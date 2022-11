A Farnell és a Red Lion Controls együtt készítették a „The Innovation Experts” globális podcast utolsó epizódját

A 2. sorozat utolsó epizódjában a Red Lion Controls beszél arról, hogy a gépi intelligencia és az integrált rendszerek használata fontos az IIoT keretrendszer létrehozásához.

A Farnell bemutatta a The Innovation Experts globális podcast-sorozat hatodik, egyben befejező epizódját. A podcast-interjúban a Red Lion Controls, a kommunikációs, ipari automatizálási és hálózatépítési technológiai megoldások egyik vezető gyártója szerepel.

Az új podcast-epizódban a Red Lion Controls mutatja be, hogy a vállalatok miként tudják kiaknázni a peremhálózati intelligenciát és az integrált rendszereket, hogy értékes folyamat- és automatizálási adatokhoz férhessenek hozzá a működés javítása érdekében. A Red Lion műszaki üzletfejlesztési menedzsere, Barry Turner az Ipari Dolgok Internete (IIoT) keretrendszer felépítésének kulcsfontosságú követelményeiről osztja meg nézeteit, ezenkívül az információs technológia (IT) és az operatív technológia (OT) konvergenciájánakkritikus szükségességét emeli ki.

A Red Lion Controls egyre növekvő keresletet tapasztal a barnamezős telephelyek digitalizálására és a meglévő alkalmazások fejlesztésére egy IIoT keretrendszer létrehozásával – jelentette ki Dave Beck, a Farnell E-mech & Passives globális igazgatója. – Az ügyfelek előtt álló egyik legnagyobb kihívás az IT- és OT-részlegeik közötti korlátok lebontása, amelyek a történelem során nem mindig voltak kompatibilisek egymással. Utolsó epizódunkban megtudjuk, hogy a Red Lion Controls hogyan segíti az ügyfeleket a közös cél egyértelmű azonosításában, a megfelelő rendszereik integrációjában és egymás szakértelmének felhasználásában az Ipar 4.0 bevezetéséhez.”

A második sorozatot záró Industry 4.0 and the Future of Manufacturing epizód vezető iparági szakértők véleményét osztja meg, feltárva azokat a trendeket, kihívásokat, termékeket és megoldásokat, amelyek lehetővé teszik az Ipar 4.0 alapelveire való globális átállást és felgyorsítják az innovációt az Ipari Dolgok Internete (IIoT) területén. A sorozat minden epizódja értékes betekintést nyújt a vásárlók, tervezőmérnökök és más iparági szakemberek számára, akik naprakészek akarnak maradni a legújabb trendekkel, kihívásokkal, termékekkel, eszközökkel és alkalmazásokkal.

A 2. sorozat összes korábbi podcast epizódja már elérhető a Farnell Technical Resources Hub oldalán, beleértve:

1. rész: Frissítés az Ipar 4.0-ra új és meglévő mérések használatával – A sorozat debütáló epizódja arra összpontosít, hogy ipari gyártók hogyan tudják átvenni az Ipar 4.0 alapelveit a digitalizálás révén. Kevin Goohs, az Omega Engineering IoT-megvalósítási stratégiájának igazgatója a meglévő létesítményrendszerek kritikus megoldásokkal, például érzékelőkkel és új digitális intelligens szondákkal történő modernizálásának innovatív módjait tárgyalja, hogy valós idejű információkat rögzítsenek a gyárban. A vállalatok megtanulhatják a peremhálózati megfigyelést és vezérlést, hogyan lehet új mechanizmusokat azonosítani a big data elemzésekre, és hogy miért fontos kritikus kísérleti projektértékeléseket futtatni, mielőtt elköteleznék magukat a teljes rendszertelepítés mellett.

