt években nagyon sok időt és energiát fektettünk a kutatás-fejlesztési projektekbe, aminek a gyümölcsei most kezdenek el igazán beérni. Idén többek között az AXIS Pro mérőgépünkkel megnyertünk a Magyar Ipari Célgép Nagydíj mérőgép kategóriáját, 2020-ban pedig a Magyar Formatervezési Díj Gálán nyertük el vele a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának különdíját. Emellett 2021-ben a K&H családi vállalatok kiválósági díját is megkaptuk a Sikeres generációváltás és családi értékek kategóriában.

Ifj. Losonczi István, a Losonczi Innovation Kft. vezetője

Az utódlás kérdése sok cégtulajdonost foglalkoztat, akik édesapáddal egyszerre kezdtek el vállalkozni. Mit gondolsz, mi lehetett a sikeres generációváltás titka, ami még díjat is ért a kft.-nek?

A váltás csak akkor működhet igazán, ha az alapító teret enged a második generációnak. Én azzal a küldetéssel érkeztem a céghez, hogy édesapámtól megtanuljam a cég irányításának minden titkát, és egy nap átvegyem tőle a stafétát a vállalkozás élén. Ezt megelőzően a Magyar Villamos Műveknél dolgoztam elemzési szakértőként. Hazatértemkor levettem az öltönyt, nyakkendőt, és lementem a műhelybe, hogy a gyártási folyamatokat az elejétől a végéig megtanuljam, így a darabolástól a köszörülésig minden munkaállomáson eltöltöttem 1-2 hónapot. Hiszek abban, hogy csak úgy lehet hatékonyan működtetni egy céget, ha az ember átlátja a teljes folyamatot, és tisztában van azzal, hogy milyen feladatokat kell elvégezni egy-egy termék esetében a különböző gyártási fázisokban.

A siker kulcsa szerintem az, hogy a váltás fokozatosan és átgondoltan történjen, hiszen a tudásátadás egy lassú folyamat, nem szabad siettetni. A feladatokat, terheket és felelősséget csak lépésről lépésre lehet úgy átadni, hogy azt a cég zökkenőmentesen élje meg. Ehhez pedig nemcsak az új generáció talpraesettsége kell, hanem az előző generáció hajlandósága és együttműködése is. Szerencsére a szüleim nagyon nyitottan álltak a témához, így számos téren új szemléletmód jelent meg a cég életében.

A vállalkozásban a mai napig aktív az egész családunk. A nővérem a marketingfeladatokat látja el, édesanyám a számlázással, adminisztrációval foglalkozik, édesapám pedig nagyrészt a szakmai feladatokra és az árajánlatok készítésére koncentrál, mert mára számos feladatkört átadott nekem a bérszámfejtéstől a pályázati anyagok összeállításáig.

A honlapotokon is hangsúlyozzátok a mottótokat, miszerint nem kifogást, hanem megoldást kerestek. Hogy működik mindez a gyakorlatban?

Ha egyedi gyártóként valamire azt mondanánk, hogy nem lehetséges, akkor gyakorlatilag nem lenne megbízásunk. Nem állítom, hogy mindent képesek vagyunk megoldani, van, amit technológia hiányában vagy az idő szűkössége miatt nem tudunk elvállalni. A cégfilozófiánk azonban az, hogy minden műszaki problémára létezik megoldás, ezért minden feladat elemzésekor arra törekszünk, hogy megtaláljuk a megrendelő igényeinek leginkább megfelelő megoldásokat. Az ipari sztenderd az, hogy átlagosan az ajánlatok 30 százalékából lesz megrendelés. Nálunk a megoldásfókuszú szemléletünknek is hála, ez az arány jóval magasabb, 60 százalék fölötti.

Az AXIS PRO gépetek nívós díjakat kapott – mitől különleges ez a gép?

