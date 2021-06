A Jack csatlakozók jövője a 21. században

Mire használhatók a népszerű jack csatlakozók?

Címkék: csatlakozás-technika csatlakozó ipari kommunikáció kommunikáció TME

Szinte mindenki hallott már a jack kábelekről, dugókról és aljzatokról. A mindennapi életben ez a típusú csatlakozó elsősorban az audioberendezésekben található meg, de alkalmazási köre messze túlmutat ezen. Éppen ezért érdemes többet megtudni róla, a különböző típusú kábelek felismerésének elsajátítása érdekében. Ezenkívül megpróbálunk választ adni arra a kérdésre is, hogy mi lehet a jack csatlakozók jövője.

Csoportosítás és különféle típusú jack csatlakozók

A jack dugókat már a 20. században széles körben használták a telefonközpontokban. Meg kell azonban jegyezni, hogy a később kidolgozott szabványok nagyobb népszerűségre tettek szert. Az aljzatok különféle típusait megkülönböztető fő paraméterek: a dugó átmérője és a jelmezők/tüskék/utak száma.

6.35mm “nagy jack” (1/4 hüvelyk)

A 6,35 mm átmérőjű jack dugó, amely széles körben úgy ismert, mint nagy jack, a kereskedelemben leginkább használt típus. Jelenleg leggyakrabban professzionális audioberendezésekben találhatók meg, gitárok, mikrofonok vagy keverők csatlakoztatásánál. Az interferencia gyakori előfordulása miatt a nagy jacket részben már XLR csatlakozókra cserélték, ami jobb paraméterekkel rendelkezik.



JC-013



4.4mm “Bantam-típus”

A 4,4 mm átmérőjű csatlakozó közismert nevén, a Bantam-típus. Főleg professzionális stúdióberendezésekben használatosak. Érdekes módon, ez a típusú csatlakozó mérete ellenére továbbra is általános használatú. Ezt szemlélteti az a tény, hogy 2015-ben a japán Nippon DICS cég kifejlesztett egy 5 pines, Pentaconn nevű szabványt, a 4,4 mm-es jack aljzat alapján. A Pentaconn meglehetősen meleg fogadtatást kapott az iparban, és azóta is számos zenei eszközben megtalálható.

NP3TT-P-B

3.5mm “mini jack” (1/8 hüvelyk)

A mini jack egy 3,5 mm átmérőjű dugó, kétségtelenül a leggyakoribb jack csatlakozó. Ennek köszönhetően különféle típusú audioberendezéseket csatlakoztathatunk telefonunkhoz, táblagépünkhöz vagy számítógépünkhöz, leggyakrabban fejhallgató vagy hangszóró formájában.

JC-006

2.5mm “micro jack” (3/32 hüvelyk)

A legkisebb típusú jack dugó az úgynevezett micro jack, amelynek átmérője 2,5 mm. Ez a típusú csatlakozó megtalálható a régebbi berendezésekben fejhallgató-csatlakozóként, és néha tápcsatlakozóként is. Kis mérete miatt a micro jack mindenféle mechanikai sérülésre igen érzékeny.

JC-135

Jack csatlakozók jelmezői – TS v. TRS v. TRRS

Maga a dugó átmérőjén kívül a jack csatlakozókat a jelmezők/tüskék/utak száma is jellemzi. Leggyakrabban két, három vagy négy mezővel rendelkező dugókat találhatunk. A szakmai dokumentációban a jelutak számát a - TS, TRS és TRRS rövidítések mutatják. A karakterek száma mindig megegyezik a pinek számával, jelentésük pedig: T (hegy) az első mezőben, R (gyűrű) középen (több is lehet), és S (hüvely) tű, az utolsó, amely leggyakrabban a földcsap funkcióját tölti be.



A jelmezők elosztása az FC68124M csatlakozó példáján

A jack csatlakozók előnyei és hátrányai

A jack csatlakozóknak, mint minden más csatlakozónak, vannak előnyei és hátrányai is. Az ilyen típusú dugó fő előnye, hogy bármilyen helyzetben beilleszthető az aljzatba. Ez a funkció, amely megakadályozza a dugó fejjel lefelé történő behelyezését, annak eredménye, hogy az aljzat csatlakozóját eredeti módon használták kézi telefonközpontokban. Az aljzat legfontosabb hátránya, hogy a dugó csatlakoztatásakor a hegyen (T) elhelyezkedő jel ideiglenesen csatlakozhat az egyik érintkezőhöz (R). Sajnos ez annak a következménye, ahogy az aljzat csatlakozója fel van építve.

A jack csatlakozók fő alkalmazási területe

Ahogy az elvárható, a jack csatlakozókat elsősorban audioberendezésekben használják. Fejhallgató, mikrofon, hangszóró, hangszer – ezek mind ilyen típusú kábeleken alapulnak.

A jack csatlakozók valamivel ritkább felhasználása a légi iparág területe. Egy meglehetősen szokatlan, 7,2 mm átmérőjű tüske, amelyet „NATO csatlakozónak” neveznek, rendszeres használatban van az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagállamai által üzemeltetett katonai repülőgépeken. Sokoldalúsága miatt a jack kábeleket a repülőgépekben is használják az egyes elektronikus modulok összekapcsolására.

A jack csatlakozókat a tévékészülékekben is használják, és ezek nemcsak a külső fejhallgató csatlakoztatásához használt mini jack kimenetek, hanem egy micro jack aljzat is, amelyet néha a hátlap alatt rejtenek el. Sok gyártó dedikált szervizcsatlakozót helyez el az alaplapon micro jack aljzat formájában. A gyártási folyamat során a tévékészülék alaplapjával való kommunikációra használják, így lehetővé válik pl. a TV-tábla programozási folyamatának állapota, a TV-mód és bizonyos tulajdonságok elküldése a TV-készülékre, amelyek azután bizonyos funkciókat hajtanak végre.

A jack csatlakozók valószínűsíthető jövője

Manapság úgy tűnhet, hogy a jack csatlakozók elveszítik jelentőségüket, és más megoldások váltják fel őket. Ez különösen a mobiltelefon-iparban látható. Ezt a folyamatot eredetileg az Apple indította el 2016-ban, azóta sok gyártó követte, lemondva a dedikált jack csatlakozóról az univerzális USB-C csatlakozó javára. Ennek az állapotnak az előnyei és hátrányai külön cikket érdemelnének, de tény, hogy egyre több okostelefon marad fejhallgató-csatlakozó nélkül.

A professzionális színpadi- és zeneipar azonban továbbra is nagyban támaszkodik a jack csatlakozókra. Ezenkívül az új jack szabványok, például a Pentaconn, még mindig fejlesztés alatt állnak.

Sokoldalúságának köszönhetően a jack csatlakozókat az iparban is széles körben használják. Az átvitt jeleknek nem feltétlenül elektromos hangoknak kell lenniük, lehetnek speciális kommunikációs interfészek jelei is, lehetővé téve a gépek vagy eszközök egyes moduljai közötti kapcsolatot. A jack csatlakozók valószínűleg teljesen eltűnnek a mobiltelefonokból, de a professzionális audioberendezésekben és az iparban továbbra is használják őket, mivel ezek olyan területek, ahol a miniatürizálás eddig nem vette át az uralmat és ahol az alkatrészek vagy egész berendezések frissítése kivételesen költséges lenne. Ugyanakkor a jack csatlakozók még mindig kiválóak az ilyen alkalmazásokhoz, és sok éven át sikeresen használhatók lehetnek.

A cikk forrása:

www.tme.eu