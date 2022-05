A LED szalagok felhasználási célja, jellemzői és képességei

Gyakorlati útmutató a TME kínálatához

Az elmúlt évtizedben a LED szalagok nagy népszerűségre tettek szert a háztartási és kültéri világítás, belsőépítészet, valamint az ipari és munkahelyi világítás területén. Ez a technológia nem homogén, mivel számos speciális megoldást kínál. Mindazonáltal minden LED szalag fő jellemzője az élettartam, az energiahatékonyság és a könnyű kivitelezés a különféle alkalmazásokban. A TME katalógusa ezen termékek széles választékát kínálja, és ügyfeleink folyamatosan érdeklődnek jellemző tulajdonságaik iránt. Az alábbiakban egy gyakorlati áttekintést mutatunk be a TME LED szalagok kategóriájú termékeiről, az alábbiak szerint osztályozva:

LED szalag gyártók a TME kínálatában

Azok a gyártók, akiknek portfóliójára fókuszálunk, a LED világítás vezető beszállítói közé tartoznak. Ezek a nemzetközi piacokon működő speciális cégek. Az első az ázsiai székhelyű WISVA Optoelectronics, amely már 12 éve népszerűsíti a LED fényforrásokat, mint a hagyományos technológiák ergonomikus és rugalmas alternatíváját. A második beszállító az iPixel, egy kínai gyártó, amelynek fő tevékenysége a neon- és speciális effektusú LED-szalagok gyártása, melyek teljes választéka kiváló, ár/érték arány tekintetében. A harmadik figyelemre méltó márka a Ledxon, német gyártó, amely hatalmas portfólióval és több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a világítástechnikában. Termékportfóliója számos LED szalagot tartalmaz, és folyamatosan bővül ezen termékszegmens tekintetében, főként irodai és otthoni világításban. Végül, de nem utolsósorban hadd soroljuk ide a WorldSemi vállalatot, amely nem csak a programozható elektrolumineszcens diódák egyik vitathatatlanul vezető gyártója, hanem (talán leginkább) az RGB LED meghajtóké is, amely valójában világszabvány a speciális effektusú LED-világítás területén.

A LED szalagok színei

A LED-szalagok felosztásának legkézenfekvőbb módja a kibocsátott fény színe, vagy inkább színképesség szerint csoportosítani őket.

Az első csoportba tartoznak a fehér fényt kibocsátó LED szalagok. Alapparaméterük a maximális teljesítmény (egy méter szalagra vetítve), amely a TME-től kapható termékek esetében 3W-tól 30W-ig terjed, ami 80lm/m-től 2912lm/m-ig terjedő fényerőt jelent. Összehasonlításképpen egy klasszikus 60W-os villanykörte körülbelül 800lm intenzitású fényt bocsát ki. Még egy ilyen egyszerű összehasonlítás is tökéletesen illusztrálja a LED-es világítási források teljesítményhez kapcsolódó fölényét. Itt az állandó névleges feszültséggel táplált szalag által keltett fényről beszélünk. Az állítható feszültségű vagy impulzusszélesség-moduláció formájában tápláló meghajtónak (tápegységnek) köszönhetően a felhasználó pontosan beállíthatja a világítás intenzitását és korlátozhatja az energiafogyasztást.

Hangsúlyozni kell, hogy a „fehér” LED-szalag egy szegmense a színhőmérséklet széles tartományából áll. A „meleg” fény, amely gyertyalánghoz hasonlít, hőmérséklete 1800K. A semleges megvilágítás (fényképezésnél vaku használatával érhető el) kb. 3500-4500K. A TME katalógusában található „leghidegebb” fehér LED szalag a 10000K hőmérsékletű, amely hasonló egy felhős nap színvilágához (a fehér felületek világoskékké válnak). A LED szalagok egyes modelljeiben a színhőmérséklet szabályozható (a gyártó által megadott tartományon belül), aminek köszönhetően az a napszakhoz vagy a felhasználó egyéni preferenciáihoz igazítható.

A TME által kínált második típusú szalagok olyan LED-diódákon alapulnak, amelyek egy szigorúan meghatározott hullámhosszú fényt állítanak elő, azaz egyszínű diódák. A TME katalógusa piros, lila, kék, rózsaszín, zöld, arany és sárga színeket kibocsátó termékeket kínál. Kiváló választás, ha belsőépítészetről, reklámozásról, cégtáblákról stb. van szó, mert a színhatás eléréséhez nincs szükség speciális vezérlők használatára, ami a szerelési folyamat egyszerűségét és energiahatékonyságát jelenti.

