WIKA analóg hőmérők és nyomásmérők

Általános célú és speciális műszerek választéka

Az analóg hőmérőknek és nyomásmérőknek számos előnye van – mindenekelőtt áramszünet esetén is folyamatosan megfigyelhetők a berendezések, gépek alapvető üzemi paraméterei. A különböző iparágak széles skálájában használatosak, a HVAC-tól az ipari automatizálási rendszerekig, a feldolgozóiparig, a petrolkémiai, gyógyszer- és élelmiszeriparig.

A TME ajánlatában már elérhetők a WIKA - analóg mérőműszerekre szakosodott gyártó - hőmérői és nyomásmérői. A beszállító precíziós termékei optimalizált, modern gyártósorokon készülnek. Világszerte bizonyítottak már az ügyfeleknek és nagy népszerűségnek örvendenek. A WIKA termékpaletta változatos tulajdonságokkal rendelkező termékek széles választékából áll, hogy megfeleljen az összes általános alkalmazási igénynek. Ezen termékek többsége közvetlenül raktárunkból elérhető, így ügyfeleink a lehető legrövidebb szállítási határidőt élvezhetik.

Analóg hőmérők

A WIKA analóg hőmérőit már említettük egy külön cikkben, ahol részletesen bemutattuk a rendelkezésre álló termékkínálatot, ami három csoportra osztható: bimetál technológiával, expanziós technológiával és gáztechnológiával készült műszerek. A termékek sorozatokra vannak osztva, szigorúan meghatározott alkalmazási területekkel. Az ajánlat HVAC-, ipari hűtés-, hővezeték-, valamint petrolkémiai, víz- és szennyvízipari alkalmazásokhoz tartalmaz termékeket. A WIKA eljárás- és anyag-specifikus mérőórákat is gyárt az EN 13190 szabványnak megfelelően, beleértve a magas védelmi besorolású (IP65) termékeket is, amelyek porállóak, folyadék behatolása ellen védettek és alkalmasak hővédőcsőbe szerelve is.



Rozsdamentes acél hőmérő HVAC alkalmazásokhoz

Ezek a hőmérők hosszú szondakábelekkel (akár 5 m-ig) is felszerelhetők, ami azt jelenti, hogy komplex rendszerekben is használhatók folyamatfelügyeletre. A mérési tartományok a modelltől függően -30°C és 300°C között lehetnek.

Nyomásmérők, manométerek

A WIKA termékeinek második csoportját az analóg nyomásmérők (manométerek) alkotják – számos rendszer nélkülözhetetlen alkatrészei: kompresszoroktól, pneumatikus és hidraulikus rendszerektől az ipari automatizálásig, például fröccsöntő gépekig. A gyártó kínálata általános és speciális nyomásmérőket egyaránt tartalmaz, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek, rezgésnek és nagyfokú túlterhelésnek.

111.10 Sorozat

Az egyszerű számlap és az áttekinthető skála javítja a kezelőpanelek olvashatóságát

A 111.10 sorozat nyomásmérőket tartalmaz, amelyek a Bourdon csöves mérőrendszert alkalmazzák, amelyet pneumatikában, HVAC-ban, valamint orvostechnikában való alkalmazásokhoz terveztek. A TME-nél elérhető műszerek mérési tartománya elérheti a 400 bar értéket (1,6 és 2,5 pontossági osztályok), -20°C és 60°C közötti hőmérsékletű szerek kezelésére alkalmasak. Ezek a műszerek membránleválasztóval rendelkeznek, melynek köszönhetően ellenállóak a kristályosítók és viszkózus anyagok káros hatásaival szemben. A 111.10-es sorozat jellegzetessége a jó ár-érték arány is. A nyomásmérők 40mm, 50mm, 63mm, 100mm és 160mm átmérővel kaphatók; M10, M12 vagy M20 alsó érzékelő folyamatcsatlakozási átmérővel. Meg kell jegyezni, hogy a Német Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség előírásai szerint az ezekben a termékekben felhasznált anyagok (beleértve az acélt, műanyagot és ipari üveget) lehetővé teszik a termékek ivóvízben való felhasználását.

