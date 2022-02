A Farnell az Arduino, a NXP és a Maxim Integrated segítségével készített webinárt Artificial Intelligence at the Edge címmel

A háromrészes webinárium-sorozat a peremhálózati eszközök legfrissebb mesterséges intelligencia-megoldásaiba nyújt betekintést

Címkék: Farnell gépi tanulás Internet of Things mesterséges intelligencia webinárium

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell ingyenes oktatási webinárium-sorozatot szervez a mérnökök számára. A három webináriumból álló sorozat a peremhálózati eszközök legújabb mesterséges intelligencia-megoldásaira összpontosít.

A 2022. február 22-én délelőtt 10:00-kor elérhetővé váló első webinárium a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapú látás- és hangtechnológiára összpontosít. Romain Ricci, az NXP regionális marketingmenedzsere mutatja majd be az NXP i.MX RT Cortex-M alapú termékcsaládjait és azok célalkalmazásait. A mérnökök ezenkívül az NXP Edge Ready megoldásaival is megismerkedhetnek. Ezenkívül az i.MXRT crossover MCU-król is szó lesz, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára a hangasszisztencia, 2D és 3D képességek gyors és egyszerű beépítését.

A második webináriumra 2022. február 24-én, 14:00 órakor kerül majd sor és arra összpontosít, hogy az Edge AI-gyorsítók hogyan teszik lehetővé a gépi látást az akkumulátoron. Kristopher Ardis, a Maxim Integrated (jelenleg az Analog Devices része) ügyvezető igazgatója számos AI témával foglalkozik majd és áttekintést nyújt a MAX78000 Edge AI Acceleratorról, a MAX78000 segítségével végzett Edge AI alkalmazás fejlesztésről, valamint feltárja az Edge AI használati eseteit is.

A2022. február 25-én délelőtt 10:00-kor kerül sor a harmadik webináriumra, amely a környezeti adatok figyelésére összpontosít az Arduino IoT Cloud segítségével. Andrea Richetta, az Arduino ügyfélsiker csapatának vezetője az Arduino Pro ökoszisztémáról ad áttekintést, megvitatja a különböző forrásokból származó szenzoradatok tárhelyplatformhoz való központosítását, az adatok az Arduino IoT Cloudban történő összekapcsolását, és egy személyre szabott kezelőfelületet is létrehoz.

A Farnell az IoT fejlesztői eszközeinek és megoldásainak széles skálájához biztosít hozzáférést, és innovatív beszállítókkal működik együtt a mesterséges intelligencia és a biztonság fejlesztése során. Az ügyfelek a Farnell webhelyén támogatási és tervezési forrásokat találhatnak, beleértve az IoT Hubot, a mesterséges intelligencia oldalait, valamint az AI konfigurátort. Az ügyfelek ezenkívül ingyenes hozzáférést kapnak az online forrásokhoz, adatlapokhoz, alkalmazási megjegyzésekhez, videókhoz és webináriumokhoz, a nap 24 órájában helyi nyelven elérhető műszaki támogatással.