Kínálatunkban az utolsó típusú világítás az RGB LED szalagok, amelyek az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert. Színük a vörös, zöld és kék komponensek intenzitásának változtatásával módosítható. Az adott modelltől függően a felhasználó kiválasztja a világítás színét a szalag teljes hosszában, egy 3 RGB diódából álló szakaszon vagy minden RGB LED-hez külön (programozható szalagok). Mi több, a TME katalógusa RGBW termékeket is kínál, ahol minden modell fehér LED-del is fel van szerelve. Ez azt jelenti, hogy egy sor elektrolumineszcens dióda működhet szabványos világításként, vagy szükség esetén többszínű fényeffektusok létrehozására is használható. Az ilyen termékek tökéletes megoldást jelentenek a rugalmas elrendezést igénylő helyeken, pl. kirakatokban vagy múzeumokban, de leginkább szórakozóhelyeken vagy otthoni belső terekben használják őket.

LED szalagok szerkezete

A gyártástechnológia fontos tényező, amely meghatározza a LED szalagok lehetséges különféle alkalmazási lehetőségeit. Az alábbiakban bemutatjuk az ilyen fényforrások létrehozásának három módszerét, valamint az egyes típusok alapvető jellemzőit.

Klasszikus LED szalagok

A tipikus LED szalagok olyan áramkörök sorozata, amelyeket felületre szerelhető technológiával, rugalmas felületre állítanak elő. Ezeket a termékeket úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a lánc meghajtását úgy, hogy az egyik végét (vagy hosszabb szalagok esetén két végét) összekapcsolják, részekre osztják, amelyek egyetlen modul többszörösei, és könnyíti a szalag rögzítését (pl. ragasztóval a hátsó felületre). Egyes esetekben az elektronikai alkatrészeket úgy védik a környezeti tényezőktől, hogy a fényt kibocsátó oldalukat átlátszó anyaggal borítják, vagy a szalagra védőbevonatot helyeznek, ami a terméknek magas IP besorolást (IP65 vagy akár IP67) biztosít.





A LED szalag jól láthatóan meg van jelölve azokon a helyeken, ahol részekre osztható

A szalagok sokféle szélességben kaphatók (a TME kínálatában: 3,5-től 20mm-ig), a legelterjedtebb alkatrészek pedig 8-, 10- és 12-milliméteresek. Legfontosabb jellemzőjük a fényt kibocsátó komponensek sűrűsége. A hagyományos technológia lehetővé teszi méterenként akár 700 LED felszerelését. Ebben az esetben a csík nagyon rövid szakaszokra osztható (és ami azt illeti, rövidíthetőek is).

Ezeket a termékeket gyakran a bútorok és a falak erre a célra kialakított mélyedéseibe szerelik fel, ahol finom, de hatékony fő- vagy kiegészítő világítási forrásként szolgálnak. Ha egy szalagot világos színű felület közelébe helyezünk, akkor a fényvisszaverődésnek köszönhetően költséghatékony, egyenletes szórt és kellemes megvilágítás érhető el otthon, munkahelyen vagy közműben. A klasszikus LED szalagokat világító komponensként (reklám kijelzőknél) is használják figyelmeztető jelzések létrehozására, valamint kiegészítő fényforrásként szolgálnak kapcsolótáblákhoz ipari beépítési dobozokban stb.

COB szalagok

A COB, ami a chip-on-board rövidítése, egy olyan módszer, amellyel a LED-eket közvetlenül a panelre (az áramkörbe) szerelik anélkül, hogy ezt megelőzően SMD házba helyeznék. A LED-szerkezetek sűrűn vannak elhelyezve a szalag felületén, és fluoreszcens foszforral borítják. A LED-szerkezetek kék fényt bocsátanak ki, amely a foszfort fehér fény előállítására serkenti annak teljes térfogatbában. Ennek köszönhetően megszűnik a világosabb foltok és a sötétebb részek közötti nemkívánatos kontraszt.

Az ilyen szalagok valamivel drágábbak, azonban van egy sor előnyük: homogén megvilágítást biztosítanak a szalag teljes hosszában (kihagyva a további diffúziót; széles szögben bocsátanak ki fényt (180° - a klasszikus szalagokra jellemző 120° helyett) és dizájner termékekhez is használják. Népszerűek az építészeti világításban is, ahol az épület alakjának kiemelésére szolgál.