2. rész: A fenntarthatóság, az üzleti stratégia és a partnerségek összehangolása az Ipar 4.0-val – A Schneider Electric nyújt exkluzív áttekintést a vállalat innovatív megközelítéséről az új IIoT megoldások kifejlesztésében, beleértve azt is, hogy a kulcsfontosságú ismereteket hogyan juttatják el közvetlenül az ügyfelekhez. Mark Yeeles, az Egyesült Királyságért és Írországért felelős ipari automatizálási alelnök szerint az Ipar 4.0 bevezetésének előmozdításának titka olyan stratégiai partnerek bevonása, akik segíthetnek a vállalatoknak az optimalizált létesítmények létrehozásában. Yeeles abban bízik, hogy az Ipar 4.0 felhatalmazza a mérnököket és a létesítményvezetőket arra, hogy intelligensebb és gyakran önálló döntéseket hozzanak, amelyek racionalizálhatják a folyamatokat és felgyorsíthatják a digitális átállást.

3. rész: Az integráció az Ipar 4.0 kapuja – A The Innovation Experts2. sorozatának harmadik epizódjában az Advantech mondja el, miért az integráció az Ipar 4.0 technológia alapelvei bevezetésének a kulcsa. Matt Dentino, az Advantech észak-amerikai IIoT csatorna menedzsere magyarázza el, hogy a nyílt architektúra hogyan befolyásolta a vállalat eszközintegrációs, energiagazdálkodási, digitális átalakítási, valamint valós idejű monitorozási és elemzési megközelítését. A hallgatók megismerhetik a stratégiai üzleti partnerségek és a mérnökök új generációjának felkarolásának fontosságát a versenyelőny megőrzése érdekében.

4. rész: Folyamatautomatizálás megvalósítása tervezéssel és elemzéssel – Az Eaton bemutatja, hogyan érhetik el a vállalatok a folyamatok optimalizálását innovatív tervezéssel és nagy adatelemzésekkel az igények előrejelzéséhez, az intelligensebb döntéshozatalhoz és az új hatékonyság eléréséhez. Alexandra Rangel, az Eaton PowerXpert alkalmazásmérnöke azokat a kihívásokat és előnyöket tárja fel, amelyek az Ipar 4.0 alapelveihez való alkalmazkodásra és az optimális teljesítmény érdekében digitális gyárak építésére törekszenek. Az új technológiák fejlődésével Alexandra a digitalizációs stratégia fontosságát emeli ki, ami a cég Ipar 4.0 fejlődését támogatja.

Az Ipar 4.0 felhasználása egy jobb jövőhöz – Az ABB részletes betekintést nyújt átfogó digitalizálási programjába, amelynek célja a végpontok közötti átláthatóság növelése. Az ABB szakértői, Massimiliano Cifalitti és Fabio Monachesi arról beszélnek, hogy az Ipar 4.0 miként erősíti a technológiai forradalmat, és valós példákkal mutatják be, miként lehet jelentős javulást elérni a biztonság, a termelékenység és a költségcsökkentés terén. Egyetértenek abban, hogy ez nem csak a technológiáról szól. Az Ipar 4.0 a megfelelő emberekkel való együttműködésről szól, akiknek közös célja a termelékenység biztonságos és környezetbarát módon történő növelése, így a vállalati felelősségvállalás az új ipari korszak kulcsfontosságú pillérévé válik.

A Red Lion Controls 1972 óta szállít innovatív megoldásokat kulcsfontosságú ágazatok számára, beleértve az infokommunikációt, a rendszerfelügyeletet, valamint az ipari automatizáláshoz és hálózatépítéshez szükséges vezérlést. A vállalat technológiái lehetővé teszik, hogy az adatok világszerte, valós időben váljanak láthatóvá, ami növeli a termelékenységet. A Red Lion a termelékenységnövelő műszerekkel és vezérlőkkel foglalkozó Spectris plc része.

A The Innovation Experts podcast ingyenesen elérhető a nagyobb podcast-szolgáltatóktól, beleértve a Spotify-t és az Apple Podcasts-t.

A 2. sorozat utolsó epizódja (Industry 4.0 and the Future of Manufacturing) már elérhető a Farnell Technical Resources Hub oldalán.