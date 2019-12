A raktártechnika alapjai

Ha alaposan belegondolsz, a raktártechnika mint olyan nem csak a nagy cégek életében van jelen és bír igen fontos szereppel. Hiszen egy kisebb vállalkozásnál is szükség van az iratok megőrzésére és rendszerezésére, de nem létezik olyan üzlet sem – legyen az fizikai bolt vagy online shop – ahol ne lenne szükség valamilyen szintű raktározásra. Sőt, téged is érint mindez nap mint nap! Pontosan ezért lényeges tisztában lenni a tárolási mód alapjaival és egy kicsit megismerni azt, mi is rejlik pontosan a raktártechnika kifejezés mögött.

A raktártechnika mint olyan, mindenki hétköznapjaiban jelen van

A raktártechnika kapcsán sokaknak azonnal a hatalmas polcrendszerek és a targoncával mozgatott termékek jutnak eszébe, ami alapvetően nem egy rossz elgondolás, ám sokkal szerte ágazóbbak ennek alapjai. Hiszen ha alaposan elvonatkoztatunk a XXI. századtól és a jelenlegi életünktől, akkor látható, hogy már az őskorban is megjelent halványan mindennek az alapja. Hiszen már az ősember is vadászat, halászat és gyűjtögetés során szerezte be az életben maradásához szükséges élelmet, tárgyakat. Vagyis ezeket a zsákmányokat tárolnia kellett.

Sőt, ha van egy spájz az otthonodban, akkor te magad is raktározol nap mint nap. Hiszen nyilván egy polcon tárolod a fűszereket, külön helyet kapnak a péktermékek, az olaj, a lekvárok, és van külön régiója a kamrában a nassolni valóknak is. Amit gyakrabban használsz, az nyilván kéznél van, míg a ritkábban elővett eszközöket valószínűleg hátrébb soroltad. Vagyis mindezzel nem csak raktározol, rendszerezel is, amellyel tulajdonképpen el is érkeztünk a raktártechnika alapjaihoz: megvan a saját, hatékony tárolási módod egy felhasználási területen belül.

Miért fontos számodra, hogy a cégeknek hatékony legyen a raktártechnikája?

Teljesen mindegy, hol élsz, mivel foglalkozol, mi a hobbid és milyen a családi állapotod, mert egyvalami minden ma élő emberben közös. Mégpedig az, hogy a fogyasztói társadalomnak köszönhetően vásárolunk.

Legyen az egy szelet csoki a kisboltban munka előtt, egy palack víz a büfében, egy online megrendelt új televízió vagy egy polcrendszer a könyveidnek amire olyan régen vágytál, ez mind-mind vásárlás, amelyhez bizony a háttérben raktározásra van szükség. Hiszen a sarki vegyesbolt raktárában is van még abból a csokiból és a bútorboltban sem az volt az egyetlen szekrénysor, amit te megvásároltál. Ahhoz azonban, hogy ezek eljussanak a vásárlókhoz, az ott dolgozóknak tudniuk kell, hol találják az általad keresett terméket. Ehhez pedig szükség van egy jól rendszerezett raktárra, legyen az néhány négyzetméter vagy egy egészen hatalmas raktárcsarnok. Vagyis ha nem akarsz órákig várni a termékre amit kinéztél magadnak és nem szeretnél meglepődni, hogy valami egészen mást találsz a dobozban mint amit vártál, akkor bizony számodra is fontos a hatékony raktártechnika.

Megfelelő raktárberendezés

A ma olyan szoros és éles piaci verseny során hosszú távon az a cég győz, aki jobb áron tudja adni a terméket és gyorsabban juttatja el jó minőségben a vásárlóhoz. Ehhez viszont szükség van egy ideális és költséghatékony raktárberendezésre, amely áttekinthető és praktikusan használható. Tulajdonképpen röviden fogalmazva ennek a lényege az, hogy minél több árut minél kisebb helyen kényelmesen és átláthatóan lehessen tárolni.

A raktártechnika pedig ott jön a képbe, hogy mindezek biztosítása és kialakítása mellett gondolni kell a dolgozók védelmére, az árucikkek épségére, valamint az egyéni igényekre egyaránt. Hiszen mindezek egy-egy alappillérét jelentik a piaci létnek és a versenyben való részvételnek. Vagyis a raktártervezés folyamatának minden egyes alkalommal egy alapos felméréssel kell kezdődnie, amely magában foglalja az alegységeket, a kiszolgáló eszközöket, valamint a raktártechnikát egyaránt.