Ez egy tengely jellegű alkatrészek mérésére alkalmas célgép. Félkatalógus-termék, ami azt jelenti, hogy egyes részei testreszabhatóak, a főbb elemeit viszont tipizáltuk, így jelentősen csökkent a gyártási idő. Minden AXIS Pro mérőgép egyedi megrendelés alapján készül, de vannak olyan moduláris elemek, mint például a gép külső burkolata, a különböző mérő-, megfogó- vagy tartóelemek, illetve a vázszerkezet, ami minden gép esetében megegyezik. Ennek a konstrukciónak köszönhetően a mérőgépeink közel 80 százalékát tudjuk modulokból összerakni, ami komoly versenyelőnyt jelent. Egy ilyen gép legyártása ugyanis általában 6-8 hónapba telik, ez a piaci sztenderd. Mi viszont 3-4 hónap alatt el tudunk készülni vele, ami egy beszerzéskor szignifikáns előnyt ad más gyártókhoz képest.

Mit kell tudnom a gépről, ha ilyet szeretnék beszerezni?

Az AXIS Pro tengelyjellegű alkatrészek gyártásközi ellenőrzésére lett tervezve, tökéletesen integrálható bármely gyártósorba, hiszen mind robotos, mind kézi kisszolgálással működtethető. A mérőgép az adott alkatrésztől függően 15-30 másodperces ciklusidő alatt képes egy mikron alatti pontossággal megmérni és kiértékelni akár 20-30 különböző méretet is. A mérést követően a mérőgép az adatokat feldolgozza, és amennyiben kopást észlel, de még a tűrésen belül van a méret, jelzést küld a gyártógépnek, amely a kapott értékek alapján elvégzi a szükséges korrekciókat, így az újonnan elkészülő darabok már a megfelelő értékekkel fognak rendelkezni. Ez a robot és a gépek közti kommunikáció ténylegesen megfelel az Ipar 4.0 sztenderdjeinek.

Rengeteg ügyfeletek van, akik hosszú távon is veletek maradnak. Mi a titkotok?

Van nálunk egy mondás, ami a második mottónk is lehetne: „A régi ügyfél a legjobb ügyfél.” Egyedi gyártóként az ügyfeleket megtartani kényes kérdés, hiszen olyan problémával jönnek, amire általában még nincs kész megoldás. Egyedi igényekre nem létezik katalógus, nem tudják megvenni azt a szerszámot, készüléket, mérőgépet, amire szükségük van. Éppen ezért keresnek meg minket, hogy pontosan az ő elvárásaiknak megfelelő megoldást biztosítsunk. Általában egy-két készüléket gyártunk egyszerre egy vevőnek, nagyon ritka, hogy 10 vagy 20 darabot kell készíteni. Ezek viszont olyan magas minőségű termékek, amelyek sokáig értékállók és működőképesek, az élettartamuk pedig feladattól függően akár 10-15 év is lehet.

Ahhoz, hogy a cégünk közel három évtizeden keresztül stabilan tudjon fejlődni, elengedhetetlen, hogy a magas minőség és a hosszú távú üzleti kapcsolatok ápolása mellett nagy hangsúlyt fektessünk az új piacok és partnerek felkutatásába is. Most jöttünk vissza Olaszországból a 2021-es EMO fémmegmunkálási kiállításról, ahol a világ legnagyobb szerszámgyártói között vonultunk fel. Ez a milánói nemzetközi kiállítás a szakma csúcsa, és nagy büszkeséget jelentett számunkra, hogy mi voltunk az egyik a két résztvevő magyar cég közül, akik képviselték a magyar ipart a kiállításon.

Végezetül pedig hisszük, hogy egy vállalkozás úgy lehet igazán sikeres, ha nemcsak lépést tud tartani az új technológiákkal, hanem azoknak elébe menve maga fejleszt ki olyan innovatív megoldásokat, amelyek új utat mutatnak a szakmának. A Losonczi Innovation csapata pedig azon dolgozik, hogy olyan innovatív műszaki megoldásokat fejlesszünk ki, amelyek valós piaci igényekre reflektálnak.

Bízom abban, hogy adtam támpontot, hogy merre indulj el, ha precíziós megmunkáló szerszámokat, mérőkészülékeket keresel. Ifj. Losonczi Istvánt eléred a szerkesztőségen keresztül, vagy írhatsz nekem is: hajtomuszakerto@chemplex.hu, és összekötlek vele. Mindenesetre hivatkozz rám, ha felveszed vele a kapcsolatot.

Barátsággal: Kiss László