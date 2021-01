A robotikai automatizálás jövőjét alakító legújabb trendek

Címkék: automatizálás ipari robot kollaboratív robot megfogó Onrobot robot robotika

A robotika alkalmazásának egyre nagyobb térhódítása figyelhető meg különféle iparágakon belül, az olyan hagyományos területektől kezdve, mint amilyen például a gyártóipar, olyan újabb ágazatokig, mint az egészségügy, az FMCG vagy a kozmetikai szektor. A robotika technológiai fejlődése rendkívül gyors ütemben zajlik, amely gyakran a kapcsolódó technológiák (pl.: felhő-alapú számítástechnika, gépi látás) vívmányainak köszönhető, aminek eredménye, hogy újabb és újabb megoldások jöhetnek létre. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mely trendek jelenleg az új robotikai alkalmazások mozgatórugói, valamint mely piacok szolgálhatnak növekedési potenciállal a vállalkozások számára.*

A jövőt alakító robotikai trendek:

Ember és robot közötti együttműködés

Az ember és robot közti együttműködés továbbra is kiemelt trendnek számít a robotikában. Az érzékelő- és a képalkotó-technológia fejlődésével a robotok valós időben képesek reagálni a környezetükben fellépő változásokra, ami lehetővé teszi számukra, hogy biztonságosan dolgozhassanak együtt az emberi munkatársakkal azáltal, hogy automatikusan csökkentik az erőkifejtést, vagy megállnak, amikor érzékelik egy ember közelségét. Manapság már számos együttműködő alkalmazás érhető el, ilyen például az összeszerelés, a gépkiszolgálás, a hegesztés, a csavarozás, és még sok más. Ezeket az alkalmazásokat bármekkora méretű vállalkozás telepítheti, aminek köszönhetően a kis tételben történő és változó jellegű gyártási folyamatok automatizálása is életképessé válik gazdaságilag. Ez egy kulcsfontosságú tényezőnek számít a testreszabott termékeket gyártó nagyvállalatok, és a gyártóipari vállalkozások nagy részét világszerte kitevő KKV-k számára egyaránt. Az együttműködő robotikai alkalmazások új megoldásokkal szolgálnak az emberek számára azáltal, hogy megkönnyítik és támogatják munkájukat.

Egyszerű programozás

A robotgyártók továbbra is arra törekednek, hogy a felhasználói felületek minél egyszerűbbek legyenek. Amikor rövid ciklusidővel és változó feladatkörrel rendelkező gyártási folyamatokról beszélünk, a felhasználóbarát programozásnak döntő szerep jut. Ez a megállapítás különösen a mobil robotok és együttműködő alkalmazások esetében érvényes, azonban a hagyományos ipari robotok használata során is megállja a helyét. Egyre megszokottabbá válik a demonstrációs programozás, amely során az üzemeltető végigvezeti a robotot a kívánt mozdulatokon és a felhasználói felületen keresztül adja meg az erő-nyomaték értékeket. Ezek a felületek egyre intuitívabbá válnak, például azáltal, hogy hétköznapi nyelvet lehet velük használni. Ennek egyik eredménye, hogy az alkalmazottaknak nem kell, programozási ismeretekkel rendelkezniük ahhoz, hogy műveleteket hajtsanak végre. A robotgyártók emellett előre programozott alkalmazásokat is kínálhatnak, melyek paramétereit könnyedén a vásárló egyedi igényeire lehet szabni.

Okos gripperek

A szenzorok és képalkotó technológiák fejlődésének köszönhetően az end-effektorok a korábbiaknál sokkal reszponzívabb működésre képesek. Ez azt jelenti, hogy a gripperek felismerik az anyagokat, és a megfelelő erőt alkalmazzák, amikor a munkadarabhoz, vagy a nyersanyaghoz nyúlnak. Az érzékelők és képalkotó technológiák kombinációja azt is lehetővé teszi a végszerszámok számára, hogy felismerjék az emberi jelenlétet, és ennek tükrében változtassák viselkedésüket. Ezáltal képesek különbséget tenni egy munkatárs és egy tárgy között, valamint azt a műveletet hajtják végre, amire éppen szükség van, például változtatni tudják az erőkifejtést, vagy az alkalmazott sebességet, amikor egy munkatárs keze kerül a munkatérbe a várt munkadarab helyett.

Zökkenőmentes integráció / plug and play

A robotgyártók és az end-effektorok beszállítói számára az egyik legfontosabb célkitűzés a robotokkal és gyártási rendszerekkel való átfogó kompatibilitás kiterjesztése. Erre kínál megoldást például a már számos végszerszámban szereplő automatikus felismerő szoftver, amely magától létesít azonnali kapcsolatot az üzemeltetővel. A gépi eszközökbe integrált robotikai megoldások is egyre elterjedtebbé válnak, melyek lehetővé teszik azt, hogy mindössze egyetlen vezérlőegységen keresztül léptessünk életbe programozási változtatásokat. A robotok gyártási rendszerekbe való integrálása napról napra egyszerűbbé válik, annak ellenére, hogy a konkurens szabványok versengése nem feltétlenül gyorsítja az Ipar 4.0, illetve az intelligens gyári telepítés terjedését.