A COB technológia lehetővé teszi az egyes LED pontok közötti különbségek kiküszöbölését

”Neon LED” szalagok

A fent leírt modellekkel ellentétben a „neon” termékek szorosan meghajlíthatók a fénysugár szögével párhuzamos tengely körül. Ennek köszönhetően klasszikus neonlámpákra emlékeztető ívelt vonalak létrehozására használhatók. A szalagok rugalmas műanyagba vannak beágyazva, ami nem csak egy homogén fényvonal illúziójának létrehozását teszi lehetővé, hanem ellenállóvá teszi az elektronikus áramkört a környezeti tényezőkkel szemben (ezért az ilyen szalagok kültéren is használhatók). Eltérő szélességben és színben kaphatók, és energiafogyasztásuk is alacsony. Tulajdonságaikból adódóan a Neon LED szalagokat széles körben használják közterületi reklámok, például cégtáblák vagy logók létrehozására. A TME katalógusa az ilyen termékek programozható változatát is tartalmazza, melynek köszönhetően a felhasználók vonzó megjelenésű, többszínű és animált feliratokat készíthetnek.

A “neon” szalag könnyen hajlítható, hogy a kívánt formát elérhessük

LED szalagok a gyakorlatban

Végül nézzük meg a LED szalagok rendeltetés szerinti felosztását. Sokféleségüknek köszönhetően ezeket a fényforrásokat szinte minden világítással kapcsolatos területen használják. A megfelelő termék kiválasztásakor a felhasználóknak figyelembe kell venniük igényeiket, és az egyes típusok intenzitására, színére, valamint elektromos és mechanikai korlátozásaira is figyelniük kell.

Otthoni és irodai világítás

Valójában minden típusú LED szalag használható otthoni vagy munkahelyi fényforrásként. A legnépszerűbb választás azonban ezen a területen a fehér fényt kibocsátó termékek. Számos világítással kapcsolatos termék kapható a piacon, amelyek LED szalagot használnak, például LED fénycsövek és sokféle lámpa (pl. gyűrűs, munka- vagy dizájnlámpák). Egy másik népszerű megoldás, ha bútor- vagy tükörkeret alkatrészeként és akadályfényként (pl. lépcsők szélére) stb. szerelik fel.

Van néhány előnye annak, ha a LED szalagokat fő fényforrásként használják a háztartásokban és a munkahelyeken. Legfőképpen energiatakarékosak: a megfelelő tápegységgel (meghajtóval) felszerelt modern szalagok jelentősen csökkenthetik a villanyszámlát, különösen, ha tágas szobákról van szó. További előnyük, hogy süllyesztetten szerelhetők, és szórt, természetesebb megvilágítást biztosítanak, ugyanakkor kiküszöbölik a fényes, vakító foltokat. A LED alapú világítás intenzitása könnyen módosítható, miközben a fényerősség stabil marad, ami különösen hasznos konferenciatermek, tantermek stb. esetében. RGBW szalagok vagy akár kombinációk használata fehér és RGBS szalagokból fejlett világítási rendszert hozhat létre, amely tetszőlegesen elrendezhető.

A nagy intenzitású LED-eknek köszönhetően a LED-szalagok helyettesíthetik az izzókat

Az iparban

Ha ipari célokról van szó, a leginkább ajánlott márka a Lexdon. Fényes, hatékony szalagokat kínálnak sűrűn elhelyezett LED-ekkel, amelyek lehetővé teszik számukra a belső terek egyenletes megvilágítását és az árnyékok csökkentését. Fényforrásként egyaránt használhatók csarnokokban vagy raktárakban és kisebb helyeken, mint pl. kapcsolószekrények vagy gépek. RGB és színes változatban kaphatók, így használhatók jelzőfényként vagy figyelmeztető világításként (pl. egy eszköz éppen működő jelzésére vagy veszélyes zóna megjelölésére). Tápellátásuk modelltől függően 12V vagy 24V.

A nagy intenzitás a LED-ek két sorban történő elhelyezésével érhető el

Speciális hatású szalagok

Végül meg kell említenünk a LED szalagok egyik legfontosabb előnyét, mégpedig azt, hogy különleges hatású világítási rendszereket hozhatnak létre. A programozható RGB-megoldások vagy a „Neon” szalgok lehetővé teszik könnyen szembetűnő reklámok vagy cégtáblák készítését, valamint hangulatos világítást biztosítanak klubokban, éttermekben, mozitermekben és számos különböző belső térben, beleértve az otthonokat is.

Az RGBW szalagok többszínű RGB LED-eket kombinálnak fehér fényt kibocsátó alkatrészekkel

A világítás színének és intenzitásának dinamikus változtatásának lehetősége azt jelenti, hogy szinkronizálható a képernyőn megjelenő képpel vagy zenével, vagy akár interaktívan reagálhat a mozgásra vagy a környezet egyéb paramétereire. Ennek köszönhetően a többszínű LED szalagok nemcsak a lakástulajdonosok, hanem a belsőépítészek, építészek és művészek körében is népszerűek.