111.12 sorozat

A 111.12-es sorozat készülékei hasonló paramétereket kínálnak, mint a fent leírt 111.10-es sorozathoz tartozó készülékek, azonban fel vannak szerelve hátsó csatlakozókkal G 1/8 B, M10, M12 vagy M20 menettel. Itt is membránleválasztót alkalmaztak, amely lehetővé teszi a viszkózus anyagokkal való munkát. A mérőeszközök 40mm és 100mm közötti átmérővel kaphatók. Az ipari alkalmazások széles körében használhatók, folyékony és gáznemű közegekkel. Megfelelnek az EN 837-1 építési szabvány követelményeinek és az EN 10204 pontossági követelményeinek (1.6 vagy 2.5).





A nyomásmérő házak acélból és műanyagból készülnek

111.20 sorozat

A 111.20 sorozat analóg acél nyomásmérőket tartalmaz megnövelt tartóssággal. Mérési tartományuk 0…0,6 bar és 0…600 bar között változik. Működhetnek -40°C és 60°C közötti környezeti hőmérsékleten és 60°C-os maximális hőmérsékletű közegben. A termékek elsődleges felhasználási területei a HVAC és gázszektor. Egyik erős oldaluk a magas behatolás elleni védelem (IP54). M20-as csatlakozókkal (alul) és 100mm vagy 160mm átmérőjű alumínium felületekkel vannak felszerelve.

A sorozat az acél és alumínium konstrukciónak köszönhetően igen tartós

111.22 sorozat

A 111.22 sorozat nyomásmérőit ipari fűtési rendszerekben való használatra tervezték. Olyan közegek nyomásának mérésére alkalmasak, amelyek hőmérséklete elérheti a 200°C-ot, mérési tartományuk 0..1bar-tól 0…600bar-ig terjed. A mérés Bourdon rugóval (60 bar-ig) vagy tekercsrugóval (egyéb esetekben) történik. A termékek az EN 837-1:2000 és a PN 88/M-42304 szabványok szerint készülnek. Az 1,6 pontossági osztály garantálja a mérések nagy pontosságát. Ez utóbbi a termikus tényezőktől függ, és a következő elv szerint változik: a tűrés a mérési tartomány 0,3%-ával növekszik minden 10K 20°C-tól való eltérés esetén. Ennek a sorozatnak a nyomásmérői használhatók a rézötvözetekkel szemben kémiailag közömbös gázokkal és folyadékokkal 100mm-es és 160mm-es átmérőben kaphatók.

A nyomásmérők M20-as sárgaréz csatlakozókkal vannak felszerelve

113.53 sorozat

A 113.53 sorozat termékeinek egyik fontos megkülönböztető tulajdonsága a mechanikai ellenállásuk. A konstrukció egy folyadékkal (glicerinnel) töltött rozsdamentes acél burkolaton alapul, ami a nyomásmérőket ütés- és rezgésállóvá teszi. A nyomásmérők IP65-besorolásúak, ami azt jelenti, hogy úgy vannak megtervezve, hogy teljesen védettek a por behatolása ellen, és fokozottan fröccsenésállóak.

A folyadékkal telített nyomásmérők az ütéseknek és a vibrációnak is ellenállnak

A termékek alul vagy hátul M12 vagy M20 folyamatcsatlakozással rendelkeznek. A 40mm átmérőjű modellek 0…1 bar-tól 0…400 bar-ig terjedő mérési tartományt kínálnak, míg bizonyos 80mm-es és 100mm-es változatok akár 600 bar-t is elérhetnek. A nyomásmérők légtelenítő szeleppel is rendelkeznek. A dinamikus terhelésekkel szembeni ellenállás lehetővé teszi a 113.53 sorozatú termékek használatát hidraulikában és nehézgépek kompresszoraiban.