Felhő alapú robotika és robot, mint szolgáltatás (RaaS)

Az alkalmazott tudományok terén létrejött fejlődésnek köszönhetően a robotikában is új megoldások születnek. Az olyan csúcstechnológiás innovációk, mint a robotok teljesítményével kapcsolatos adatok távoli („felhőben való”) tárolása lehetővé teszi a gyártóvállalatok számára, hogy adatvezérelt szolgáltatásokat kínáljanak vásárlóiknak. Ide tartozik továbbá a jelentős, állásidő okozta költségeket megtakarító prediktív karbantartás, a gépi tanulás, amely az egyszerre több, ugyanazt a feladatot ellátó robot munkájából érkező felhőalapú adatokat vizsgálja annak érdekében, hogy optimalizálni tudja a robotok teljesítményét, illetve a felhő-alapú kapcsolódás, amelynek köszönhetően lízingelt robotok is megjelenhetnek a piacon (robot, mint szolgáltatás). Ez az üzleti modell számos előnnyel szolgál a KKV-k számára, mivel állótőkével nem, csak fix költségekkel jár, automatikusan telepíti a frissítéseket, és nincs szükség az üzemeltetésükhöz szakképzett robotikai technikusokra.

Ön-optimalizálás

A robotok valós időben képesek reagálni és válaszolni a külső körülményekre azzal, hogy aszerint változtatják paramétereiket, amit a helyzet éppen megkíván, mindez pedig csökkentett hibaarányhoz és magasabb termékminőséghez vezet. Emellett a képalkotó rendszerek és az érzékelők azt is lehetővé teszik a robot számára, hogy felismerje, ha egy munkadarab nem a helyes pozícióban kerül elé. A robotok különféle jeleket vesznek és dolgoznak fel munkájuk során, többek közt például a visszajelzés alapján „érzik”, hogy a végszerszámnak növelnie, vagy esetleg csökkentenie kell a nyomást polírozás közben, illetve spektrális elemzéssel bizonyosodnak meg arról, hogy a munkadarab ne rendelkezzen hegesztési hibákkal. A műveletek során begyűjtött információkkal a robotok a legoptimálisabb megoldást tudják kiválasztani munkájuk során. Ha pedig a robot digitális összeköttetésbe kerül a gyártási folyamat többi gépével, az optimalizálás a teljes folyamatra is kiterjedhet. Ezek a fejlesztések jelentős költségcsökkentést kínálnak a gyártóvállalatoknak, főleg azokban a környezetekben, ahol a lehető legmagasabb minőség teljesítése létfontosságú. (World Robotics 2020 Report)

Egy robotikai szakértő szemén keresztül

A robotika robbanásszerű fejlődése ahhoz vezet, hogy újabb és újabb megoldások jelennek meg a piacon. Olyan területeken is találkozhatunk robotok által végzett feladatokkal, ami pár éve még elképzelhetetlennek tűnt volna. Ilyen például az egyik legfiatalabb piac, az EOAT (End-of-Arm-Tooling) ágazat. Ez a folyamatosan fejlődő terület robotokra szerelhető eszközök széles választékát kínálja, a gripperektől az érzékelőkig, melyek számos alkalmazás elvégzését teszik lehetővé, beleértve a raklapozást, a gépkiszolgálást, az anyagmozgatást, és még sok más műveletet. Az EOAT piac éllovasa, az OnRobot 2020-ban több új terméket is bemutatott együttműködő alkalmazások számára, és 2021-ben további bővítéseket tervez, ami jól szemlélteti a piac fejlődő jellegét. A vállalat egyedi megoldásai segítenek a gyártóvállalatoknak abban, hogy ki tudják használni az automatizálásban rejlő potenciált, például a 2.5D-s látással rendelkező OnRobot Eyes közreműködésével, ami nem mellesleg a dán vállalat budapesti részlegének fejlesztése.

De példaként még számos egyéb területet is említhetnék, a mobil robotoktól kezdve a mesterséges intelligencián alapuló funkciókon keresztül a humanoid robotokig, vagy akár azokat az újkeletű üzleti modelleket, amelyek a robotikai megoldások terjedését hivatottak segíteni, amilyen például a fent említett RaaS modell.

A világjárvány felhívta a figyelmet a robotika szükségességére

Noha a koronavírus-járvány következtében 2020-ban számos szektorban a jövőbeli teljesítményre is hatással lévő visszaesés történt, a robotika gyors ütemben történő technológiai fejlődésének még ez sem tudott gátat szabni. A fent felsorolt robotikai trendek segítséget nyújthatnak a vállalatoknak abban, hogy kilábaljanak a válságból, sőt, versenyelőnyre tegyenek szert, és mindezt úgy, hogy közben csökkentik a működési kockázataikat.

Ha közelről megnézzük, a járvány következményei által felállított és felerősített kihívások, mint például a be nem tervezett leállások, a fertőzésveszély, illetve a gyártási folyamatok gyors alakítása, vagy teljesen megváltoztatása, megmutatták, hogy az automatizálás által alapszolgáltatásként nyújtott rugalmasság, sokoldalúság, megbízhatóság és kiszámíthatóság most még idő- és szükségszerűbb a gyártóvállalatok szempontjából, mint valaha.

„Az OnRobotnál úgy véljük, hogy az iparág folyamatos fejlődése elképzelhetetlen az automatizált megoldások telepítése nélkül. Itt az idő az automatizálásra, mivel a vállalkozások, mérettől függetlenül, most minden eddiginél szélesebb körű robotikai megoldások előnyeit élvezhetik ki, aminek köszönhetően globális versenyképességre tehetnek szert, és így megközelíthetik az automatizálás alkalmazásában jártas országokat is.” – mondta Vikram Kumar, az OnRobot EMEA régiójának General Managere.

*Forrás: az IFR által készített World Robotics 2020 Report

https://onrobot.com/hu