Mégis milyen egy jó raktár?

A jó raktár – függetlenül a termékektől, a helyszíntől és a méretektől - olyan, ami a lehető legoptimálisabban használja ki a rendelkezésre álló teret. Emellett szempont az is, hogy hatékonyan segítse a munkát, munkavédelmi szempontból kifogástalan, szerepe legyen az áru állagának megóvásában és gyorsan elérhetővé tegye azt a terméket, amire épp szükség van. Persze ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon még számos más szempontot kell figyelembe venni. Hiszen a te céged számára nem az lesz a legjobb, mint amit a másik vállalkozás alkalmaz.

Milyen típusú raktárak léteznek?

Raktárak csoportosítása alapvető jelentőségű. A gyűjtő raktárakban különböző időpontokban és helyekről érkező árukat gyűjtenek össze és tárolnak, míg az üzemi raktárak rendszerint a nagy gyártók alegységeit szolgálják ki hatékonyan. Az ipari raktárak esetén termék előállítás is történik, hiszen például az autógyártás során nem ritka, hogy a járművel egyes részeit nemcsak különböző csarnokban, de akár más-más városban állítják elő. Vannak olyan raktárak is, ahonnan a beérkezett termékegységeket megbontatlanul szállítják tovább, ezek az úgynevezett logisztikai raktárak.

Milyen típusú tárolási rendszerek léteznek?

Számos különböző típusú raktárberendezés létezik, amelyek kiválasztása és kialakítása igen nagy körültekintést igényel.

Az állvány nélküli statikus tárolási rendszerek akkor alkalmazhatók hatékonyan, amikor egyfajta áruból nagyobb mennyiséget kell tárolni. Az ilyen rendszerű raktárban az árukat egymás mellett vagy egymáson tárolják, közöttük hagyományos folyosóval. Ez egy igazán egyszerű és alacsony beruházási költséggel járó megoldás, ám csak bizonyos esetekben, megfelelő méretek mellett lehet hatékonyan használni.

Az állvány nélküli tárolási rendszerek esetén betartható az úgynevezett FIFO-elv is („first in, first out”, azaz „első be, első ki”), ám csak abban az esetben, ha a terméket egy rétegben tárolják a talakon vagy automatizált raklap továbbító rendszert alkalmaznak.

A raklapos állvány rendszer pedig kialakításának hála lehetővé teszi, hogy bármikor, bármelyik áru hozzáférhető legyen és biztonságosan tárolhatók legyenek a termékek. Természetesen mindez csak a jéghegy csúcsa e téren. Emellett mindent összevetve hangsúlyozandó, hogy például azt, hogy statikus vagy dinamikus állványok legyenek a raktárban, hogy milyen típusú állványrendszer, berendezés kapjon helyet, befolyásolják az olyan technológiai tényezők, mint például a be-és kiszállító eszközök, a rakodó-, ellenőrző- és belső szállító gépek, valamint a tároló berendezések és a rendelkezésre álló terület.

A karos állvány felhasználási területe a hosszú szálanyagok, például gerendák, csövek vagy fűrészáruk.

Mindezek mellett természetesen más berendezést, elrendezést, kialakítást igényel egy olyan raktár, ahol kézi vagy kézi eszközös anyagmozgatás zajlik, mint ahol gépek, esetleg robotok végzik ezt a feladatot. Természetesen mindezeken kívül még számos más, egyéni szempontot is lényeges figyelembe venni. Pontosan emiatt érdemes szakember segítségét kérni a raktár megálmodásához és kialakításához.

Mikor érdemes komolyan foglalkoznod a raktártechnikával?

Ha olyan vállalkozásod van, amely keretein belül termékeket tárolsz, akkor mindenképpen szükséged van egy olyan helységre, ahol praktikusan tudsz minél több árut elhelyezni és vásárlás esetén minél előbb a vevő rendelkezésére bocsátani. Kiemelendő, hogy a beérkező árunak helyre van szüksége. Általában 80%-ig lehet tele a raktár, így a bejövő és a kimenő termékek is megfelelően kezelhetők.

Hiszen ha ilyen területen dolgozol, te tudod a legjobban, hogy nem sok annál kellemetlenebb szituáció létezik, mint amikor valami amit keresnek, pont azért nincs készleten, mert már nem fért el több termék a raktárban vagy azért kell hosszasan váratnod a vásárlót, mert nem igazodsz el a polcok között.

Bánkuti János

ELD Raktártechnika Kft.